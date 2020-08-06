Почему я не буду либералом • 26 • Аналитика

Мне часто задают вопросы с определенной подковыркой. Особенно много таких вопросов бывает после публикаций, связанных с нашими и не нашими либералами. Вообще, эта категория достаточно разнообразна и действительно считает себя прогрессивной частью общества, которая призвана совершить революцию в мозгах рабов. При этом почти все оппоненты всегда «будут». Закончу универ и буду… Стану депутатом и буду… Организую новое общественное движение и буду…





«Ты презираешь современных либералов, а Путин сказал, что он либерал…» Этакое противоречие. Путин, которого называют узурпатором, сконцентрировавшим в своих руках огромную власть, называет себя либералом. Я, государственник по сути, презираю современных либералов. Естественно, у не отличающихся особым образованием людей возникает вполне логичный вывод о моем отношении к главе государства.



Увы, несмотря на то, что я не политолог, не философ, не экономист, а скорее слесарь-интеллигент, как писали классики, вывод необходимо сделать совершенно другой. Путин называет себя либералом ровно потому, что знает, что такое либерализм достаточно глубоко, а не так, как большинство тех, кто считает себя либералами. Просто он хорошо учился в свое время. Я тоже учился.



Не в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Просто выскажу собственное мнение о современном либерализме в России. Почему, по моему мнению, то, что называется либерализмом в России, нужно называть по-другому. Более того, те взгляды, которые нам преподносят как достижения либералов, никак не связаны с либерализмом. Это скорее контрлиберализм.



Немного об истории возникновения либерализма

Человек — существо общественное. Причина этого не в какой-то особой любви человека к себе подобным. Все гораздо прозаичнее. Стая, племя, группа необходимы человеку для выживания. Естественно, в любой группе выделяется вожак, способный больше других организовать слаженную работу. Решения вожака, вождя (название не важно) всегда вызывает негативную реакцию какой-то части племени. Ничего нового я не открыл. В современной жизни ничего в этом плане не изменилось.



Эти недовольные и стали первыми либералами. Они стремились к личной свободе, независимости от решений вождя. Однако стремление было своеобразным. Свобода личная, но общественного мамонта, которого добыли соплеменники под руководством вождя, перволибералы уплетали за обе щеки наравне с «рабами». Да и либерализм очень быстро заканчивался предложением «валить отсюда». А жизнь вне племени заканчивалась достаточно быстро. Человек тоже был чьей-то едой.



Другой важнейший элемент либерализма как идеологии появился гораздо позже, в эпоху Просвещения. Появился тогда, когда мир вступил в Новое время. Когда появилось осознание того, что свобода невозможна без частной собственности. Пустой живот не способствует философским размышлениям.



Третий элемент вырос из первых двух. Если человек независим, накормлен, имеет собственную землю, дом, он имеет право поразмышлять о бренности мира. Разум человека как ценность мира!



Вот это и называется классическим либерализмом. Идеология, проповедующая свободу, частную собственность и человеческий разум как величайшие ценности человечества.



Не всё то золото, что блестит

Современные либералы почему-то напрочь забыли историю. А точнее, умышленно не вспоминают. Я о «коме» либерализма после «умирания» экономической теории Адама Смита. Напоминать теорию не буду. Она и сегодня глубоко изучается в вузах. Просто напомню один из главных постулатов, который часто используют современные либералы.



Экономический человек, существо корыстное, будет постоянно стремиться увеличивать свое благосостояние. А так как человек — часть общества, благосостояние одного приведет к благосостоянию всего общества. Исполнение желания экономического человека будет происходить в «естественном порядке».



Проще говоря, Смит сказал (в переводе на современный язык) как раз то, что говорят нам современные либералы. Рынок сам отрегулирует экономические отношения людей. Рынок создаст условия для самореализации любого гражданина. Именно рынок отрегулирует всю систему экономических отношений между людьми. Адам Смит называл это «естественным порядком» экономических отношений между людьми.



А вот про Томаса Хилла Грина либералы почему-то подзабыли. А ведь именно он «осовременил» идеи Смита. Он создал теорию социал-либерализма. Я не о тех, кто кричит о свободе на улице. Там все понятно, надо собирать и, как в 20-30-е годы прошлого века, направлять в школу. Ликбез организовать для неграмотных.



