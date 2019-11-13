Почему за 20 лет не появилось полноценное Союзное государство России и Белоруссии • 133 • Аналитика

Что мы создали 20 лет назад

Немногие в России помнят, что совсем скоро, 8 декабря этого года, в России и Белоруссии будет отмечаться достаточно серьезная дата — двадцатилетие создания Союзного государства. История создания этого надгосударственного образования достаточно сложная. Описывать все события, которые происходили эти 20 лет с лишним лет, я не буду. История сложная и интересная.



Если говорить коротко, то Союзное государство России и Белоруссии — это попытка создать некое новое образование двух независимых государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Попытка объединить братские славянские народы вновь. Попытка на примере двух государств подтолкнуть к объединению третье братское государство — Украину.





Что получилось, а что пока не получилось в этой попытке, вопрос сложный. Это тема достаточно долгой дискуссии. А вот то, какие события происходят в связи с приближением этой даты в братской стране, интересно. Тем более что в различных СМИ, вплоть до официальных правительственных каналов электронных СМИ, все чаще и чаще появляются достаточно провокационные материалы.



Странные слова, «неправильно понятые» нами

То президент Лукашенко в интервью казахскому телевидению вдруг скажет, что все войны, в которых участвовали белорусы, — это чужие войны и виноваты в их развязывании соседи. Прямо имея в виду Россию. Отчего меня, как внука партизана Великой Отечественной войны, который бил фашистов именно в Белоруссии, просто воротит.



Я-то знал деда лично. И историю создания их отряда знаю. Это была личная война моего деда с фашизмом! Это потом, через год, появился старший лейтенант из Москвы, будущий начальник штаба отряда и сержант-радист. И бабку мою расстреляли именно поэтому.



Это была война белорусов за собственную землю, за собственную жизнь. Как и война всех других народов СССР. Воевали за свою маленькую Родину, которая была частью одной большой, общей для всех Родины.



То на уровне главных редакторов очень серьезных белорусских изданий рассуждают об угрозах для Белоруссии со стороны России на государственном телевидении. Заметьте, об угрозах! Мы угрожаем Белоруссии.



То государственный деятель высокого уровня, министр иностранных дел республики Владимир Макей прямо обвиняет Россию во всех смертных грехах. что вызывает оторопь у всех, кто имеет отношение к международным делам.



Что же происходит в Белоруссии? Почему президент Лукашенко делает явно провокационное заявление о войне, а потом его пресс-секретарь обвиняет премьера России Дмитрия Медведева в том, что «слова вырваны из контекста»? Почему все чаще и чаще в белорусском интернете звучат призывы «поставить зарвавшихся русских на место»?



Что реально происходит в информационном пространстве Белоруссии

Попробуем посмотреть на ситуацию без эмоций и без обид. Просто с холодным прагматизмом людей извне. Заранее попрошу прощения за некоторые ассоциации и сравнения. Холодная голова и отсутствие эмоций у автора не подразумевает отсутствие эмоций у читателей.



В 1972 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм на модную тогда производственную тему. Назывался он достаточно эпично: «Человек на своем месте». Фильм о молодом инженере, который вернулся после окончания института и работы на заводе в свое село и предложил себя в председатели колхоза. Фильм хороший, добрый.



Что это я в серьезной статье вспомнил кинофильм? Да просто потому, что при внимательном рассмотрении алгоритм работы героя Владимира Меньшова (дебют актера), председателя колхоза Семена Боброва, и президента Белоруссии Александра Лукашенко совпадают до мелочей. А в роли большой и богатой России выступает герой Армена Джигарханяна Арташес Кочарян, директор химкомбината.





Противостоять химкомбинату, который может платить большую зарплату, может направить рабочего на учебу в вуз, может просто-напросто обеспечить более комфортную жизнь, Бобров не может. Потому и использует директора Кочаряна для решения собственных проблем. Где лестью, где прямым шантажом, где аргументированными выкладками о взаимной выгоде, но использует. Чем не Александр Григорьевич?



За прошедшие годы мы видели все. И лесть, и шантаж, и вроде бы случайные оговорки, пример которой я привел выше. Все для того, чтобы сохранить «колхоз». Чтобы быть хотя бы в официальных бумагах на равных с «директором химкомбината». Задача Лукашенко, как мне видится, в том и состоит. Сохранить Белоруссию в статусе независимого и самостоятельного государства.



