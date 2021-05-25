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Почему Зеленский громче всех осуждает Лукашенко?
25 мая 2021, 22:50 • 172 • Украина
Среди западных голосов с осуждением действий властей Минска по задержанию Романа Протасевича громко звучит и голос Украины. Зеленский готов и запретить все полёты в эту страны, и даже отозвать весь персонал украинского посольства из Минска. Киев снова бежит впереди паровоза, что не может не вызывать улыбку. И вот почему.
Всем памятна история с «вагнеровцами» в Беларуси, когда в ходе совместной операции украинских и американских спецслужб летом 2020 года хотели отправить рейсом Минск-Стамбул, затем обманом посадить самолет в Киеве (одному из пассажиров якобы стало бы плохо). Планировалось на борту самолета арестовать всех «вагнеровцев» и устроить в Киеве показательный судебный процесс.
Сегодня Лукашенко лишь зеркально повторил лишь малую толику того, что планировали спецслужбы США и Украины. Причем вариант с «вагнеровцами» был куда опаснее для пассажиров, так как планировали задержание целой группы обученных военному делу людей прямо на борту самолета. И это не домыслы: известные западные расследователи из Bellingcat грозились даже снять фильм, кто и как сдал на Украине эту блестяще задуманную спецоперацию. Другими словами, подтвердить документально, что Украина планировала акцию государственного терроризма. Но спецоперация была сорвана якобы из-за того, что сначала глава ОП Ермак попросил перенести ее сроки. А затем кто-то слил информацию об операции то ли в Россию, то ли в Беларусь и всех «вагнеровцев «задержали под Минском.
Так кто же у нас выступает в роли активного сторонника актов «государственного терроризма» и «авиапиратства»? Причем в куда больших масштабах. Кстати, фильм-расследование почему сдулся в последний момент и о нем уже не вспоминают. И понятно почему: после инцидента в Беларуси как-то не очень удобно Украине хвалится этой проваленной «гениальной» спецоперацией. Она явно подпадает под определение «государственного терроризма» и сразу выявляет двойные стандарты Запада: выходит, что планы украинских спецслужб и ЦРУ захватить турецкий самолет с «вагнеровцами» - это «гениальная» спецоперация, а скандал с посадкой лоукостера в Минске - это акт «государственного терроризма» Лукашенко. Нестыковки явные, а потому, думаю, будет поставлен крест на фильме «Bellingcate».
Понимая эти трудности Зеленского, советник главы Офиса Президента Подоляка заявил, что автором сценария по захвату Романа Протасевича стала Россия. Зеленский явно пытается отмыться от истории с «вагнеровцами». И поэтому громче и жестче всех в Европе призывает наказать Минск. А ведь на деле надо наказывать Киев и его покровителей за провоцирование актов международного терроризма с государственной поддержкой.
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