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Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"

13 сентября 2019, 05:39  •  118 • Политика
Разведка США рассказала о провальных испытаниях "Буревестника" в России. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, испытаний было много больше. "Если они засекли только пять наших испытаний, то надо все 15 американских разведок сразу разгонять", - считает он.
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным, сообщают американские СМИ. Эту информацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он считает, что если на Западе засекли только пять испытаний, то надо все 15 американских разведок и все 6 британских просто разгонять. Военный обозреватель уверен, что испытаний "Буревестника" было гораздо больше.
"Их очень мучает жаба, зависть, оттого что Россия за последние годы сделала широченный шаг в развитии уникальных, не имеющих себе равных вооружений", - объясняет Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Военный обозреватель напоминает, как на Западе в 2018 году кричали о том, что представленные президентом России Владимиром Путиным вооружения якобы не существуют и всё это блеф. Прошёл всего лишь месяц, и политики, и генералы США и Британии сквозь зубы начали признаваться: такое оружие есть, и оно уже, в немалой степени, стоит на вооружении в российской армии.
Одни вооружения уже стоят, уже приняты, они находятся в боевой готовности. Другие в данный момент только принимаются, вот сейчас, пока мы с вами говорим. Третьи находятся на финише. А четвёртые - они находятся, в общем-то, ещё в экспериментальной стадии. И "Буревестник" как раз находится на четвёртой стадии, поясняет Виктор Баранец.
"Ещё идут, идут эксперименты. Если американцы и англичане не такие тупые, то они должны принять вещь, которая понятна даже пьяному малайзийскому ёжику. Что ни одно выдающееся оружие не рождается, как ребёнок, через девять месяцев. Оно проходит зачастую через трагические испытания", - подчёркивает военный обозреватель.
Он напоминает, что в самом начале даже легендарный автомат Калашникова показывал не лучшие результаты. А первые испытания ракет "Булава", которых боятся США, вообще были негативными. Потом провалы пошли через один. А где-то там на 15-м, на 16-м пуске количество позитивных запусков, успешных, стало преобладать над количеством негативных. Вот, собственно, так и идёт к цели "Буревестник", объясняет Виктор Баранец.
"Мы идём к этим высоким параметрам. Мы испытываем. Потому что мы сейчас пытаемся вообще сделать оружие, которое, по-моему, в этом веке не будет ещё ни у кого", - подытожил он.

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