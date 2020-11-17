Почему Зеленский взял больничный: хитрый план раскрыл политолог

Владимир Зеленский. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Правительство Незалежной решило дружно заболеть в ожидании нового президента США

Массовая отправка высокопоставленных чиновников Украины на больничный – решение Киева подождать завершения выборов президента Соединенных Штатов. Такое заявление сделал журналист Владимир Скачко.

По словам эксперта, украинская администрация лишь продолжает имитировать деятельность. Такие меры чиновники в Незалежной принимают далеко не в первый раз: когда-то вдруг заболевали лица, ответственные за переговоры по Донбассу¸а теперь офис президента решил в общем порядке отправиться на больничный.

"Президент болен, спикер тоже, вице-спикер Рады, глава Минздрава болен. Потому что еще не назначен хозяин в "верхней лавке", – заявил Скачков в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт добавил, что действующая украинская администрация не смогла придумать ничего лучше, чем дружно "заболеть" – в Киеве пока не понимают, от кого необходимо получать приказы.

"Парни взяли больничный и кинули Украину напропалую", – добавил Скачко.

Ранее стало известно, что Зеленский решил обосноваться в дорогостоящей клинике, где проходит лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Президент Незалежной публикует видео, где делится радостными вестями о слаженной и эффективной работе украинских врачей. Тем не менее, главу государства упрекнули в том, что он не стал лечиться в тех же условиях, что и остальные жители Украины.