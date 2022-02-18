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Почему Запад продолжает нагнетать вокруг России? Простая хитрость уместилась в одной фразе
18 февраля 2022, 09:05 • 155 • Политика
Россия, как и было изначально известно, не напала и даже не собиралась нападать на Украину. "Страшное" 16 февраля прошло обычным днём для украинцев и ничем особенным не отметилось в геополитическом плане. Однако Запад не только не успокоился после такого очевидного провала, но и стал ещё активнее нагнетать ситуацию вокруг России. Почему и зачем? Простую хитрость Запада объяснил политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла всего одной фразой.
В своём Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" Перла обратил внимание на то, что считает удивительными ожидания многих людей "какой-то паузы и даже разрядки после 16 февраля, когда "вторжения не произошло". По мнению эксперта, на самом деле удивительного в этом ничего нет. Он отметил, что отныне и впредь со стороны Запада будут продолжаться бесконечная эскалация напряжённости, бесконечные обвинения, бесконечное балансирование на краю большой войны.
"Никакой другой повестки у Запада нет", - объяснил он одной фразой.
Перла добавил, что эпидемия больше не пугает людей, которые теперь могут спросить: "А что это у нас с инфляцией? С безработицей? А куда это вы дели средний класс? А не пора ли вернуть демократию?"
"А так всё хорошо, мы воевать готовимся", - добавил эксперт.
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