Я говорю о тех, кто знает Грина. А знаете, почему они молчат? Просто потому, что социал-либерализм ведет к марксизму… Именно этот английский философ, потомок Оливера Кромвеля, высказал мысль о регулировании экономических отношений людей государством. Только в этом случае можно говорить о равных стартовых возможностях для молодежи.



Знаете, чем в конечном итоге отличается концепция социал-либерализма от концепции марксизма? Это, по моему мнению, один из показателей экономической грамотности президента Путина. Именно понимание этой разницы и дает право Путину называть себя либералом. Тут, мне кажется, необходимо разъяснение.



Разница двух подходов к экономике заключается в отношении к частной собственности! Либералы идеализируют частную собственность как гарантию экономической независимости человека и гарантию социальной обеспеченности в старости. Они совершенно не учитывают того, что человеческое общество разнородно. Что существуют люди, которые в силу собственной гениальности, наглости, преступных наклонностей и т. п. отнимут собственность у части народа.



Коммунисты же рассматривают частную собственность как способ лишения определенной части общества, причем самой уязвимой, этих гарантий. Человек иногда попадает в такие ситуации, когда необходимы средства, например, болезнь или смерть близких, и тогда он продает свою собственность за бесценок. Таким образом появляется богатое меньшинство. А большинство народа остается без социальных гарантий.



По сути, коммунисты — всего лишь леворадикальные либералы в экономике.



Эрзац как причина нелюбви к либералам в России

Я не зря столько места уделил прописным истинам, которые известны образованным людям хотя бы поверхностно. Либеральная идея в чистом виде действительно привлекательна. Человек рожден свободным и разумным, а, значит, имеет право сам распоряжаться своей свободой. Человек должен обладать собственностью как гарантией его независимости.



Высшая ценность — человек. Государство же — всего лишь инструмент для решения общих проблем людей. Да и то лишь на время. Пока общество не самоорганизуется и сможет существовать без государства. Следовательно, власть государства должна опираться на волю народа. Именно воля народа есть проявление свободы. Власть и закон приобретают силу только по воле народа.



Государство должно выступать регулятором рыночных отношений. Именно государство должно регулировать отношения между собственниками и наемными рабочими, обеспечивать равные стартовые возможности для молодежи, решать вопросы образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд, социальные гарантии старости, регулировать производство товаров именно в интересах общества.



Продолжать излагать либеральные идеи можно и дальше. Согласитесь, идеи прекрасные! Как идеи коммунизма. Однако почему-то они не приживаются в человеческом обществе. Может, когда-нибудь нибудь мы дорастем до их реализации. Окно для прекращения многолетней гражданской войны в Йемене будет открытым недолго



Вернемся к России. К тому, почему у нас слово «либерал» стало ругательным и редко употребляется в первозданном виде. Каких только вариаций не встретишь в СМИ и в разговорах! Почему народ России игнорирует идеи свободы? Неужели правы некоторые ярые враги России, которые многие годы твердят о рабской душе русских?



Все очень просто. Россияне прекрасно чувствуют обман. На генетическом уровне. Молодежь? Да, обучение в западных вузах, работа грантоедов в российских университетах, существование оппозиционных СМИ делают свое гнусную работу. Часть молодежи, особенно в крупных городах с большим количеством вузов, действительно поддерживает российскую оппозицию. Но большинство прекрасно помнит 90-е годы прошлого века.



Российские либералы превратились в эрзац либералов. В дешевую подделку. Давайте пройдемся по основным идеям либералов, которые я озвучил выше, и посмотрим, как они реализуются нашими доморощенными эрзац-либералами.



Свобода? Вроде бы и сказать нечего. Как можно извратить само понятие свободы? Вспомните, к чему призывают нас либеральные политики? К выполнению их либеральных программ. Заметьте, не к тому, чего хочет большинство народа, а к тому, чего хочет та часть, которая поддерживает либералов. Мы же через это прошли. Вспомните всех этих чубайсов, гайдаров и прочих. Чью свободу они продвигали? Свободу на реализацию собственных идей!



Более того, мне иногда кажется, что для наших либералов личная свобода превыше всего. Превыше права, суля по тому, как они целенаправленно идут на нарушение законов при проведении своих маршей, событиях в Хабаровске и прочих акций. Выше волеизъявления народа. Это я о выступлениях против результатов голосования.



