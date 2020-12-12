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Почему взлетели цены на масло и сахар: Экономист указал на виновных

12 декабря 2020, 19:55  •  89 • Политика
Экономист Гольдфайн назвал главную причину роста цен на сахар и масло. "Возможность совместного подъёма цен производителями сахара, после того как большое число их конкурентов закрылось", - указал он.
Правительство России может установить предельные цены на подсолнечное масло и сахар в связи с резким ростом стоимости этих продуктов. Из-за чего произошёл скачок цен, объяснил экономист Евгений Гольдфайн.
По его словам, все причины на самом деле лежат на поверхности. Рост стоимости подсолнечного масла эксперт связывает с подорожанием семян подсолнечника у сельскохозяйственных производителей. А цены на сахар поднялись из-за картельного сговора, считает экономист.
"Причины роста цен на сахар - возможность совместного подъёма цен производителями сахара, после того как большое число их конкурентов закрылось", - сказал Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News.
Он добавил, что рекомендация чиновников бизнесу не повышать цены вряд ли возымеет значительный эффект. А повышение экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса, возможно, немного повлияет.
Напомним, что ранее ростом цен возмутился сначала президент России Владимир Путин, а затем и премьер-министр Михаил Мишустин. После этого Генпрокуратура объявила о начале масштабной проверки во всех регионах России.
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