Первые годы после создания Союзного государства можно охарактеризовать как годы быстрого роста и развития. Понятно, что президент Лукашенко, понимая, что среди трех славянских республик «вес» Белоруссия слишком мал, пытался опередить Украину и стать для России самым лучшим и преданным другом. Равным Украине, по крайней мере.



Однако со временем пришло понимание того, что Украина выбирает другой путь развития. Причем это произошло не во время последнего майдана, а гораздо раньше. «Председатель колхоза» понял, что у «химкомбината» в Союзном государстве всего один союзник — Белоруссия. И просить у «Кочаряна» можно всё, что угодно. «Кочарян» даст уже для того, чтобы председатель соседнего колхоза увидел, как хорошо дружить с «химкомбинатом».



Конечно, сложно представить, что президент Лукашенко играл настолько «вдолгую». При всем моем хорошем отношении к этому руководителю сложно заподозрить его в дальновидности. Но тогда возникает вопрос о расхождении подходов к Союзному государству в Москве и Минске. Почему трансформация взглядов на СГ уже сегодня стала очевидна для всех?



Мы просто строим разное Союзное государство

Мне кажется, все дело в терминах, которые используем мы, россияне, и они, белорусы. Что такое Союзное государство по-русски? Я не про промежуточные периоды становления, а про итог. Про то, что должно получиться на финише этого процесса. Любая работа, а создание СГ — это серьезная и трудная работа множества людей из обеих стран, должна заканчиваться каким-то результатом.



Итак, Союзное государство по-русски — это единое конфедеративное государство, с единым руководством и всеми атрибутами государства. Если сказать ещё проще, Белоруссия должна будет стать ещё одним субъектом РФ с особым статусом. Этакой Финляндией в Российской империи.



С точки зрения Белоруссии, Союзное государство — это та самая новая форма надгосударственного образования, в которой сосуществуют два или более государства и которые ведут независимую внутреннюю и внешнюю политику. При этом главное слово здесь — «независимые». А это подразумевает под собой некие консультации по вопросам внешней политики и экономики. Некие льготы в каких-то вопросах.



Помните претензии белорусов по поводу нашей военной операции в Сирии? По поводу нашей помощи населению Донбасса? И нашу «обратку» по поводу горючего для Украины с белорусских заводов или МАЗов с украинскими ракетными установками на Донбассе?



Как-то ненавязчиво, незаметно для простого обывателя мы стали считать наши деньги, которые затратили на поддержку Белоруссии. Мы вполне серьезно говорим о десятке миллионов, что получили белорусы при «перетаможке» нашей нефти или нашего газа. Говорим как об огромной потере для нашей страны.



Мы ежедневно смеемся над белорусскими креветками и прочими продуктами моря. Смеемся, хотя понимаем, что братьям реально надо помогать. Смеемся, хотя понимаем, что то, что тратит Россия на поддержание союзного государства и Белоруссии — мизер по сравнению с тем, что пришлось бы тратить в случае отхода Белоруссии от России.



Так ли сильны оппозиция в Белоруссии и противники СГ в России?

Сегодня все выше и выше поднимает голову оппозиция в Белоруссии. Все чаще и чаще слышны голоса в пользу того, что республика должна идти собственным путем. Не в кильватере России, а именно самостоятельно. Воодушевленные успехом на Украине, западные спецслужбы вливают огромные средства в белорусскую оппозицию. Срежиссированный госпереворот?



Разыгрывается обычный для постсоветских стран сценарий. Национальная идея и национальное государство. Независимость от России и вхождение в дружную семью европейских народов. Ничего нового для белорусов Запад не предлагает в надежде на то, что сработает русский авось.



Кстати, точно так же активизировались и наши либералы. «Счетоводы», о которых я упомянул выше, появились с их подачи. И ревизионисты, которые с микроскопом исследуют все выказывания белорусских чиновников, тоже. Нас упорно подталкивают к мысли о том, что мы содержим паразита. «Мы вкладываем в них деньги, а они — как Украина или страны социалистического содружества»…



Отношения между Россией и Белоруссией не могут быть простыми по определению. Мы хоть и близкие ментально, братские страны, но мы разные. А задачи у руководства наших стран похожи. Улучшить жизнь людей и увеличить политический вес страны в мировой политике. Сделать это можно только тогда, когда станет возможно «вырвать кусок» у других. Только вот страны-то, повторюсь, разные.



