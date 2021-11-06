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Почему Зеленский обиделся на Максима Галкина: Все ответы в 1,5-минутном монологе о каннабисе

06 ноября 2021, 11:30  •  238 • Политика
Почему президент Украины Владимир Зеленский обиделся на известного комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина? Все ответы на вопросы пользователи сети нашли в 1,5-минутном монологе о каннабисе.
Речь идёт о юмористическом ролике с пародией Максима Галкина на предвыборную речь Зеленского. Там он озвучивает "пять очень важных вопросов" президента Украины жителям. Среди них, например, возможность легализации медицинского каннабиса ради лечения "больных политиков", а также предложение пересмотреть всемирный закон тяготения. Отметим, что Зеленский неоднократно был замечен в неоднозначных ситуациях, которые могут указывать на его нездоровые пристрастия, о чем не раз упоминалось в украинских СМИ.
Пользователь Twitter с ником "Ruslana Boshirova Альянс пианистов", выложивший видео с Галкиным, иронизирует, что внесением русского юмориста в чёрный список Зеленский "устранил конкурента".
Зеля устранил конкурента. ‍️ pic.twitter.com/TCW3dXIHxS
— Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) November 4, 2021
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло юмориста из России Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Теперь вместе с супругом Аллы Пугачёвой в чёрном списке находятся 259 человек, среди них - Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие артисты, режиссёры, музыканты и т. д.

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