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Почему Запад так удивлен инсценировкой «убийства» Бабченко, абсолютно непонятно. Ведь все это длится уже более четырех лет

02 июня 2018, 17:39  •  111 • В России

Запад продолжает недоумевать по поводу инсценировки «убийства» Бабченко. «Что это было?» - спрашивают министры, послы на Украине, всякие международные организации типа «Эмнисти интернешнл», «Репортеры без границ», «Врачи без уколов» и прочие «Спасатели без разума»*, которые еще вчера гнали одну антироссийскую волну за другой, обвиняя Москву во всех мыслимых и немыслимых преступлениях.

Они требуют ответа от официального Киева, от тех, кто правдивый ответ никогда им не даст. Потому что ответ заключается в простой формулировке, это была не какая-то хитроумная комбинация, а просто нынещняя Украина. Такая как есть. Какой она себя не раз и не два уже показывала. Просто Запад предпочитал этого не замечать.

Давайте вспомним, как Служба Безопасности Украины десятками арестовывала «шпионов» и «диверсантов» на рынках и в прочих публичных местах разных городов. С кинжалами, заткнутыми крест-накрест под длиннополыми плащами, и «удостоверениями ГРУ», сляпанными в палатке на местном рынке. Давайте вспомним, что до сих пор СБУ раскрывала лишь те преступления, которые сама инсценировала, организовывала и устраивала. А что касается настоящих убийств, похищений и т.д., то ничем результативным украинские спецслужбы порадовать не могут. Разве что вроде как убийц Олеся Бузины нашли, и то еще бабушка надвое сказала.

А вот убийцы «Небесной сотни» гуляют уже больше 4-х лет и будут гулять. Убийцы одесситов чувствуют себя как рыба в воде. Убийцы Шеремета и Калашникова здравствуют. Даже вопрос с организатором убийства Вороненкова так и не закрыт. Это все люди разных взглядов и социального положения, но это были реальные преступления, в расследовании которых и МВД Украины под руководством Авакова, и СБУ под руководством Василия Грицака оказались абсолютными импотентами. Что и немудрено, тот же Грицак, хоть и считается работником спецслужб с большим стажем, начинал еще в 1990 году в КГБ, но кем? Сначала сержантом, а потом прапорщиком в должности водителя при начальнике хозяйственного отдела (завхоза) Управления КГБ по Ровенской (как сейчас говорят, Ривненской) области. А Арсен Аваков до своего нынешнего назнгачения имел лишь то отношение к МВД, что скрывался от уголовного преследования на Украине в Италии. Что касается Генерального прокурора, то Юрий Луценко не просто не имеет юридического образования (чтобы его назначить на это место, Верховная рада изменяла законодательства и выкинула норму об образовании для претендента на место Генпрокурора), но и даже отсидел срок. И вот от этих «трех богатырей», трех суперпрофессионалов кто-то реально ждет внятных результатов?

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Меморил Небесной Сотне на Банковской улице в Киеве.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Скажите, господа, вам мало было той истории, когда Грицак накануне открытия Чемпионата Европы-2016 по футболу, который проводился во Франции, публично объявил о предотвращении 15 терактов во Франции? Казалось бы, где Париж, а где Житомир? Или Киев? Как гордо славные СБУшники показывали обезвреженного радикала, французского террориста! Как отчитывалось о найденных у него трех гранатометах и 20 зарядах к ним, центнере с лишним взрывчатки, десятках детонаторов, пяти автоматах Калашникова и 5400 патронах к ним. Не «Узи» ведь нашли, а «Калаши». Не потому ли, что их на Украине вагонами надо считать? И как потом эти же «рыцари плаща и кинжала» тихо сдулись, когда выяснилось, что все это тот самый француз Грегуар Муто, работавший на Родине осеменителем крупного рогатого скота, получил от … самой СБУ. И это версия не кого-то, не Кремля, а самой СБУ. Не случайно французские спецслужбы отказались считать «предотвращенные теракты» таковыми.

Заметьте, и тут ситуация как в истории с Бабченко, где СБУ курировала и «организатора», и «исполнителя», и наверняка выступала и в роли заказчика. Сначала СБУ всучила французу оружие и взрывчатку, дала ему поездить по Украине всласть со всем этим взрывоопасным скарбом, а потом, возле украино-польской границы задержала и арестовала. И браво отчиталась о «подвиге»:

Один почерк.

Слушайте, а история с якобы похищением безусловного урода рода человеческого, но депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко? Которая оказалась инсценировкой. А якобы опять же «похищение» сбежавшего на Украину офицера ФСБ Ильи Богданова? Когда он сам потом признался в инсценировке. А инсценировка подготовки покушения на советника главы МВД Антона Геращенко, идейного ( и не только) вдохновителя мерзкого сайта «Миротворец»? Все живы-здоровы и целы-невроедимы. А вот Мосийчуку пришлось реально полежать в больничке, потому что кому-то из местных действительно перешел на дорогу.

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Якобы «похищенный» Алексей Гончаренко.Фото: ТАСС

Ну хорошо, последний пример – инсценировка заговора Надежды Савченко, абсолютно идиотского, с обстрелом Верховной рады из миномета, чтобы всех там убить.

Впрочем, что спрашивать с этих недоумков, когда глава государства на высшем международном уровне проводит такие же инсценировки, демонстрируя в качестве заготовок то «загранпаспорта» российских военных, якобы захваченных в плен на Украине (но не показывая их самих), то жестянку в дырках - кусок автобуса из Волновахи, не привезя никого из очевидцев. Фирменный стиль такой. И не первый раз. Это уже конвейер.

Вы, господа из «цивилизованного» Запада спрашиваете, что такое «убийство» Бабченко? Я вам отвечаю – это нынешняя Украина. Вы просто не хотели этого видеть. А когда мы вам пытались рассказать, вы затыкали уши и глаза и кричали: «Фейк! Русская пропаганда!» - издавая при этом и другие малоаппетитные возгласы.

Ну вот, теперь, похоже, и до вас доходить начинает, что ложь, вранье и провокация, одним словом, инсценировка – это и есть фирменный стиль и сущность нынешней Украины.

*Таких организаций очень много, поэтому даны специальные обобщающие названия с искажениями.

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