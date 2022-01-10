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Почему власти Казахстана упустили момент. Токаев объяснил алма-атинскую трагедию
10 января 2022, 11:30 • 171 • Политика
Касым-Жомарт Токаев в своей речи на заседании ОДКБ высказался о нескольких волнах агрессии в Казахстане, подчеркнув, что акции действительно начинались как мирные протесты. Потому бандитам впоследствии и удалось ввести в заблуждение силовиков.
Казахстан стал жертвой террористической атаки, спланированной извне, подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев. В один момент Алма-Ата и девять областных центров оказались в руках бандитов, и только прибытие контингента ОДКБ помогло отбить крупнейший город Казахстана у атаковавших.
В атаке на Казахстан принимали участие международные террористы, подчеркнул Токаев, добавив, что бандиты забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов. Впрочем, начиналось всё действительно как мирный протест. Это и позволило террористам застать силовиков врасплох:
Напомним, все детали происходящего сегодня в Казахстане доступны в специальном разделе "Первого русского".
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