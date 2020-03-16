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Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инцидент
16 марта 2020, 02:35 • 53 • Политика
В Чите военный вертолёт случайно выстрелил по жилому дому. В Минобороны прокомментировали инцидент и уточнили обстоятельства произошедшего.
В Чите военный вертолет случайно выстрелил из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома. Минобороны России прокомментировало инцидент.
Речь идёт о появившейся в Сети информации, что вертолет Ми-35 во время разрядки боекомплекта произвёл непроизвольный выстрел по жилому дому. В результате были повреждены обшивка и остекление одного из балконов.
В пресс-службе Минобороны России прояснили ситуацию. Уточняется, что происшествие произошло 14 марта и случилось оно с вертолетом Ми-8, а не Ми-35. Вертолёт произвёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома Черемушки. К счастью, пострадавших нет.
Добавляется, что по факту произошедшего проводится проверка.
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