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Почему Владимир Зеленский перестал котироваться на международной арене
06 апреля 2021, 16:10 • 178 • Украина
Накануне стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский намерен провести трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Донбассе. Особый упор на Банковой сделали на то, что виртуальный саммит пройдет без главы РФ Владимира Путина. Местные аналитики не видят никакой пользы от переговоров в таком формате, передает корреспондент ФАН из Киева.
Информацию о том, что президент Зеленский намерен сам — «безо всякого Путина» — провести переговоры с лидерами Франции и ФРГ, мигом распространили все провластные телеканалы и информагентства Украины. Общий тон подачи был примерно таким: «и мы не лыком шиты, обойдемся без России». В другой ситуации все это выглядело бы дичью, но тут контекст был ясен — восстановление национальной гордости, в очередной раз грубо потоптанной партнерами.
Напомним, похожий саммит на прошлой неделе уже состоялся, но без участия Украины: в формате Москва — Берлин — Париж. Здесь, в Киеве, это было воспринято как национальное унижение. Одни комментаторы говорили о «подлом предательстве Европы», которая вместе с РФ готовит какие-то вредные для Украины решения. Другие сокрушались, что «наши внутренние проблемы обсуждают без нас». А третьи — что президента Зеленского вновь «умножили на ноль», показав его марионеточную роль в противостоянии великих держав. В общем, украинское инфополе неделю сотрясали горькие стенания.
Правда, после виртуального саммита выяснилось, что ничего страшного не произошло — трехсторонний заговор против Киева никто не организовал, подрывные планы тоже не обсуждали. Трое лидеров в рабочем порядке говорили о проблемах, большая часть которых никак не касалась Украины. Тогда киевский истеблишмент немного расслабился, утерся и начал рассуждать в том духе, что паниковать и не стоило.
Тем не менее в Киеве решили, что с точки зрения дипломатии все равно как-то некрасиво получилось: нас вроде как послали, а мы этому еще и рады. Нужно срочно дать достойный ответ противнику в лице России. С Байденом же ого-го какой ответ дали! Всего три недели украинский МИД упрашивал пресс-службу Белого дома организовать телефонный разговор Байдена и Зеленского. Пожалуйста, беседа президентов прошла как по нотам. Правда, при этом лидер США, по слухам, сурово отчитал младшего партнера. Ничего, значит, по заслугам.
Теперь дала свои плоды и недельная работа украинского МИД — лидеры Франции и Германии вроде как согласились поговорить с Зеленским. Правда, непонятно, о чем именно пойдет речь. Неясна и дата виртуальной встречи. Но это все мелочи, главное — трехсторонний саммит состоится без России. Чтобы знали наших! Заодно для президента Украины подготовили бурную дипломатическую активность — целый визит в Катар. И хотя, по слухам, встреча с эмиром Зеленскому не гарантирована, но главное — сам визит. А что, вполне себе успешная внешняя политика.
Как заявил украинский военный Олег Жданов, все эти маневры не отменяют простого факта, что Владимир Зеленский постепенно перестает котироваться на международной арене.
По мнению Жданова, даже на фоне того, что виртуальная беседа украинского лидера с канцлером Меркель и президентом Макроном будет организована, Владимир Путин все равно будет игнорировать общение с ним.
Что касается анонсированной встречи с европейскими политиками, то она вряд ли способна принести хоть какую-то пользу Украине, заявил он.
Не лучше обстоят дела и с отношениями Украины с Францией, заявил Жданов.
У трех участников возможных переговоров по линии Киев — Берлин — Париж мало шансов найти хоть какие-то точки соприкосновения, считает Жданов. Он также напомнил об идее урегулирования ситуации в Донбассе путем создания кластеров. В марте Франция и Германия предложили разделить соглашения на так называемые кластеры, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации Минских соглашений, и передать их в ТКГ в Минске для разработки дорожной карты. Планировалось, что она станет финальным мирным планом урегулирования конфликта.
Жданов напомнил, в 2019 году Зеленский пообещал украинцам, что лично встретится с Владимиром Путиным и тот вернет Украине территории.
В целом, считает Жданов, выхода из нынешней ситуации пока не видно, а трехсторонние переговоры, анонсированные Банковой, не помогут его отыскать.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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