Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Почему Запад продолжает нагнетать вокруг России? Простая хитрость уместилась в одной фразе

18 февраля 2022, 09:05  •  155 • Политика
Россия, как и было изначально известно, не напала и даже не собиралась нападать на Украину. "Страшное" 16 февраля прошло обычным днём для украинцев и ничем особенным не отметилось в геополитическом плане. Однако Запад не только не успокоился после такого очевидного провала, но и стал ещё активнее нагнетать ситуацию вокруг России. Почему и зачем? Простую хитрость Запада объяснил политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла всего одной фразой.
В своём Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" Перла обратил внимание на то, что считает удивительными ожидания многих людей "какой-то паузы и даже разрядки после 16 февраля, когда "вторжения не произошло". По мнению эксперта, на самом деле удивительного в этом ничего нет. Он отметил, что отныне и впредь со стороны Запада будут продолжаться бесконечная эскалация напряжённости, бесконечные обвинения, бесконечное балансирование на краю большой войны.
"Никакой другой повестки у Запада нет", - объяснил он одной фразой.
Перла добавил, что эпидемия больше не пугает людей, которые теперь могут спросить: "А что это у нас с инфляцией? С безработицей? А куда это вы дели средний класс? А не пора ли вернуть демократию?"
"А так всё хорошо, мы воевать готовимся", - добавил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


155
Источник
Похожие новости
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харьковского оппозиционера
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
18 февраля 2022, 05:00
На Азов и Курилы не сунутся: Кедми раскрыл главный страх НАТО
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация начал...
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харь...
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
18 февраля 2022, 00:20
Коньки из лепестков роз: Щербакова победила на Олимпиаде в Пекине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
14 февраля 2022, 11:45
Молдова: конец прозападных властей близок
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
12 февраля 2022, 21:50
Заявление главы Минобороны Украины поставило в тупик. Саакашвили тоже обещал, а потом лупили "Грады"
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.