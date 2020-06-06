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Почему японцы высмеяли требующего вернуть Курилы соотечественника? Аналитик из Токио объяснил
06 июня 2020, 14:55 • 78 • Политика
Японский политолог призвал "отобрать" Курилы. Почему его высмеяли соотечественники? По словам аналитика из Токио, обычным японцам уже давно всё равно, и только для политиков это дело принципа.
Японский политолог Юкио Касияма призвал правительство страны "отобрать" у России все четыре острова Малой Курильской гряды, а не довольствоваться лишь двумя, однако был высмеян собственными же соотечественниками. Почему так произошло, рассказал аналитик из Токио Михаил Мозжечков.
Речь идёт о статье японского политолога для издания Wedge Infinity. В ней он выражает возмущение, что власти Японии перестали требовать от России все четыре острова Южных Курил и пытаются выклянчить хотя бы два. Политолог потребовал вернуться к прежней риторике и "отобрать" у России все четыре острова.
Однако в комметариях к статье сами японцы призвали Касияму прекратить нытьё и взглянуть правде в глаза. Политологу напомнили, что острова давно утеряны, и пора уже с этим смириться.
Почему даже сами японцы высмеивают требующего вернуть Курилы политолога, объяснил аналитик из Токио Михаил Мозжечков. По его словам, обычным японцам до этих островов нет никакого дела, им вообще всё равно. Однако для политиков и чиновников - это дело принципа. Отказаться от этих территорий для них равносильно политической смерти, сказал эксперт в интервью телеканалу "360".
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