Почему власти Мордовии начали травлю в медиа оппозиционера-коммуниста Дмитрия Кузякина

Лидер коммунистов Мордовии Дмитрий Кузякин считает, что в сентябре 2021 г. председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин занял должность незаконно и добивается его отставки. Местные прокуратура и суд отказались рассматривать иск оппозиционера, но тот продолжает поиск справедливости. В ответ власти Мордовии делают из Кузякина карикатурную фигуру и через лояльные медиа создают ему «клоунский» имидж.

Сюжет: Выборы

В декабре 2021 г. мы писали о попытках лидера мордовского отделения КПРФ Дмитрия Кузякина добиться справедливости и доказать, что избрание председателя Государственного Собрания республики Владимира Чибиркина прошло с нарушением местного законодательства.

Напомним, что произошло в небольшой республике в сентябре прошлого года.

В этом месяце коммунист Дмитрий Кузякин становится депутатом Госсобрания и на первой сессии выдвигает свою кандидатуру на пост председателя парламента. Однако выступить на сессии ему не дали. Кроме этого, утверждает Кузякин, его фамилию, в нарушение местного закона «О Государственном Собрании» и регламента парламента, не внесли в бюллетень для тайного голосования на выборах спикера.

Действительно, ст. 8.3 закона регламентирует: «Каждый депутат или депутатское объединение имеют право высказаться за или против кандидата». Сессию вел председатель ЦИК Мордовии Александр Косов. Но он не позволил коммунисту выступить. Открытым голосованием (45 голосов «против», 3 «за») депутаты-единороссы закрыли Кузякину шлагбаум для выдвижения. Коммунист утверждает, что буква закона не должна учитывать этот фильтр, и его кандидатуру обязаны были допустить до выборов. В той же статье закона записано: «Каждая кандидатура, выдвинутая на должность Председателя Государственного Собрания, открытым голосованием вносится в список для тайного голосования». Здесь нет слов «по результатам голосования», хотя власти трактуют фразу «открытым голосованием» именно таким образом.

Так или иначе, его кандидатура не попала в бюллетень для тайного голосования, и единственным кандидатом остался ставленник «Единой России» Владимир Чибиркин.

Кузякин обратился с протестом в мордовскую прокуратуру и через месяц получил ответ, в котором первый зампрокурора Мордовии Александр Иванов сообщил, что оснований для прокурорского реагирования не имеется.

В январе 2022 г. Верховный Суд республики отказал Кузякину в принятии административного искового заявления.

Кузякин был вынужден обратиться к Генпрокурору России Игорю Краснову. Аналогичный запрос был направлен депутатом Госдумы РФ Юрием Синельниковым.

28 февраля 2022 г. ситуация сдвинулась с мертвой точки. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде принял к производству административное дело по исковому заявлению Дмитрия Кузякина, суть которого состоит в жалобе на отказ в предоставлении возможности выступить на первой сессии Госсобрания РМ и на отказ внести его кандидатуру в список для тайного голосования на должность председателя республиканского парламента.

Если Кузякин прав и ему удастся отстоять свою позицию, конструкция мордовской политической элиты, выстроенная осенью новым Главой РМ Артемом Здуновым, может рассыпаться. Признание аргументов Кузякина может привести к отставке спикера Госсобрания и спровоцировать кадровый кризис в высших эшелонах законодательной власти Мордовии, а также нанести серьезный удар по имиджу Здунова, сделавшего ставку на престарелого Чибиркина (ему 73 года). Именно по этой причине сенсационный сценарий выглядит маловероятным. Не столько потому, что он имеет плохие судебные перспективы, сколько потому, что властям невыгодно, чтобы казус породил положительное для Кузякина судебное решение и вызвал скандал федерального уровня.

Косвенным свидетельством того, что мордовские власти чрезвычайно раздражены активностью лидера КПРФ, является развернувшаяся против него информационная кампания в местных медиа. Ее организаторы используют элементы черного пиара и даже буллинга (травли) в отношении ставшего слишком неудобным Кузякина.

Лояльные Главе РМ Артему Здунову СМИ послушно заняли жесткую антикузякинскую позицию. Но главным маркером отношения властей к Кузякину является телеграм-контент, более откровенный и показательный. Например, канал «Мордовское досье», замеченный в безусловной поддержке мордовского Белого дома (так здесь называют Дом республики, где расположены высшие органы исполнительной власти), уже давно делает из Кузякина гротескную, трагикомическую политическую фигуру. Используя софистические и логические приемы, канал стремится показать, что к личности Кузякина нельзя относиться серьезно, а после того, как лидер мордовского отделения КПРФ снова показал строптивость на одной из сессий районного уровня, его откровенно назвали клоуном.

Очередная информационная атака на Кузякина в начале февраля совпадает с его активизацией на судебном фронте, где он пытается доказать, что нынешний спикер Госсобрания Владимир Чибиркин был незаконно избран на эту должность в сентябре прошлого года.

Не исключено, что опасность скандала федерального уровня заставляет власти искать способы опорочить коммуниста в СМИ и других медиа, используя риторику черного пиара. С Кузякиным никто не дискутирует, не выслушивает его возражения и версии (а они совсем не конгруэнтны официальным), и это наталкивает на радикальные выводы. А именно: власть всерьез опасается оппозиционера-коммуниста и бессильна против того, что он пытается сделать. А бессилие порождает неадекватные ответные действия – не аргументированную дискуссию по существу, а детские обзывательства и причисление оппонента к лику клоунов.

Неужели этот идеологический инфантилизм – суть информационной политики мордовских властей?