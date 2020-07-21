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Почему вместо Елены Кравец «слуги народа» делегировали в мэры Киева Ирину Верещук

21 июля 2020, 14:00  •  80 • Украина
Результаты партийных «праймериз», в которых Верещук обошла популярного Александра Дубинского, удивили. Но, как выясняется, никакой интриги в этой истории не было. На выборах мэра Киева партию президента должна была представлять, как намекал Зеленский, женщина, и речь шла именно о его партнёрше из «Квартала-95» Кравец. Но после скандала с госпитализацией супруги президента, с которой Кравец дружна, она наотрез отказалась баллотироваться. И Зеленскому пришлось срочно искать новую соискательницу.
Напомним некоторые подробности. Накануне вскрылись пикантные факты о связи Зеленского с его пресс-секретаршей Мендель. И сама Мендель спровоцировала обсуждение этой ситуации в социальных сетях. Одновременно киевские издания сообщили о том, что якобы супруга президента подхватила коронавирус. При этом ни сам Зеленский, ни его семейство, ни обслуживающий персонал чудесным образом не заразился. Зеленскую отправили в больницу, где она провела всего несколько дней – подозрительно мало для больного коронавирусом. Ходит слух, что болезни и не было – был скандал с супругом и, возможно, попытка суицида (известно, что в больнице Зеленской делали промывание желудка). Так или иначе, Зеленский съехал на госдачу (хотя ранее многократно говорил о том, что он в госдаче не нуждается). И живёт без супруги. Накануне украинские издания сообщили, что «семья президента» выезжает на отдых, но, увы, без самого президента. В общем, ситуация, как видно, не безоблачная.
А партнёрша Зеленского по юмористическому шоу Кравец – давняя подруга его супруги. Знающая о ситуации в этой семье не понаслышке. Так что её отказ баллотироваться в мэры Киева – объясним. Она не смогла простить Зеленскому нервное расстройство своей подруги. И вероятно, попытку её ухода из жизни. Но вот в чём интрига – Зеленский пообещал, что партия выдвинет в мэры женщину. А ярких дам среди «слуг» не так, чтобы много – там скорее скандальные особы. В итоге нашли Верещук, поработавшую в своё время мэром города Рава-Русская. Праймериз-то она выиграла, но вот на выборах мэра ей придётся непросто. Ведь даже однопартийцы её не поддерживают так уж безоговорочно. Скажем, глава президентской администрации Андрей Ермак водит дружбу с действующим мэром Киева Виталием Кличко (а близкая ему строительная фирма «Онур» получает подряды от мэрии на строительство дорог – может, в знак крепкой мужской дружбы?)
Шансы Верещук победить на выборах ничтожны, но ведь она, в отличие от популярной и всеми любимой Кравец изначально была лишь подсадной уткой. Что же до кандидатов в мэры других городов, то «слуги» продолжают откровенно чудить с выдвиженцами. Так, в мэры Тернополя партия президента делегировала комика Гевко, исполнявшего роль Кума в юмористическом ситкоме «Один раз под Полтавой». В общем, смех, да и только.

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