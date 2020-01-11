Почему Запад раздувает версию о вине Ирана в крушении украинского Boeing

Автор:

Кучер Егор

При крушении украинского Boeing 8 января недалеко от Тегерана погибли все находившиеся на борту 176 человек, считая членов экипажа. Большинство из них – граждане Канады и Ирана. Среди погибших также были украинцы и шведы. Даже сам факт гибели такого количества представителей разных стран обеспечивал трагедии максимальный международный резонанс.

Авиакатастрофа произошла сразу после того как Иран нанёс ракетные удары по двум базам США в Ираке. Поначалу эксперты и чиновники из числа представителей разных государств пытались связать эти факты, однако в деле о крушении Boeing категорически не хватало доказательств, которые могли бы говорить о таком развитии событий.

Первоначальная версия, которую озвучивали в Иране, США и Канаде – техническая неисправность одного из двигателей самолёта. В пользу этой версии говорил и тот факт, что пилоты пытались вернуться в аэропорт вылета, но по какой-то причине не долетели.

Спустя два дня после трагедии западное сообщество в едином порыве поменяло точку зрения и теперь считает, что Boeing «Международных авиалиний Украины» рухнул в результате попадания ракеты, выпущенной иранской ПВО.

Западное сообщество поменяло точку зрения на причину крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

Резкий разворот

Западные СМИ 10 января первыми возвестили о том, что приоритетной версией теперь считается попадание иранской ракеты. Буквально все центральные американские газеты вышли со статьями на эту тему на первой полосе. Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, деловое агентство Bloomberg, британское агентство Reuters, пресса Великобритании, Германии, Франции – все написали о том, что Boeing был сбит ракетой с земли.

Представители США, Канады и Великобритании считают, что украинский коммерческий самолёт, разбившийся вскоре после вылета из Тегерана в среду, в результате чего погибли все 176 человек на борту, был сбит ракетной системой, выпущенной Ираном, возможно, по ошибке,

– написала Wall Street Journal.

Отметим, что ещё 9 января канадские спецслужбы на весь мир делились «инсайдом» о том, что им достоверно известно о технических неисправностях, которые, вероятно, повлекли за собой крушение самолёта.

«Первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение в Иране в среду, не был сбит ракетой, сообщил канадский источник в сфере безопасности», – утверждало всего сутки назад агентство Reuters.

Источник в канадских спецслужбах также заявил, что «имеются некоторые доказательства» перегрева одного из двигателей украинского Boeing. Reuters указывало, что американский авиастроитель пытался выйти на контакт с иранскими представителями, чтобы «оказать помощь» и, возможно, получить чёрные ящики разбившегося самолёта.

10 января Канада вслед за США внезапно радикально изменила своё мнение, о чём на весь мир не менее убедительно заявил премьер Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress

У нас есть сведения из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Данные указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля–воздух». Эта новость, несомненно, станет ещё одним шоком для семей, которые уже скорбят в связи с этой невероятной трагедией,

– приводит слова Трюдо телеканал CBC.

Американцы между тем пошли ещё дальше. По их мнению, самолёт был сбит не одной, а сразу двумя ракетами. Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских представителей написала, что по самолёту якобы стреляли из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Отдельно отмечается, что с версией о ракете, сбившей самолёт, солидарен и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Добавим, что эту версию, разумеется, поддержал и президент США Дональд Трамп, который просто не был бы самим собой, если бы не увидел в произошедшем очередное злодеяние со стороны Ирана. Трамп ещё в четверг заявил, что у него есть «некоторые подозрения», указывающие на вину Ирана. Президент США тогда же выразил сомнение относительно звучавшей сутки назад в Белом доме версии о технической неисправности на борту.

Трамп ещё в четверг заявил, что у него есть «некоторые подозрения», указывающие на вину Ирана. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Что же касается самой Украины, которой принадлежал погибший Boeing 737, то президент Владимир Зеленский в течение суток сохранял молчание. Его противники 9 января даже припомнили ему это, осудив лидера за то, что он не возложил ответственность на Россию после того как в Сети появились неподтверждённые намёки на якобы российскую ракету.

10 января Зеленский обратился к лидерам США и Канады, призвав их передать комиссии по расследованию причин катастрофы самолёта в Иране имеющиеся у них улики. Справедливости ради заметим, что Зеленский не стал оголтело поддерживать версию об иранской ракете, а осторожно заявил: версия о ракете «не исключается, но и не является на сегодня подтверждённой». Вскоре у президента Украины запланированы консультации по телефону с госсекретарём США Майком Помпео.

Однако как же так получилось, что всё западное сообщество моментально изменило своё мнение? Это сделали не только США, но и Великобритания, Канада, страны Европы. У этого факта есть своё наглядное объяснение. Проследим, как развивались события.

