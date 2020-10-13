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Почему вместо Мартиросяна выступает Чичерина? Русский военкор задал армянам вопрос с подвохом

13 октября 2020, 21:25  •  58 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин задал проживающим в России армянам вопрос с подвохом. Он поинтересовался, почему выступать перед армянскими солдатами решилась певица Юлия Чичерина, а не Гарик Мартиросян.
Чичерина ещё в начале октября дала концерт армянским солдатам в Нагорном Карабахе, чтобы поддержать их воинский дух. Незадолго до этого певица вместе с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников по дороге в Степанакерт. Артистка и её супруг успели укрыться в бункере и не пострадали.
Позже известный российский комик армянского происхождения Гарик Мартиросян, резидент шоу Comedy Club и бывший соведущий программы "Прожектор Перис Хилтон", дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, в котором призвал Россию помочь Армении положить конец кровопролитию в Карабахе.
Военный корреспондент Дмитрий Стешин удивился тому, что Чичериной хватило духа отправиться в горячую точку, чтобы поддержать армян, а Мартиросяну - нет.
Почему вместо Гарика Мартиросяна выступать перед армянскими солдатами едет Юля Чичерина? Если самим армянам Арцах не нужен, зачем мы должны за него впрягаться? Вопрос с подвохом, - пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Русский тарантасъ
Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась с конца сентября. Армения и Азербайджан обмениваются ударами и сообщают о потерях в рядах противника. Россия тем временем призывает обе стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров.

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