Почему вместо Мартиросяна выступает Чичерина? Русский военкор задал армянам вопрос с подвохом

Чичерина ещё в начале октября дала концерт армянским солдатам в Нагорном Карабахе, чтобы поддержать их воинский дух. Незадолго до этого певица вместе с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников по дороге в Степанакерт. Артистка и её супруг успели укрыться в бункере и не пострадали.

Позже известный российский комик армянского происхождения Гарик Мартиросян, резидент шоу Comedy Club и бывший соведущий программы "Прожектор Перис Хилтон", дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, в котором призвал Россию помочь Армении положить конец кровопролитию в Карабахе.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин удивился тому, что Чичериной хватило духа отправиться в горячую точку, чтобы поддержать армян, а Мартиросяну - нет.

Почему вместо Гарика Мартиросяна выступать перед армянскими солдатами едет Юля Чичерина? Если самим армянам Арцах не нужен, зачем мы должны за него впрягаться? Вопрос с подвохом, - пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Русский тарантасъ

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась с конца сентября. Армения и Азербайджан обмениваются ударами и сообщают о потерях в рядах противника. Россия тем временем призывает обе стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров.