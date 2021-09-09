Почему Зеленский нуждается в Путине: на Украине дали ответ

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Без нашего президента песенка главы незалежных спета

Уже достаточно продолжительное время в прессе активно муссируется тема возможного рандеву российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Представители киевского режима на разных уровнях заявляют о том, что такую встречу нужно провести. Эксперт с Незалежной объяснил, почему Зеленскому так необходимо повидаться с Путиным.



Впрочем, стоит отметить, что несмотря на голословные высказывания по этому поводу, никаких официальных шагов по обсуждению возможного саммита со стороны украинских деятелей не совершается. Однако главнокомандующий незалежных действительно нуждается в переговорах с Владимиром Владимировичем. Такого мнения придерживается украинский политолог Руслан Бортник, пишет РИА "Новости".

Эксперт пояснил, что в его родном государстве давно назрел запрос на нормализацию отношений с Россией. Если Зеленский не пойдет по этому пути, никто не будет избирать его на второй срок. Бортник напомнил, что такая участь уже постигла бывшего главу Украины Петра Порошенко. Он не стал выстраивать отношения с нашим государством и потерял доверие народа, отмечает URA.RU.

Встреча с Путиным нужна Зеленскому для того, чтобы создать вокруг себя образ миротворца, который готов к нормальному диалогу с соседним государством. При этом Бортник отметил, что для Владимира Владимировича такой саммит абсолютно не имеет смысла.

К слову, недавно главнокомандующий украинского государства побывал в гостях у своего американского коллеги Джо Байдена. На днях СМИ рассекретили стоимость поездки Зеленского в Соединенные Штаты Америки.