Почему взлетели цены на масло и сахар: Экономист указал на виновных

Правительство России может установить предельные цены на подсолнечное масло и сахар в связи с резким ростом стоимости этих продуктов. Из-за чего произошёл скачок цен, объяснил экономист Евгений Гольдфайн.

По его словам, все причины на самом деле лежат на поверхности. Рост стоимости подсолнечного масла эксперт связывает с подорожанием семян подсолнечника у сельскохозяйственных производителей. А цены на сахар поднялись из-за картельного сговора, считает экономист.

"Причины роста цен на сахар - возможность совместного подъёма цен производителями сахара, после того как большое число их конкурентов закрылось", - сказал Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News.

Он добавил, что рекомендация чиновников бизнесу не повышать цены вряд ли возымеет значительный эффект. А повышение экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса, возможно, немного повлияет.

Напомним, что ранее ростом цен возмутился сначала президент России Владимир Путин, а затем и премьер-министр Михаил Мишустин. После этого Генпрокуратура объявила о начале масштабной проверки во всех регионах России.