Мне кажется, что все эти выступления противников единого государства, которые как сезонные обострения психически больных людей периодически возникают весной и осенью каждого года в обоих государствах, — это всего лишь дежурная отработка мероприятий для заокеанских спонсоров «борцов за счастье народа» России и Белоруссии.



Как мы будем отмечать круглую дату

Думаю, что новые договоры, дорожные карты и прочие межправительственные соглашения все-таки будут подписаны на праздновании 20-летнего юбилея Союзного государства. Более того, оба президента уже в курсе основных идей будущих документов и поддержали их подписание. И противоречия, которые сегодня всячески выпячиваются белорусскими СМИ и подогреваются оппозицией, будут быстро локализованы КГБ республики.



Вернусь к рассказу о фильме. Точнее, к одному эпизоду. Разговору председателя колхоза Боброва и директора химкомбината Кочаряна о строительстве дороги. Когда Бобров прямым текстом шантажирует Кочаряна.



«Мы вас по судам затаскаем из-за отчуждения нашей земли. Да, мы в конечном итоге проиграем. Но мы все равно получим наши деньги. А вы потеряете время».



Вся кутерьма, вся муть, которая сегодня всплыла в прессе и выступлениях политиков, — не что иное, как разговор Боброва и Кочаряна на уровне руководителей России и Белоруссии. Лукашенко сегодня необходимо принять более или менее сбалансированный бюджет. Но в связи с действиями России в области торговли нефтью и газом прибыль Минска сильно упала.



Для покрытия потребностей необходимо срочно «найти» 500 миллионов. Эти деньги раньше возникали из ничего путем «перетаможки» российской нефти или путем продажи продуктов переработки дешевой нефти. Фактически эти манипуляции с деньгами «не замечала» Россия. И вдруг, после очень уж наглых заявлений некоторых белорусских политиков, заметила и лавочку прикрыла.



Пройдет время. Выход, то есть деньги, правительство найдет. Вероятнее всего, деньги опять будут российские. Опять будут разговоры о дружбе и стремлении к интеграции. И опять воз застрянет в какой-нибудь колдобине. На мой взгляд, в ближайшее время создание единого государства не будет оформлено юридически. По той простой причине, о которой написано выше.



