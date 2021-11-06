Почему Зеленский обиделся на Максима Галкина: Все ответы в 1,5-минутном монологе о каннабисе

Почему президент Украины Владимир Зеленский обиделся на известного комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина? Все ответы на вопросы пользователи сети нашли в 1,5-минутном монологе о каннабисе.

Речь идёт о юмористическом ролике с пародией Максима Галкина на предвыборную речь Зеленского. Там он озвучивает "пять очень важных вопросов" президента Украины жителям. Среди них, например, возможность легализации медицинского каннабиса ради лечения "больных политиков", а также предложение пересмотреть всемирный закон тяготения. Отметим, что Зеленский неоднократно был замечен в неоднозначных ситуациях, которые могут указывать на его нездоровые пристрастия, о чем не раз упоминалось в украинских СМИ.

Пользователь Twitter с ником "Ruslana Boshirova Альянс пианистов", выложивший видео с Галкиным, иронизирует, что внесением русского юмориста в чёрный список Зеленский "устранил конкурента".

Зеля устранил конкурента. ‍️ pic.twitter.com/TCW3dXIHxS — Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) November 4, 2021

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло юмориста из России Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Теперь вместе с супругом Аллы Пугачёвой в чёрном списке находятся 259 человек, среди них - Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и многие другие артисты, режиссёры, музыканты и т. д.