Разум? Почитайте комментарии либералов — и вы поймете, что ваш разум им не нужен. Они изначально не признают вас разумным существом. Просто потому, что вы мыслите по-другому. Даже если вас большинство, вы для либералов не указ. Все, кто мыслит по-другому, не указ. Признаются за правильные только те, которые принадлежат сторонникам либеральных идей.



Частная собственность? А подскажите-ка мне, пожалуйста, где ваши три «Волги», которые вам были обещаны за ваучер? Где ваши заводы, банки, пароходы? Как так произошло, что, теоретически получив часть собственности СССР, вы остались с носом? Понимаю, что большинство читателей сейчас задумалось.



Ответ прост. Либералы 90-х и либералы наших дней изначально исходят из идеи не гарантировать неприкосновенность собственности, а, наоборот, лишить большинства собственности для формирования богатого меньшинства! Это доминирующая идея российских либералов. Нужно создать касту богатых, чтобы реализовать те же проекты, что реализованы в «старых» капиталистических странах.



Те, кто хоть иногда смотрит политические шоу на нашем ТВ, уже даже не замечают тех вещей, о которых я рассказал. Вы хоть раз слышали о своем праве строить страну по собственному желанию? А про то, что нам необходимо признать какие-то международные нормы, законы, правила, слышали? А ведь это не что иное, как признание нас с вами дураками. То, о чем я написал выше.



Почему я не либерал и никогда им не буду

Я живу в стране с тысячелетней историей. Я живу в стране, которую защищали многие поколения моих предков. Я живу в стране, которая дала миру очень много. Мы живем в этой стране. И одно это дает нам право жить так, как мы хотим. Так, как решает большинство народа России. Идеи либералов привлекательны, хотя и выглядят утопией. Многое из этих идей действительно можно воплотить в жизнь.



Но мне совершенно не хочется быть бессловесным скотом, который утром выгоняют на выпас на ближайшую лужайку, а вечером загоняют в хлев. Я хочу решать в своей стране все сам. Не по подсказке дяди из-за океана или тети из какой-нибудь Португалии.



