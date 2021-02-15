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Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда крымчанам вернут днепровскую воду

15 февраля 2021, 18:15  •  581 • Украина
Окончания водной блокады ожидали ещё в прошлом феврале – тогда русло Северо-крымского канала одновременно расчистили и с украинской, и с российской стороны. Но в последний момент Зеленский испугался реакции националистов и, тем самым, фактически «кинул» Москву – он ведь клятвенно заверял, что проблему подачи воды он решит, несмотря ни на что. Но на сей раз, похоже, пути к отступлению нет – на прекращении водной блокады настоял Вашингтон. Вопрос лишь в том – когда дадут воду? Весной или летом?
Обсуждение снятия водной блокады не вошло в повестку сепаратных переговоров Зеленского в Эмиратах – это означает, что торга вокруг возобновления подачи днепровской воды на полуостров больше не будет ни в каком виде. Непонятно и то, почему на возобновлении подачи воды настоял Вашингтон, во всяком случае, прямого и внятного объяснения этому нет. Возможно, так новая американская администрация решает насущную для себя проблему обогащённого урана (Америка, к слову, больше не обогащает сама топливо для своих АЭС, это делают российские специалисты в рамках заключённого между Москвой и Вашингтоном взаимовыгодного договора – «Наша версия» об этом писала). Будет пресная вода в Крыму – будет у Америки и обогащённый уран, может, так?
Помимо урановой проблемы, у Байдена имеются и другие насущные интересы в России (участие в эксплуатации «Северного потока-2», разработка арктического шельфа России заокеанскими компаниями и т.п.), так что украинская карта для него – разменная. Вряд ли Зеленскому удастся отбояриться от настойчивого принуждения американцев (тем паче, что они указывают, что от водной блокады страдает и украинская Херсонская область – там без пресной днепровской воды портятся почвы в близких к морю районах, и это грозит перерасти в экологическую катастрофу). Так или иначе, использовать днепровскую воду как элемент торга на переговорах с Россией Зеленскому больше не позволяют его заокеанские хозяева. А значит, вода, и в самом деле, может скоро вернуться в российский Крым. Вот только как же быть с националистами? Неужели Зеленский перестал их бояться? Или у него появились некие тайные инструменты воздействия на главу МВД Арсена Авакова, кормящего националистов с руки?

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