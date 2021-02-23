Почему выросли цены на тепло

В январе многие россияне получили квитанции на оплату услуг ЖКХ и ужаснулись: цифры в графе «отопление» выросли в 2, а то и в 3 раза. И это при том, что запланированной индексации тарифов не проводилось. Местные власти поспешили оправдаться: дескать, зима слишком холодная, вот и приходится топить больше. «Наша Версия» решила разобраться, действительно ли понижение температуры приводит к столь резкому повышению цен.

Что интересно, на рекордный рост цифр в платёжках жаловались в том числе и жители северных регионов. Например, в Архангельске тепло подорожало более чем в 2 раза. «За декабрь – 2200 рублей, а за январь уже 5600. Неслабо так подорожало», – рассказала местным СМИ жительница города Анна Москалева.

«Сейчас все вопросы, касающиеся начисления платы за коммунальные услуги жителям Архангельской области, будут разъяснены путём индивидуальных консультаций… Кроме того, жители региона могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести индивидуальную проверку», – успокоили в региональном министерстве ЖКХ. Впрочем, ни проверки, ни индивидуальные консультации суммы в платёжках уже не уменьшат.

Аналогичные жалобы сегодня приходят из Абакана, Минусинска, Черногорска, Волгограда, Нижнего Тагила.

В последнем цены за тепло по сравнению с декабрём выросли в 1,5–2 раза. И это при том, что местные коммунальщики в этом сезоне вообще не расстарались обеспечить нужную температуру в квартирах горожан. «Всю зиму батареи еле тёплые, обогреватель круглыми сутками. Вызывали слесарей, прочистили батареи, ничего не изменилось, дома дубак невозможный», – жалуется в тематической группе «ВКонтакте» один из жителей.

В городской администрации поспешили всё объяснить: по словам начальника городского управления ЖКХ Павла Ивушкина, ресурсоснабжающие организации повышали гигакалории прямо пропорционально падению температуры. В Нижнем Тагиле в этом году и правда немного холоднее климатической нормы – до минус 22 днём. Вот только оправдание это очень лукаво. «Аномальные отклонения от температурных режимов должны стоять несколько месяцев, тогда это действительно сможет хоть как-то повлиять на оплату отопления. Но опять же счёт вырастет максимум на 30%, а вовсе не в 1,5–2 раза», – рассказал «Нашей Версии» лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

На самом деле существует три основные причины, по которым оплата отопления в январе могла вырасти столь значительно. Что интересно, никто из чиновников об этих причинах даже не заикнулся.

Причина первая. Изменение системы оплаты отопления

Вплоть до 1 января 2021 года по всей стране действовала так называемая кредитная схема оплаты тепла. За него платили все 12 месяцев, при этом каждый месяц в платёжке была примерно одна и та же сумма. Почему мы назвали эту схему кредитной? Дело в том, что отопительный сезон в зависимости от региона продолжается от четырёх до семи месяцев. И именно в этот период коммунальщикам нужны деньги за фактически оказываемые услуги. Однако поскольку все платежи равными частями распределены на 12 месяцев, а не на отопительный сезон, получалось, что коммунальщики свои деньги получали лишь к концу года.

С 1 января этого года многие регионы начали переходить на оплату тепла по факту. «Получается, что отныне за несколько месяцев отопительного сезона люди будут платить то, что платили раньше целый год. Соответственно, если отопительный сезон продолжается пять-шесть месяцев, платёж и будет в 2 раза больше», – поясняет Сергей Креков.

Для коммунальщиков схема оплаты по факту, конечно, намного удобнее. Особенно если учитывать, что в 2020 году долги за тепловую энергию уже превысили 209 млрд рублей. Очевидно, что получить все эти деньги от неплательщиков коммунальщикам вряд ли удастся. Вот и решили они взять плату за тепло, поставляемое сегодня, сразу, а не ждать конца года.

Причина вторая. Изменение нормативов и методик их расчёта

Одним из самых хитрых и действенных механизмов отъёма денег у населения за услуги ЖКХ эксперты называют нормативы потребления.

Их устанавливают региональные власти. Рассчитываться нормативы могут двумя способами: с квадратного метра или с человека.

А теперь – внимание! – способы эти можно периодически менять. Сегодня рассчитывали с квадратного метра, завтра – с человека. Причём, меняя способ расчётов, можно пересмотреть ещё и величину самого норматива. Никаких согласований с Федеральной антимонопольной службой, как, например, в случае повышения тарифов, здесь не требуется: нормативы меняются внутренним постановлением профильного регионального министерства.

«Мы специально анализировали бытовую модель потребления тепла обычного человека и выяснили, что нормативы всегда завышены. Кроме того, мы сравнивали соседние регионы, где по логике вещей нормативы должны быть достаточно близки. Климат ведь похожий, сроки отопительного сезона – одни и те же. Однако по факту мы находили большие расхождения», – рассказал Сергей Креков.

Причина третья. Искусственный «перетоп»

Начнём с конкретного примера. В Волгограде в ходе предпринятого чиновниками «расследования» причин повышения платы за тепло выяснилось, что в доме № 105 на проспекте Жукова случился «перетоп».

Комиссия проверяющих обнаружила сорванную пломбу в тепловом пункте, а после объявила, что в дом зашло на 20% больше тепла, чем было запланировано. Кто её сорвал, непонятно. Тем не менее общий объём поданного тепла был записан на управляющую компанию, а она, в свою очередь, выставила счета жителям.

Ещё один классический пример «перетопа» – когда в домах продолжают топить, несмотря на хорошую погоду и установившуюся высокую температуру. Чиновники объясняют это так: дескать, весна ещё окончательно не вошла в свои права, возможны заморозки, зачем прекращать отопительный сезон? Соответственно жителям приходится платить.

Ещё одна возможная схема – потери на сетях. Штрафные начисления, которые ресурсоснабжающая организация делает управляющим компаниям, даже не связаны с прямым потреблением. «Суммы, выставляемые в виде штрафов за потери на сетях или перетопы, могут оказаться весьма значительными. И всё это будет включено в общий платёж», – резюмирует Сергей Креков.

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Тем временем

Система оплаты услуг ЖКХ всё больше напоминает поборы. Цены растут, а качество услуг при этом не улучшается. Нынешний отопительный сезон, похоже, рискует и вовсе стать рекордным по количеству аварий.