И у меня хватит мозгов на то, чтобы изучить опыт других и внедрить у себя то, что мне подходит. Не то, как надо правильно жить, а именно то, что подходит мне! Мне часто задают вопросы с определенной подковыркой. Особенно много таких вопросов бывает после публикаций, связанных с нашими и не нашими либералами. Вообще, эта категория достаточно разнообразна и действительно считает себя прогрессивной частью общества, которая призвана совершить революцию в мозгах рабов. При этом почти все оппоненты всегда «будут». Закончу универ и буду… Стану депутатом и буду… Организую новое общественное движение и буду…«Ты презираешь современных либералов, а Путин сказал, что он либерал…» Этакое противоречие. Путин, которого называют узурпатором, сконцентрировавшим в своих руках огромную власть, называет себя либералом. Я, государственник по сути, презираю современных либералов. Естественно, у не отличающихся особым образованием людей возникает вполне логичный вывод о моем отношении к главе государства.Увы, несмотря на то, что я не политолог, не философ, не экономист, а скорее слесарь-интеллигент, как писали классики, вывод необходимо сделать совершенно другой. Путин называет себя либералом ровно потому, что знает, что такое либерализм достаточно глубоко, а не так, как большинство тех, кто считает себя либералами. Просто он хорошо учился в свое время. Я тоже учился.Не в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Просто выскажу собственное мнение о современном либерализме в России. Почему, по моему мнению, то, что называется либерализмом в России, нужно называть по-другому. Более того, те взгляды, которые нам преподносят как достижения либералов, никак не связаны с либерализмом. Это скорее контрлиберализм.Человек — существо общественное. Причина этого не в какой-то особой любви человека к себе подобным. Все гораздо прозаичнее. Стая, племя, группа необходимы человеку для выживания. Естественно, в любой группе выделяется вожак, способный больше других организовать слаженную работу. Решения вожака, вождя (название не важно) всегда вызывает негативную реакцию какой-то части племени. Ничего нового я не открыл. В современной жизни ничего в этом плане не изменилось.Эти недовольные и стали первыми либералами. Они стремились к личной свободе, независимости от решений вождя. Однако стремление было своеобразным. Свобода личная, но общественного мамонта, которого добыли соплеменники под руководством вождя, перволибералы уплетали за обе щеки наравне с «рабами». Да и либерализм очень быстро заканчивался предложением «валить отсюда». А жизнь вне племени заканчивалась достаточно быстро. Человек тоже был чьей-то едой.Другой важнейший элемент либерализма как идеологии появился гораздо позже, в эпоху Просвещения. Появился тогда, когда мир вступил в Новое время. Когда появилось осознание того, что свобода невозможна без частной собственности. Пустой живот не способствует философским размышлениям.Третий элемент вырос из первых двух. Если человек независим, накормлен, имеет собственную землю, дом, он имеет право поразмышлять о бренности мира. Разум человека как ценность мира!Вот это и называется классическим либерализмом. Идеология, проповедующая свободу, частную собственность и человеческий разум как величайшие ценности человечества.Современные либералы почему-то напрочь забыли историю. А точнее, умышленно не вспоминают. Я о «коме» либерализма после «умирания» экономической теории Адама Смита. Напоминать теорию не буду. Она и сегодня глубоко изучается в вузах. Просто напомню один из главных постулатов, который часто используют современные либералы.Экономический человек, существо корыстное, будет постоянно стремиться увеличивать свое благосостояние. А так как человек — часть общества, благосостояние одного приведет к благосостоянию всего общества. Исполнение желания экономического человека будет происходить в «естественном порядке».Проще говоря, Смит сказал (в переводе на современный язык) как раз то, что говорят нам современные либералы. Рынок сам отрегулирует экономические отношения людей. Рынок создаст условия для самореализации любого гражданина. Именно рынок отрегулирует всю систему экономических отношений между людьми. Адам Смит называл это «естественным порядком» экономических отношений между людьми.А вот про Томаса Хилла Грина либералы почему-то подзабыли. А ведь именно он «осовременил» идеи Смита. Он создал теорию социал-либерализма. Я не о тех, кто кричит о свободе на улице. Там все понятно, надо собирать и, как в 20-30-е годы прошлого века, направлять в школу. Ликбез организовать для неграмотных.Я говорю о тех, кто знает Грина. А знаете, почему они молчат? Просто потому, что социал-либерализм ведет к марксизму… Именно этот английский философ, потомок Оливера Кромвеля, высказал мысль о регулировании экономических отношений людей государством. Только в этом случае можно говорить о равных стартовых возможностях для молодежи.Знаете, чем в конечном итоге отличается концепция социал-либерализма от концепции марксизма? Это, по моему мнению, один из показателей экономической грамотности президента Путина. Именно понимание этой разницы и дает право Путину называть себя либералом. Тут, мне кажется, необходимо разъяснение.Разница двух подходов к экономике заключается в отношении к частной собственности! Либералы идеализируют частную собственность как гарантию экономической независимости человека и гарантию социальной обеспеченности в старости. Они совершенно не учитывают того, что человеческое общество разнородно. Что существуют люди, которые в силу собственной гениальности, наглости, преступных наклонностей и т. п. отнимут собственность у части народа.