Почему встречи лидеров нормандской четверки в декабре не будет • 174 • Аналитика

Донбасс в преддверии важных изменений… Нормандская встреча состоится очень скоро… Зеленский, Макрон и Меркель подтвердили дату встречи в «нормандском формате»… Решение проблемы ОРДЛО может быть найдено уже в этом году… Такие заголовки в СМИ меня, если честно, забавляют. Как и многочисленные заявления «говорящих голов» на российском и украинском телевидении.



Какое решение? Республиканцы согласились добровольно пойти в концлагерь? Донецк и Луганск очень хотят стать гетто, где будут проживать «недочеловеки»? Киев согласился на все условия республик и готов создать на этих территориях автономию?





Хватит выдавать желаемое за действительное

Да не будет никакой встречи в начале декабря этого года! Что бы ни заявляли «большие люди» с Банковой, из Елисейского дворца и с Вилли-Брандт-штрассе. Как бы ни хотелось всем решить проблему гражданской войны на Украине… Встречаться ради «обсудить проблему»? Зачем?



Странно: почему политологи и аналитики так крепко ухватились за слова Путина о возможности проведения «нормандской встречи» в этом году? Ведь фактически эти слова — всего лишь слова, и только. Понятно, что такая встреча может состояться лишь в одном случае. И об этом знают все!



После разговора лидеров Европы, России и Украины должен появиться какой-то, возможно, новый документ, новая дорожная карта, определены новые сроки окончания войны. Но (учтём многочисленные упоминания Донбасса на различных пресс-конференциях Владимира Путина) Россия выступает за исполнение старого соглашения!



Мне совершенно непонятно, почему на Украине до сих пор верят в то, что Донбасс — всего лишь послушный котенок в руках Москвы. Да, Россия достаточно много усилий тратит на сохранение Донбасса, на помощь Донбассу. И экономических, и дипломатических, и всех прочих. Но с другой стороны?



А с другой стороны мы видим объявление в розыск не только руководителей республик и известных политиков, но и простых солдат и офицеров народной милиции, местных руководителей, даже школьных учителей и врачей. За пособничество оккупантам. И куда деваться этим людям? В Москву или Ростов?



Из собственного дома? От могил отцов и матерей? Они уедут? Те, кто с 2014-го года отбивается от ВСУ и карателей, уедут? Струсят и сбегут? Котенок в руках Кремля уже давно вырос в тигра. И драться будет до последнего. Жестоко драться, насмерть. Что бы бы отсюда, из России, ему ни говорили.



Эти люди видели собственных пленных после содержания в демократических тюрьмах СБУ. Они видели расстрелянных раненых бойцов ополчения на отбитых позициях укровояк… В конечном итоге на сегодняшний день было бы странным, если бы республиканцы продолжали верить заявлениям Киева и Москвы. Дружба дружбой, а табачок врозь.



Украина хочет просто поговорить, а не выполнять соглашение

Почему я уверен в том, что встречи в начале декабря не будет? Почему не согласен с теми, кто уже приготовил фанфары для торжественного парада победы? Начну с простого, но почти не замеченного нашими СМИ факта. С Назарбаева!



Помните недавнее заявление этого очень уважаемого в Москве политика о готовности Казахстана провести неформальную встречу Путина и Зеленского в Нурсултане? В отличие от Зеленского, Назарбаев очень опытный и уважаемый политик. Отсюда можно сделать простой вывод: встреча была подготовлена. И что?



Ответ Владимира Путина прозвучал конкретно на пресс-конференции после саммита БРИКС. «Бегать на неподготовленные встречи» президент России отказался! Не видит смысла в пустых разговорах российский президент. О чем можно договариваться один на один с Зеленским? Увы, но пока не о чем. Выполнить договоренности он все равно не сможет.



Есть и ещё один важнейший фактор, который играет против встречи в ближайшее время. Это понимание того, что в руководстве Украины сегодня полнейший раздрай по вопросу Донбасса. Зеленский заявляет о желании закончить конфликт, но в то же время усиливает армейскую группировку в ООС.





Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о таком же желании, но буквально на следующей пресс-конференции говорит о возможном отказе Киева от Минских соглашений. И опять же, судя по заявлению Путина, в Кремле это замечают и делают выводы. Кроме Кремля, об этом открытым текстом говорят в Донецке и Луганске.



