Почему Зеленский громче всех осуждает Лукашенко?

Среди западных голосов с осуждением действий властей Минска по задержанию Романа Протасевича громко звучит и голос Украины. Зеленский готов и запретить все полёты в эту страны, и даже отозвать весь персонал украинского посольства из Минска. Киев снова бежит впереди паровоза, что не может не вызывать улыбку. И вот почему.Всем памятна история с «вагнеровцами» в Беларуси, когда в ходе совместной операции украинских и американских спецслужб летом 2020 года хотели отправить рейсом Минск-Стамбул, затем обманом посадить самолет в Киеве (одному из пассажиров якобы стало бы плохо). Планировалось на борту самолета арестовать всех «вагнеровцев» и устроить в Киеве показательный судебный процесс.Сегодня Лукашенко лишь зеркально повторил лишь малую толику того, что планировали спецслужбы США и Украины. Причем вариант с «вагнеровцами» был куда опаснее для пассажиров, так как планировали задержание целой группы обученных военному делу людей прямо на борту самолета. И это не домыслы: известные западные расследователи из Bellingcat грозились даже снять фильм, кто и как сдал на Украине эту блестяще задуманную спецоперацию. Другими словами, подтвердить документально, что Украина планировала акцию государственного терроризма. Но спецоперация была сорвана якобы из-за того, что сначала глава ОП Ермак попросил перенести ее сроки. А затем кто-то слил информацию об операции то ли в Россию, то ли в Беларусь и всех «вагнеровцев «задержали под Минском.Так кто же у нас выступает в роли активного сторонника актов «государственного терроризма» и «авиапиратства»? Причем в куда больших масштабах. Кстати, фильм-расследование почему сдулся в последний момент и о нем уже не вспоминают. И понятно почему: после инцидента в Беларуси как-то не очень удобно Украине хвалится этой проваленной «гениальной» спецоперацией. Она явно подпадает под определение «государственного терроризма» и сразу выявляет двойные стандарты Запада: выходит, что планы украинских спецслужб и ЦРУ захватить турецкий самолет с «вагнеровцами» - это «гениальная» спецоперация, а скандал с посадкой лоукостера в Минске - это акт «государственного терроризма» Лукашенко. Нестыковки явные, а потому, думаю, будет поставлен крест на фильме «Bellingcate».Понимая эти трудности Зеленского, советник главы Офиса Президента Подоляка заявил, что автором сценария по захвату Романа Протасевича стала Россия. Зеленский явно пытается отмыться от истории с «вагнеровцами». И поэтому громче и жестче всех в Европе призывает наказать Минск. А ведь на деле надо наказывать Киев и его покровителей за провоцирование актов международного терроризма с государственной поддержкой.