Мы всё так же по-разному понимаем слово «союзное»… Немногие в России помнят, что совсем скоро, 8 декабря этого года, в России и Белоруссии будет отмечаться достаточно серьезная дата — двадцатилетие создания Союзного государства. История создания этого надгосударственного образования достаточно сложная. Описывать все события, которые происходили эти 20 лет с лишним лет, я не буду. История сложная и интересная.Если говорить коротко, то Союзное государство России и Белоруссии — это попытка создать некое новое образование двух независимых государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Попытка объединить братские славянские народы вновь. Попытка на примере двух государств подтолкнуть к объединению третье братское государство — Украину.Что получилось, а что пока не получилось в этой попытке, вопрос сложный. Это тема достаточно долгой дискуссии. А вот то, какие события происходят в связи с приближением этой даты в братской стране, интересно. Тем более что в различных СМИ, вплоть до официальных правительственных каналов электронных СМИ, все чаще и чаще появляются достаточно провокационные материалы.То президент Лукашенко в интервью казахскому телевидению вдруг скажет, что все войны, в которых участвовали белорусы, — это чужие войны и виноваты в их развязывании соседи. Прямо имея в виду Россию. Отчего меня, как внука партизана Великой Отечественной войны, который бил фашистов именно в Белоруссии, просто воротит.Я-то знал деда лично. И историю создания их отряда знаю. Это была личная война моего деда с фашизмом! Это потом, через год, появился старший лейтенант из Москвы, будущий начальник штаба отряда и сержант-радист. И бабку мою расстреляли именно поэтому.Это была война белорусов за собственную землю, за собственную жизнь. Как и война всех других народов СССР. Воевали за свою маленькую Родину, которая была частью одной большой, общей для всех Родины.То на уровне главных редакторов очень серьезных белорусских изданий рассуждают об угрозах для Белоруссии со стороны России на государственном телевидении. Заметьте, об угрозах! Мы угрожаем Белоруссии.То государственный деятель высокого уровня, министр иностранных дел республики Владимир Макей прямо обвиняет Россию во всех смертных грехах. что вызывает оторопь у всех, кто имеет отношение к международным делам.Что же происходит в Белоруссии? Почему президент Лукашенко делает явно провокационное заявление о войне, а потом его пресс-секретарь обвиняет премьера России Дмитрия Медведева в том, что «слова вырваны из контекста»? Почему все чаще и чаще в белорусском интернете звучат призывы «поставить зарвавшихся русских на место»?Попробуем посмотреть на ситуацию без эмоций и без обид. Просто с холодным прагматизмом людей извне. Заранее попрошу прощения за некоторые ассоциации и сравнения. Холодная голова и отсутствие эмоций у автора не подразумевает отсутствие эмоций у читателей.В 1972 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм на модную тогда производственную тему. Назывался он достаточно эпично: «Человек на своем месте». Фильм о молодом инженере, который вернулся после окончания института и работы на заводе в свое село и предложил себя в председатели колхоза. Фильм хороший, добрый.Что это я в серьезной статье вспомнил кинофильм? Да просто потому, что при внимательном рассмотрении алгоритм работы героя Владимира Меньшова (дебют актера), председателя колхоза Семена Боброва, и президента Белоруссии Александра Лукашенко совпадают до мелочей. А в роли большой и богатой России выступает герой Армена Джигарханяна Арташес Кочарян, директор химкомбината.Противостоять химкомбинату, который может платить большую зарплату, может направить рабочего на учебу в вуз, может просто-напросто обеспечить более комфортную жизнь, Бобров не может. Потому и использует директора Кочаряна для решения собственных проблем. Где лестью, где прямым шантажом, где аргументированными выкладками о взаимной выгоде, но использует. Чем не Александр Григорьевич?За прошедшие годы мы видели все. И лесть, и шантаж, и вроде бы случайные оговорки, пример которой я привел выше. Все для того, чтобы сохранить «колхоз». Чтобы быть хотя бы в официальных бумагах на равных с «директором химкомбината». Задача Лукашенко, как мне видится, в том и состоит. Сохранить Белоруссию в статусе независимого и самостоятельного государства.Первые годы после создания Союзного государства можно охарактеризовать как годы быстрого роста и развития. Понятно, что президент Лукашенко, понимая, что среди трех славянских республик «вес» Белоруссия слишком мал, пытался опередить Украину и стать для России самым лучшим и преданным другом. Равным Украине, по крайней мере.Однако со временем пришло понимание того, что Украина выбирает другой путь развития. Причем это произошло не во время последнего майдана, а гораздо раньше. «Председатель колхоза» понял, что у «химкомбината» в Союзном государстве всего один союзник — Белоруссия. И просить у «Кочаряна» можно всё, что угодно. «Кочарян» даст уже для того, чтобы председатель соседнего колхоза увидел, как хорошо дружить с «химкомбинатом».Конечно, сложно представить, что президент Лукашенко играл настолько «вдолгую». При всем моем хорошем отношении к этому руководителю сложно заподозрить его в дальновидности. Но тогда возникает вопрос о расхождении подходов к Союзному государству в Москве и Минске. Почему трансформация взглядов на СГ уже сегодня стала очевидна для всех?