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Почему власти Казахстана упустили момент. Токаев объяснил алма-атинскую трагедию

10 января 2022, 11:30  •  171 • Политика
Касым-Жомарт Токаев в своей речи на заседании ОДКБ высказался о нескольких волнах агрессии в Казахстане, подчеркнув, что акции действительно начинались как мирные протесты. Потому бандитам впоследствии и удалось ввести в заблуждение силовиков.
Казахстан стал жертвой террористической атаки, спланированной извне, подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев. В один момент Алма-Ата и девять областных центров оказались в руках бандитов, и только прибытие контингента ОДКБ помогло отбить крупнейший город Казахстана у атаковавших.
В атаке на Казахстан принимали участие международные террористы, подчеркнул Токаев, добавив, что бандиты забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов. Впрочем, начиналось всё действительно как мирный протест. Это и позволило террористам застать силовиков врасплох:
Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алма-Ате были проведены политические митинги, а потом на город с трёх направлений, как огромная стая гиен, бросились вооружённые боевики, - объяснил Токаев. - Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдёт как "алма-атинская трагедия".
Напомним, все детали происходящего сегодня в Казахстане доступны в специальном разделе "Первого русского".

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