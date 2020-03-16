Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инцидент

В Чите военный вертолет случайно выстрелил из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома. Минобороны России прокомментировало инцидент.

Речь идёт о появившейся в Сети информации, что вертолет Ми-35 во время разрядки боекомплекта произвёл непроизвольный выстрел по жилому дому. В результате были повреждены обшивка и остекление одного из балконов.

В пресс-службе Минобороны России прояснили ситуацию. Уточняется, что происшествие произошло 14 марта и случилось оно с вертолетом Ми-8, а не Ми-35. Вертолёт произвёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома Черемушки. К счастью, пострадавших нет.

Командование воинской части взаимодействует с местными властями по вопросу компенсации причинённого ущерба, - сообщает пресс-служба.

Добавляется, что по факту произошедшего проводится проверка.