Видео в стиле «Белых касок»

История с иранской ракетой, якобы поразившей украинский самолёт, начала раскручиваться с подачи некоего Наримана Гариба (Nariman Gharib), который создал телеграм-канал PS752 сразу после крушения самолёта. Этот человек написал, что получил видео от «собственного источника», имя которого он не называет. Гариб также опубликовал ролик в своём Twitter.

Сразу после публикации автор заявил, что пока не может верифицировать полученный ролик и подтвердить, что на видео именно Boeing 737 МАУ. Он призвал всех, кто может помочь, оказать ему поддержку. Затем Нариман продолжил публиковать видео уже с места крушения самолёта.

Очевидно, что в другой ситуации подобное видео, которое было снято неизвестно где и когда, так и осталось бы неким «вбросом», про который сложно сказать что-либо конкретное. Однако Гариб отправил его в New York Times – одну из немногих мировых газет, которая хвастается тем, что располагает собственными средствами экспертизы видеоматериала.

Вслед за этим роликом заинтересовались и в Bellingcat – издании, известном своими, мягко говоря, далеко не всегда корректными журналистскими расследованиями. Bellingcat моментально провело анализ видео и в своём Twitter заявило, что установило точное место и время съёмки. На ролике – именно украинский Boeing, в который попадает ракета.

Затем New York Times верифицирует это видео и выпускает большой материал о том, что во всём виновата иранская ракета.

В то время как следователи пытаются определить официальную причину происшествия, в видеоролике содержатся новые детали катастрофы, которая произошла спустя несколько часов после начала ожесточённой конфронтации между Ираном и США. По мнению чиновников США и их союзников, Иран сбил самолёт ракетой случайно,

– пишет газета.

По мнению чиновников США и их союзников, Иран сбил самолёт ракетой случайно. Фото: Stringer / Globallookpress

Издание указывает, что в момент попадания ракеты в самолёт над городом Паранд вблизи аэропорта Тегерана на борту произошёл «небольшой взрыв», который, тем не менее, не привёл к моментальному разрушению лайнера. Самолёт продолжал лететь в течение ещё нескольких минут, повернул обратно к аэропорту, после чего стал снижаться, разрушаться и взорвался при столкновении с землёй.

Почему так вышло

Так значит, несомненная улика найдена, все западные представители правы, а Иран снова «лжёт», когда отрицает свою причастность? Для ответа на этот вопрос следует присмотреться к тем, кто именно делал вброс данного видео.

Аккаунт автора ролика Наримана Гариба активно заполняется постами лишь с ноября 2019 года, хотя был создан ещё 10 лет назад. Основная часть сообщений – ретвиты о тяжёлой жизни в Иране и нарушении там прав человека. При этом сам Гариб давно живёт в Лондоне, что и указано в сведениях об аккаунте.

Несмотря на то, что аккаунт был почти неактивен столько лет, Twitter присвоил ему знак «верифицировано», какой есть у официальных учётных записей Трампа и других политиков, знаменитостей. Что же касается New York Times, то известно, что отдел видеорасследований в газете имеет в своём составе людей из Bellingcat. На Западе уже далеко не первый год принято почти безоговорочно доверять расследованиям этого издания, какими бы нелепыми и оторванными от действительности они ни были.

Теперь же мы имеем ситуацию, когда Bellingcat «нашли» место съёмки видео, а New York Times «верифицировала» видеозапись. Этого в глазах западных СМИ вполне достаточно для того, чтобы начать активное тиражирование версии о крушении украинского самолёта в результате попадания иранской ракеты.

Важным и главным при этом является тот факт, что никаких официальных доказательств пока нет. Все аргументы пока сводятся к банальному «highly likely». Кстати, именно это словосочетание приводит телеканал CBC, говоря о позиции Трюдо:

«Комментарии премьер-министра прозвучали после того как из США поступили сообщения о том, что «весьма вероятно» («highly likely»), что иранская зенитная ракета по неосторожности сбила рейс авиакомпании «Международные авиалинии Украины» PS752».

Таким образом мы видим повторение излюбленного на Западе сценария «highly likely», когда следователи ещё ничего не доказали, а виновные в медийном пространстве уже найдены. Более того, в этой «игре» снова участвуют мировые лидеры – Трамп, Трюдо, Джонсон.

Добавим лишь, что доказательств поддельности данного видео также не существует. Однако сути дела это уже не меняет, потому что мировая общественность едва ли откажется от версии об иранской ракете «highly likely» российского производства. И вся цепочка формирования такого общественного мнения выглядит тем более логичной, что сейчас как никогда страдает репутация американской компании Boeing, которой Иран уже отказался выдать чёрные ящики, хотя согласился сотрудничать с украинскими экспертами.