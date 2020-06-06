Почему японцы высмеяли требующего вернуть Курилы соотечественника? Аналитик из Токио объяснил

Японский политолог Юкио Касияма призвал правительство страны "отобрать" у России все четыре острова Малой Курильской гряды, а не довольствоваться лишь двумя, однако был высмеян собственными же соотечественниками. Почему так произошло, рассказал аналитик из Токио Михаил Мозжечков.

Речь идёт о статье японского политолога для издания Wedge Infinity. В ней он выражает возмущение, что власти Японии перестали требовать от России все четыре острова Южных Курил и пытаются выклянчить хотя бы два. Политолог потребовал вернуться к прежней риторике и "отобрать" у России все четыре острова.

Однако в комметариях к статье сами японцы призвали Касияму прекратить нытьё и взглянуть правде в глаза. Политологу напомнили, что острова давно утеряны, и пора уже с этим смириться.

"Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей", - гласит один из комментариев. "Какой возврат территорий? Всерьёз об этом можно говорить разве что союзным государствам", - отмечается в другом. "Ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьёмся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война", - говорится в третьем.

Почему даже сами японцы высмеивают требующего вернуть Курилы политолога, объяснил аналитик из Токио Михаил Мозжечков. По его словам, обычным японцам до этих островов нет никакого дела, им вообще всё равно. Однако для политиков и чиновников - это дело принципа. Отказаться от этих территорий для них равносильно политической смерти, сказал эксперт в интервью телеканалу "360".