Закон об особом статусе Донбасса как камень преткновения для минских соглашений

Далее. Согласно Минским соглашениям, Киев должен перейти на прямое общение с республиканцами в сфере законодательных инициатив. В частности, через полтора месяца заканчивается действие закона об особом статусе Донбасса. И что? Ноль! Киев думает. А ведь пролонгация закона или принятие нового закона должны быть согласованы именно с Донецком и Луганском!



Позволю себе процитировать опять же высказывание Владимира Путина на пресс-конференции после саммита БРИКС, но в свете вышенаписанного:

«В принципе, "нормандский формат" и встреча в "нормандском формате" возможна. Вообще, кроме "нормандского формата", другого механизма нет».

«Мы слышим от должностных лиц Украины, что может быть принят другой закон о статусе Донбасса. Какой?»



Как это понимать? Путин — достаточно жесткий политик. На сказки Киева о новом законе о статусе Донбасса не поведется. Да и украинский президент справляется с тем, чтобы создать условия для отказа от встречи лидеров нормандской четверки прекрасно. Иначе как понимать вот это?



«Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет…»



Превратить встречу ведущих политиков Европы в диспут о гражданской войне на Украине не получится

Подведем краткие итоги прошедших событий. Итак, Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Понимания того, что украинцы хотят от этих соглашений, нет. «За все хорошее против всего плохого» или «за мир во всем мире» тут не проходит.



Стремление Зеленского перенести дискуссию о проблемах Донбасса на уровень президентов понятно. Он, даже непонятно почему, считает, что вовлечение в решение каких-то технических вопросов руководителей ведущих государств Европы станет его первой внешнеполитической победой.



Только вот победой ли? Макрон, Меркель и Путин не будут участвовать в круглом столе по обсуждению гражданской войны на Украине. А затягивание решения проблемы приведет к усилению внутреннего противостояния в самой Украине.



Путин готов говорить только в том случае, если Украина будет готова к конкретным шагам по окончанию войны. Если будут реально решены вопросы, без которых просто невыполнимы минские соглашения. Особенно закон об особом статусе Донбасса. Об этом Москва заявляет почти ежедневно. Но на Банковой у чиновников уши заложило.



Время же сегодня играет против Киева. ДНР и ЛНР уже родились как государства. Не «появились элементы самостоятельного государства», а именно «родились как государственные образования» со всеми элементами независимого государства. Это означает, что очередных 4-5 лет войны больше не будет. Будет провозглашение новых или нового государства. Кстати, не самого маленького в Европе.