Мне кажется, все дело в терминах, которые используем мы, россияне, и они, белорусы. Что такое Союзное государство по-русски? Я не про промежуточные периоды становления, а про итог. Про то, что должно получиться на финише этого процесса. Любая работа, а создание СГ — это серьезная и трудная работа множества людей из обеих стран, должна заканчиваться каким-то результатом.Итак, Союзное государство по-русски — это единое конфедеративное государство, с единым руководством и всеми атрибутами государства. Если сказать ещё проще, Белоруссия должна будет стать ещё одним субъектом РФ с особым статусом. Этакой Финляндией в Российской империи.С точки зрения Белоруссии, Союзное государство — это та самая новая форма надгосударственного образования, в которой сосуществуют два или более государства и которые ведут независимую внутреннюю и внешнюю политику. При этом главное слово здесь — «независимые». А это подразумевает под собой некие консультации по вопросам внешней политики и экономики. Некие льготы в каких-то вопросах.Помните претензии белорусов по поводу нашей военной операции в Сирии? По поводу нашей помощи населению Донбасса? И нашу «обратку» по поводу горючего для Украины с белорусских заводов или МАЗов с украинскими ракетными установками на Донбассе?Как-то ненавязчиво, незаметно для простого обывателя мы стали считать наши деньги, которые затратили на поддержку Белоруссии. Мы вполне серьезно говорим о десятке миллионов, что получили белорусы при «перетаможке» нашей нефти или нашего газа. Говорим как об огромной потере для нашей страны.Мы ежедневно смеемся над белорусскими креветками и прочими продуктами моря. Смеемся, хотя понимаем, что братьям реально надо помогать. Смеемся, хотя понимаем, что то, что тратит Россия на поддержание союзного государства и Белоруссии — мизер по сравнению с тем, что пришлось бы тратить в случае отхода Белоруссии от России.Сегодня все выше и выше поднимает голову оппозиция в Белоруссии. Все чаще и чаще слышны голоса в пользу того, что республика должна идти собственным путем. Не в кильватере России, а именно самостоятельно. Воодушевленные успехом на Украине, западные спецслужбы вливают огромные средства в белорусскую оппозицию.Разыгрывается обычный для постсоветских стран сценарий. Национальная идея и национальное государство. Независимость от России и вхождение в дружную семью европейских народов. Ничего нового для белорусов Запад не предлагает в надежде на то, что сработает русский авось.Кстати, точно так же активизировались и наши либералы. «Счетоводы», о которых я упомянул выше, появились с их подачи. И ревизионисты, которые с микроскопом исследуют все выказывания белорусских чиновников, тоже. Нас упорно подталкивают к мысли о том, что мы содержим паразита. «Мы вкладываем в них деньги, а они — как Украина или страны социалистического содружества»…Отношения между Россией и Белоруссией не могут быть простыми по определению. Мы хоть и близкие ментально, братские страны, но мы разные. А задачи у руководства наших стран похожи. Улучшить жизнь людей и увеличить политический вес страны в мировой политике. Сделать это можно только тогда, когда станет возможно «вырвать кусок» у других. Только вот страны-то, повторюсь, разные.Мне кажется, что все эти выступления противников единого государства, которые как сезонные обострения психически больных людей периодически возникают весной и осенью каждого года в обоих государствах, — это всего лишь дежурная отработка мероприятий для заокеанских спонсоров «борцов за счастье народа» России и Белоруссии.Думаю, что новые договоры, дорожные карты и прочие межправительственные соглашения все-таки будут подписаны на праздновании 20-летнего юбилея Союзного государства. Более того, оба президента уже в курсе основных идей будущих документов и поддержали их подписание. И противоречия, которые сегодня всячески выпячиваются белорусскими СМИ и подогреваются оппозицией, будут быстро локализованы КГБ республики.Вернусь к рассказу о фильме. Точнее, к одному эпизоду. Разговору председателя колхоза Боброва и директора химкомбината Кочаряна о строительстве дороги. Когда Бобров прямым текстом шантажирует Кочаряна.Вся кутерьма, вся муть, которая сегодня всплыла в прессе и выступлениях политиков, — не что иное, как разговор Боброва и Кочаряна на уровне руководителей России и Белоруссии. Лукашенко сегодня необходимо принять более или менее сбалансированный бюджет. Но в связи с действиями России в области торговли нефтью и газом прибыль Минска сильно упала.Для покрытия потребностей необходимо срочно «найти» 500 миллионов. Эти деньги раньше возникали из ничего путем «перетаможки» российской нефти или путем продажи продуктов переработки дешевой нефти. Фактически эти манипуляции с деньгами «не замечала» Россия. И вдруг, после очень уж наглых заявлений некоторых белорусских политиков, заметила и лавочку прикрыла.Пройдет время. Выход, то есть деньги, правительство найдет. Вероятнее всего, деньги опять будут российские. Опять будут разговоры о дружбе и стремлении к интеграции. И опять воз застрянет в какой-нибудь колдобине. На мой взгляд, в ближайшее время создание единого государства не будет оформлено юридически. По той простой причине, о которой написано выше.Мы всё так же по-разному понимаем слово «союзное»… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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