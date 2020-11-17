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Почему Зеленский взял больничный: хитрый план раскрыл политолог
17 ноября 2020, 19:30 • 190 • Политика
Правительство Незалежной решило дружно заболеть в ожидании нового президента США
Массовая отправка высокопоставленных чиновников Украины на больничный – решение Киева подождать завершения выборов президента Соединенных Штатов. Такое заявление сделал журналист Владимир Скачко.
По словам эксперта, украинская администрация лишь продолжает имитировать деятельность. Такие меры чиновники в Незалежной принимают далеко не в первый раз: когда-то вдруг заболевали лица, ответственные за переговоры по Донбассу¸а теперь офис президента решил в общем порядке отправиться на больничный.
"Президент болен, спикер тоже, вице-спикер Рады, глава Минздрава болен. Потому что еще не назначен хозяин в "верхней лавке", – заявил Скачков в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Эксперт добавил, что действующая украинская администрация не смогла придумать ничего лучше, чем дружно "заболеть" – в Киеве пока не понимают, от кого необходимо получать приказы.
"Парни взяли больничный и кинули Украину напропалую", – добавил Скачко.
Ранее стало известно, что Зеленский решил обосноваться в дорогостоящей клинике, где проходит лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Президент Незалежной публикует видео, где делится радостными вестями о слаженной и эффективной работе украинских врачей. Тем не менее, главу государства упрекнули в том, что он не стал лечиться в тех же условиях, что и остальные жители Украины.
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