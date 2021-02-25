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Почему Запад отказывается отменять санкции против России: ответ дал Пушков

25 февраля 2021, 11:20  •  54 • Политика
Алексей Пушков. Фото:Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ни иностранные государства, ни наша страна не заинтересованы в рестрикциях
Отмена санкций против России невозможна. В этом уверен глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, сложившийся статус-кво не устраивают, в частности, США, так как они потеряли возможность держать Россию в уготованной ей после окончания холодной войны роли. Евросоюз в рестрикциях тоже не заинтересован, ведь изменить политику РФ и заставить ее отступить не получается, а введенные меры даются ему чересчур дорого. Нашей стране это тоже невыгодно, ведь ограничения отражаются на развитии экономики.
Однако на Западе ни за что не откажутся от ограничений, поскольку это "отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом", отметил сенатор в телеграм-канале. И указал, что противоречия между сторонами намного глубже, "чем только Украина или Сирия", они распространились на базовые ценности и превратились в столкновение цивилизаций.
Поэтому отменить санкции, тем самым приняв воссоединение Крыма с РФ и отказавшись от поддержки Украины, Запад не может. Там вложили в противостояние с нашей страной очень много ресурсов – политических, идеологических и по линии НАТО.
И разом изменить сложившуюся ситуацию невозможно. Экс-президенту США Дональду Трампу не дали это сделать. А политиков, способных на такое, за границей нет, передает слова Пушкова "Свободная пресса".
На днях в Евросоюзе назвали сроки введения новых санкций против России. Эти меры примут из-за инцидента с Алексеем Навальным.

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