Коммунисты же рассматривают частную собственность как способ лишения определенной части общества, причем самой уязвимой, этих гарантий. Человек иногда попадает в такие ситуации, когда необходимы средства, например, болезнь или смерть близких, и тогда он продает свою собственность за бесценок. Таким образом появляется богатое меньшинство. А большинство народа остается без социальных гарантий.По сути, коммунисты — всего лишь леворадикальные либералы в экономике.Я не зря столько места уделил прописным истинам, которые известны образованным людям хотя бы поверхностно. Либеральная идея в чистом виде действительно привлекательна. Человек рожден свободным и разумным, а, значит, имеет право сам распоряжаться своей свободой. Человек должен обладать собственностью как гарантией его независимости.Высшая ценность — человек. Государство же — всего лишь инструмент для решения общих проблем людей. Да и то лишь на время. Пока общество не самоорганизуется и сможет существовать без государства. Следовательно, власть государства должна опираться на волю народа. Именно воля народа есть проявление свободы. Власть и закон приобретают силу только по воле народа.Государство должно выступать регулятором рыночных отношений. Именно государство должно регулировать отношения между собственниками и наемными рабочими, обеспечивать равные стартовые возможности для молодежи, решать вопросы образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд, социальные гарантии старости, регулировать производство товаров именно в интересах общества.Продолжать излагать либеральные идеи можно и дальше. Согласитесь, идеи прекрасные! Как идеи коммунизма. Однако почему-то они не приживаются в человеческом обществе. Может, когда-нибудь нибудь мы дорастем до их реализации.Вернемся к России. К тому, почему у нас слово «либерал» стало ругательным и редко употребляется в первозданном виде. Каких только вариаций не встретишь в СМИ и в разговорах! Почему народ России игнорирует идеи свободы? Неужели правы некоторые ярые враги России, которые многие годы твердят о рабской душе русских?Все очень просто. Россияне прекрасно чувствуют обман. На генетическом уровне. Молодежь? Да, обучение в западных вузах, работа грантоедов в российских университетах, существование оппозиционных СМИ делают свое гнусную работу. Часть молодежи, особенно в крупных городах с большим количеством вузов, действительно поддерживает российскую оппозицию. Но большинство прекрасно помнит 90-е годы прошлого века.Российские либералы превратились в эрзац либералов. В дешевую подделку. Давайте пройдемся по основным идеям либералов, которые я озвучил выше, и посмотрим, как они реализуются нашими доморощенными эрзац-либералами.Свобода? Вроде бы и сказать нечего. Как можно извратить само понятие свободы? Вспомните, к чему призывают нас либеральные политики? К выполнению их либеральных программ. Заметьте, не к тому, чего хочет большинство народа, а к тому, чего хочет та часть, которая поддерживает либералов. Мы же через это прошли. Вспомните всех этих чубайсов, гайдаров и прочих. Чью свободу они продвигали? Свободу на реализацию собственных идей!Более того, мне иногда кажется, что для наших либералов личная свобода превыше всего. Превыше права, суля по тому, как они целенаправленно идут на нарушение законов при проведении своих маршей, событиях в Хабаровске и прочих акций. Выше волеизъявления народа. Это я о выступлениях против результатов голосования.Разум? Почитайте комментарии либералов — и вы поймете, что ваш разум им не нужен. Они изначально не признают вас разумным существом. Просто потому, что вы мыслите по-другому. Даже если вас большинство, вы для либералов не указ. Все, кто мыслит по-другому, не указ. Признаются за правильные только те, которые принадлежат сторонникам либеральных идей.Частная собственность? А подскажите-ка мне, пожалуйста, где ваши три «Волги», которые вам были обещаны за ваучер? Где ваши заводы, банки, пароходы? Как так произошло, что, теоретически получив часть собственности СССР, вы остались с носом? Понимаю, что большинство читателей сейчас задумалось.Ответ прост. Либералы 90-х и либералы наших дней изначально исходят из идеи не гарантировать неприкосновенность собственности, а, наоборот, лишить большинства собственности для формирования богатого меньшинства! Это доминирующая идея российских либералов. Нужно создать касту богатых, чтобы реализовать те же проекты, что реализованы в «старых» капиталистических странах.Те, кто хоть иногда смотрит политические шоу на нашем ТВ, уже даже не замечают тех вещей, о которых я рассказал. Вы хоть раз слышали о своем праве строить страну по собственному желанию? А про то, что нам необходимо признать какие-то международные нормы, законы, правила, слышали? А ведь это не что иное, как признание нас с вами дураками. То, о чем я написал выше.Я живу в стране с тысячелетней историей. Я живу в стране, которую защищали многие поколения моих предков. Я живу в стране, которая дала миру очень много. Мы живем в этой стране. И одно это дает нам право жить так, как мы хотим. Так, как решает большинство народа России. Идеи либералов привлекательны, хотя и выглядят утопией. Многое из этих идей действительно можно воплотить в жизнь.Но мне совершенно не хочется быть бессловесным скотом, который утром выгоняют на выпас на ближайшую лужайку, а вечером загоняют в хлев. Я хочу решать в своей стране все сам. Не по подсказке дяди из-за океана или тети из какой-нибудь Португалии.И у меня хватит мозгов на то, чтобы изучить опыт других и внедрить у себя то, что мне подходит. Не то, как надо правильно жить, а именно то, что подходит мне! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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