Так что эйфория по поводу встречи лидеров нормандской четверки как минимум преждевременна. В лучшем случае, Меркель, Макрон, Путин и Зеленский смогут поздравить друг друга с Рождеством или с Новым годом… Донбасс в преддверии важных изменений… Нормандская встреча состоится очень скоро… Зеленский, Макрон и Меркель подтвердили дату встречи в «нормандском формате»… Решение проблемы ОРДЛО может быть найдено уже в этом году… Такие заголовки в СМИ меня, если честно, забавляют. Как и многочисленные заявления «говорящих голов» на российском и украинском телевидении.Какое решение? Республиканцы согласились добровольно пойти в концлагерь? Донецк и Луганск очень хотят стать гетто, где будут проживать «недочеловеки»? Киев согласился на все условия республик и готов создать на этих территориях автономию?Да не будет никакой встречи в начале декабря этого года! Что бы ни заявляли «большие люди» с Банковой, из Елисейского дворца и с Вилли-Брандт-штрассе. Как бы ни хотелось всем решить проблему гражданской войны на Украине… Встречаться ради «обсудить проблему»? Зачем?Странно: почему политологи и аналитики так крепко ухватились за слова Путина о возможности проведения «нормандской встречи» в этом году? Ведь фактически эти слова — всего лишь слова, и только. Понятно, что такая встреча может состояться лишь в одном случае. И об этом знают все!После разговора лидеров Европы, России и Украины должен появиться какой-то, возможно, новый документ, новая дорожная карта, определены новые сроки окончания войны. Но (учтём многочисленные упоминания Донбасса на различных пресс-конференциях Владимира Путина) Россия выступает за исполнение старого соглашения!Мне совершенно непонятно, почему на Украине до сих пор верят в то, что Донбасс — всего лишь послушный котенок в руках Москвы. Да, Россия достаточно много усилий тратит на сохранение Донбасса, на помощь Донбассу. И экономических, и дипломатических, и всех прочих. Но с другой стороны?А с другой стороны мы видим объявление в розыск не только руководителей республик и известных политиков, но и простых солдат и офицеров народной милиции, местных руководителей, даже школьных учителей и врачей. За пособничество оккупантам. И куда деваться этим людям? В Москву или Ростов?Из собственного дома? От могил отцов и матерей? Они уедут? Те, кто с 2014-го года отбивается от ВСУ и карателей, уедут? Струсят и сбегут? Котенок в руках Кремля уже давно вырос в тигра. И драться будет до последнего. Жестоко драться, насмерть. Что бы бы отсюда, из России, ему ни говорили.Эти люди видели собственных пленных после содержания в демократических тюрьмах СБУ. Они видели расстрелянных раненых бойцов ополчения на отбитых позициях укровояк… В конечном итоге на сегодняшний день было бы странным, если бы республиканцы продолжали верить заявлениям Киева и Москвы. Дружба дружбой, а табачок врозь.Почему я уверен в том, что встречи в начале декабря не будет? Почему не согласен с теми, кто уже приготовил фанфары для торжественного парада победы? Начну с простого, но почти не замеченного нашими СМИ факта. С Назарбаева!Помните недавнее заявление этого очень уважаемого в Москве политика о готовности Казахстана провести неформальную встречу Путина и Зеленского в Нурсултане? В отличие от Зеленского, Назарбаев очень опытный и уважаемый политик. Отсюда можно сделать простой вывод: встреча была подготовлена. И что?Ответ Владимира Путина прозвучал конкретно на пресс-конференции после саммита БРИКС. «Бегать на неподготовленные встречи» президент России отказался! Не видит смысла в пустых разговорах российский президент. О чем можно договариваться один на один с Зеленским? Увы, но пока не о чем. Выполнить договоренности он все равно не сможет.Есть и ещё один важнейший фактор, который играет против встречи в ближайшее время. Это понимание того, что в руководстве Украины сегодня полнейший раздрай по вопросу Донбасса. Зеленский заявляет о желании закончить конфликт, но в то же время усиливает армейскую группировку в ООС.Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о таком же желании, но буквально на следующей пресс-конференции говорит о возможном отказе Киева от Минских соглашений. И опять же, судя по заявлению Путина, в Кремле это замечают и делают выводы. Кроме Кремля, об этом открытым текстом говорят в Донецке и Луганске.Далее. Согласно Минским соглашениям, Киев должен перейти на прямое общение с республиканцами в сфере законодательных инициатив. В частности, через полтора месяца заканчивается действие закона об особом статусе Донбасса. И что? Ноль! Киев думает. А ведь пролонгация закона или принятие нового закона должны быть согласованы именно с Донецком и Луганском!Позволю себе процитировать опять же высказывание Владимира Путина на пресс-конференции после саммита БРИКС, но в свете вышенаписанного:Как это понимать? Путин — достаточно жесткий политик. На сказки Киева о новом законе о статусе Донбасса не поведется. Да и украинский президент справляется с тем, чтобы создать условия для отказа от встречи лидеров нормандской четверки прекрасно. Иначе как понимать вот это?Подведем краткие итоги прошедших событий. Итак, Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Понимания того, что украинцы хотят от этих соглашений, нет. «За все хорошее против всего плохого» или «за мир во всем мире» тут не проходит.Стремление Зеленского перенести дискуссию о проблемах Донбасса на уровень президентов понятно. Он, даже непонятно почему, считает, что вовлечение в решение каких-то технических вопросов руководителей ведущих государств Европы станет его первой внешнеполитической победой.Только вот победой ли? Макрон, Меркель и Путин не будут участвовать в круглом столе по обсуждению гражданской войны на Украине. А затягивание решения проблемы приведет к усилению внутреннего противостояния в самой Украине.Путин готов говорить только в том случае, если Украина будет готова к конкретным шагам по окончанию войны. Если будут реально решены вопросы, без которых просто невыполнимы минские соглашения. Особенно закон об особом статусе Донбасса. Об этом Москва заявляет почти ежедневно. Но на Банковой у чиновников уши заложило.Время же сегодня играет против Киева. ДНР и ЛНР уже родились как государства. Не «появились элементы самостоятельного государства», а именно «родились как государственные образования» со всеми элементами независимого государства. Это означает, что очередных 4-5 лет войны больше не будет. Будет провозглашение новых или нового государства. Кстати, не самого маленького в Европе.Так что эйфория по поводу встречи лидеров нормандской четверки как минимум преждевременна. В лучшем случае, Меркель, Макрон, Путин и Зеленский смогут поздравить друг друга с Рождеством или с Новым годом… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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