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Почему Зеленский боится встретиться с Путиным: объяснил эксперт

13 декабря 2021, 11:25  •  233 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Президент Украины чувствует неуверенность перед собой и своими гражданами
Генеральный директор украинского телеканала "НАШ" и политолог Владимир Грановский рассказал о комплексах президента Незалежной, которые мешает его деятельности на посту главы государства. В частности, раскрыл причины боязни Владимира Зеленского встречи с Владимиром Путиным для решения политических вопросов.
Эксперт уверен, что глава Украины не встречается с российским лидером сразу по двум причинам. Во-первых, он не уверен в себе. Во-вторых, переживает из-за реакции общественности. К слову, местные националисты, действительно, высказывают недовольство любым идеям о переговорах с нашей страной, а недальновидные политики зачастую ведутся на подобного рода общественные настроения.
Аналитик подчеркнул, что глава Незалежной не в стоянии сделать то, что делает американский лидер Джо Байден. По его словам, Зеленский не уверен не только в себе, но и в реакции украинского общества, в отличии от хозяина Белого дома, у которого нет таких комплексов. 
Политолог отметил, что президента страны не должна волновать реакция общества в данном случае. Он напомнил, что граждане Украины уже делегировали Зеленскому полномочия по решению государственных проблем, то есть он может вести переговоры от имени своего народа. 
По словам Грановского, Байден проводит переговоры с Путиным даже при том, что наша страна якобы представляет угрозу для США. В то же время Зеленский не может решиться на встречу с президентом России.
Напомним, раннее экс-министр экономики Украины заявил, чтообязательства перед МВФ могут поставить крест на карьере Зеленского.

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