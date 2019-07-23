Почему Южную Корею снова втягивают в холодную войну с Россией

Автор:

Гасанов Камран

Инцидент с участием российского бомбардировщика Ту-95МС перерос в дипломатический кризис между Южной Кореей и Россией и может сорвать многомиллиардные совместные проекты. В Сеуле вызвали в МИД заместителя российского посла Максима Волкова. Ему сказали, что «вторжение» российского самолёта в корейское воздушное пространство не только подрывает дружбу и доверие между двумя странами, но и «противоречит международным нормам».

Ранее совет по национальной безопасности Южной Кореи выразил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву протест. В Сеуле обвиняют Россию в том, что два Ту-95МС сегодня нарушили воздушные границы азиатской страны.

Корейская версия

По версии Министерства обороны Южной Кореи, утром 23 июля российские бомбардировщики дважды вторглись на южнокорейскую территорию и провели там по три минуты. На перехват Ту-95МС вылетели F-15 и F-16 и якобы произвели два предупредительных выстрела из 20-мм снарядов.

Ту-95МС. Фото: Fasttailwind / Shutterstock.com

Первый раз корейские истребители выпустили 80 снарядов, во второй раз — 280. Южнокорейское Минобороны также отметило, что российские бомбардировщики находились в зоне идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ).

В Сеуле уточнили, что российская военная авиация редко нарушает воздушное пространство республики, за исключением случаев, когда самолёты попадали в зону действия ПВО. Последний раз это случилось 20 июня, когда два российских самолёта около 30 минут находились в зоне действия южнокорейских ПВО.

Российская версия

На Фрунзенской набережной опровергают версию Сеула. Российские стратегические бомбардировщики придерживались международных правил и не отклонялись от маршрута. Они летели над нейтральными водами Японского моря на расстоянии более 25 км от спорных островов Лианкур.

В этом районе к Ту-95МС приблизились F-16. Южнокорейские пилоты не выходили на связь с бомбардировщиками и «совершили непрофессиональные манёвры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности». Министерство обороны России уточнило, что F-16 не открывали предупредительный огонь, а отстрелили тепловые ловушки и улетели.

Фото: MRYsportfoto / Shutterstock.com

Международная реакция

«Столкновение» российской и южнокорейской авиации произошло над южнокорейским островом, на который претендует Япония. Поэтому японское правительство также выразило протест, но не только Москве, но и Сеулу. Южная Корея отвергла обвинения, Россия — проигнорировала.

В военном кризисе есть ещё четвёртый участник — Китай. Инцидент произошёл в тот момент, когда китайские бомбардировщики H-6 проводили военные учения с Ту-95МС и вместе подлетели к островам Лианкур. МИД КНР заявил, что KADIZ — это не воздушное пространство Южной Кореи, и там могут летать самолёты всех стран.

Экономическая зависимость

Нагнетание напряжённости между Россией и Южной Кореей не в интересах ни одного из государств. Их товарооборот составляет 20 млрд долларов в год. Южная Корея — восьмой главный торговый партнёр России в мире и второй — в Азии. На корейском рынке Москва не может составить конкуренцию США, Китаю и Японии и не входит в Top-10. Зато Россия — привлекательный рынок для корейских инвесторов.

В Санкт-Петербурге работает автосборочное предприятие Hyundai Motor, в Калужской области — завод по производству бытовой техники Samsung Electronics, в Мурманской области — предприятие LG Electronics. Южная Корея — крупнейший производитель грузовых кораблей. В начале июля Россия заказала у неё 29 судов, включая 15 танкеров-ледоколов, для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Ямал СПГ».

Корейцы также интересуются освоением российского арктического шельфа и были близки к тому, чтобы войти в «Арктик СПГ 2», но проиграли проект японцам. Тем не менее Южная Корея остаётся потенциальным рынком для российских газа и нефти. В 2017 году Россия обеспечивала 5% нефтяного и столько же газового импорта азиатской страны. После санкций США против Ирана Сеул может нарастить поставки из России.

В рамках корейского урегулирования страны намерены построить железную дорогу из Южной Кореи в Россию через территорию КНДР и КНР. На прошлогоднем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) южнокорейский премьер Ли Нак Ён рассказал о своей мечте приехать во Владивосток на поезде.

Во время июньского саммита G20 в японской Осаке президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Владимир Путин поприветствовали потепление двусторонних отношений. Путин отметил, что Сеул — один из ключевых партнёров Москвы в регионе.

Кому выгоден российско-корейский кризис?

В годы Холодной войны Южная Корея использовалась США как один из плацдармов для геополитического давления на СССР. В конце 1970-х и начале 1980-х годов южнокорейские Boeing «по ошибке» залетали в советское воздушное пространство и сбивались российской ПВО.

Французский исследователь Мишель Брюн поставил под сомнение западную версию о том, что Boeing 747 рейса KE007 уничтожен над советской территорией и советскими истребителями. Он отмечал, что при поисковых работах около места катастрофы — острова Монерон — не нашли ни одного трупа пассажира, зато обнаружили большое количество бытового мусора. Обломки выпущенной по лайнеру ракеты не указывают на российское происхождение.

Писатель Юрий Мухин, сославшись на наблюдения Брюна и свои собственные расчёты, допустил, что корейский Boeing нарочно залетел в небо СССР, чтобы спровоцировать включение советских ПВО и дать находившемуся над ними американскому спутнику определить параметры этих радаров. Мухин полагает, что ВВС США сами и сбили корейский самолёт.

Мы не берёмся обвинять Вашингтон в том, что это они снова натравили своих верных союзников-южнокорейцев на Москву. Однако нельзя отрицать, что обострение отношений между Южной Кореей и Россией пошло бы на пользу Вашингтону.

США намерены расширить поставки СПГ в мире, а российские газ и нефть — прямой конкурент американских сланцев. После визита Ким Чен Ына во Владивосток Москва активизировала своё участие в межкорейском диалоге, что тоже не нравится Госдепу. В отличие от соседней Японии, Южная Корея не вводила санкций против России за события на Украине, а это не вписывается в стратегию США по «экономическому удушению» Москвы. И, в-последних, Вашингтон обеспокоен учениями российских ВВС и руками лояльных стран — Норвегии, Южной Кореи и т. д. — пытается дискредитировать эти военные манёвры.