Почему Владимир Зеленский перестал котироваться на международной арене

Накануне стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский намерен провести трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Донбассе. Особый упор на Банковой сделали на то, что виртуальный саммит пройдет без главы РФ Владимира Путина. Местные аналитики не видят никакой пользы от переговоров в таком формате, передает корреспондент ФАН из Киева.

Информацию о том, что президент Зеленский намерен сам — «безо всякого Путина» — провести переговоры с лидерами Франции и ФРГ, мигом распространили все провластные телеканалы и информагентства Украины. Общий тон подачи был примерно таким: «и мы не лыком шиты, обойдемся без России». В другой ситуации все это выглядело бы дичью, но тут контекст был ясен — восстановление национальной гордости, в очередной раз грубо потоптанной партнерами.

Напомним, похожий саммит на прошлой неделе уже состоялся, но без участия Украины: в формате Москва — Берлин — Париж. Здесь, в Киеве, это было воспринято как национальное унижение. Одни комментаторы говорили о «подлом предательстве Европы», которая вместе с РФ готовит какие-то вредные для Украины решения. Другие сокрушались, что «наши внутренние проблемы обсуждают без нас». А третьи — что президента Зеленского вновь «умножили на ноль», показав его марионеточную роль в противостоянии великих держав. В общем, украинское инфополе неделю сотрясали горькие стенания.

Правда, после виртуального саммита выяснилось, что ничего страшного не произошло — трехсторонний заговор против Киева никто не организовал, подрывные планы тоже не обсуждали. Трое лидеров в рабочем порядке говорили о проблемах, большая часть которых никак не касалась Украины. Тогда киевский истеблишмент немного расслабился, утерся и начал рассуждать в том духе, что паниковать и не стоило.

«Мы вот создаем «Крымскую платформу» без участия РФ, это нормальная международная практика. Важно, что Украина — в повестке дня ФРГ и Франции. Убежден, с Путиным они говорили в интересах Украины. Так что не надо делать из этого проблему», — заявил министр по реинтеграции неконтролируемых территорий Алексей Резников.

Тем не менее в Киеве решили, что с точки зрения дипломатии все равно как-то некрасиво получилось: нас вроде как послали, а мы этому еще и рады. Нужно срочно дать достойный ответ противнику в лице России. С Байденом же ого-го какой ответ дали! Всего три недели украинский МИД упрашивал пресс-службу Белого дома организовать телефонный разговор Байдена и Зеленского. Пожалуйста, беседа президентов прошла как по нотам. Правда, при этом лидер США, по слухам, сурово отчитал младшего партнера. Ничего, значит, по заслугам.

Теперь дала свои плоды и недельная работа украинского МИД — лидеры Франции и Германии вроде как согласились поговорить с Зеленским. Правда, непонятно, о чем именно пойдет речь. Неясна и дата виртуальной встречи. Но это все мелочи, главное — трехсторонний саммит состоится без России. Чтобы знали наших! Заодно для президента Украины подготовили бурную дипломатическую активность — целый визит в Катар. И хотя, по слухам, встреча с эмиром Зеленскому не гарантирована, но главное — сам визит. А что, вполне себе успешная внешняя политика.

Как заявил украинский военный Олег Жданов, все эти маневры не отменяют простого факта, что Владимир Зеленский постепенно перестает котироваться на международной арене.

«Еще после видеоконференции Путина, Макрона и Меркель украинский МИД разразился грозным заявлением: мол, «без Украины про Украину говорить нельзя». Но сам факт, что Россия инициировала эту конференцию, говорит, что мировые лидеры в грош не ставят Зеленского, — уверен аналитик. — К сожалению, на международной арене он не котируется, вспомните хоть поздравления с днем рождения — почти никто из лидеров его не поздравил. Сейчас Байден готовится провести глобальный саммит по экологии, пригласил 40 стан, в том числе Россию. А вот Украины в списке приглашенных нет, что говорит само за себя».

По мнению Жданова, даже на фоне того, что виртуальная беседа украинского лидера с канцлером Меркель и президентом Макроном будет организована, Владимир Путин все равно будет игнорировать общение с ним.

«Президент РФ четко показывает, что Зеленский — абсолютный ноль, нет никакого смысла с ним разговаривать. Россия видит его как недоговороспособного политика. Даже хуже. Владимир Путин не считает президента Украины за политика и всеми действиями доказывает, что разговаривать на Украине не с кем. Либо Украина молча выполняет Минские соглашения, либо не о чем и говорить», — указал военный эксперт.

Что касается анонсированной встречи с европейскими политиками, то она вряд ли способна принести хоть какую-то пользу Украине, заявил он.

«У канцлера Меркель — канун парламентских выборов в ФРГ, у ее партии очень слабые позиции. Поэтому у нее сейчас голова болит не о Донбассе или Украине, ее главная проблема — сохранить большинство в бундестаге и получить несколько портфелей в новом правительстве, — напомнил политолог. — Так что оснований для эффективного разговора с канцлером нет. К тому же Киев насмерть обидел Берлин, заняв позицию США по «Северному потоку — 2». Поэтому сейчас для Украины ФРГ если не враг, то уж точно не дружественная страна».

Не лучше обстоят дела и с отношениями Украины с Францией, заявил Жданов.

«Увы, Эммануэль Макрон — «хромая утка» во внешней политике. Он пытается продвинуть имперские амбиции Парижа, но получает провал за провалом. Недавно он ездил в Ливан с целью укрепить отношения, но потерпел полное фиаско. Когда Макрон попытался вмешаться в международную игру в Ливии, то сражу же получил отпор от Турции. Жесткое поражение ждало его и на Кипре, — перечислил аналитик. — Похоже, Макрон не знает, за что зацепиться, чтобы показать себя на международной арене. При этом французский лидер призвал перезагружать отношения с Россией на фоне того, что многие страны ЕС намерены их разорвать».

У трех участников возможных переговоров по линии Киев — Берлин — Париж мало шансов найти хоть какие-то точки соприкосновения, считает Жданов. Он также напомнил об идее урегулирования ситуации в Донбассе путем создания кластеров. В марте Франция и Германия предложили разделить соглашения на так называемые кластеры, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации Минских соглашений, и передать их в ТКГ в Минске для разработки дорожной карты. Планировалось, что она станет финальным мирным планом урегулирования конфликта.

«Россия поэтому и слила идею о кластерах в открытый доступ, потому что ей выгодна публичность. Если открыть преамбулу к этим кластерам, то первая строчка гласит: «Ни один шаг не должен противоречить духу Минских соглашений», — сообщил аналитик. — То есть никаких изменений не может быть априори. Плюс Зеленский сам подписал в Париже «формулу Штайнмайера», которая таким образом узаконена. Поэтому России вообще нет смысла садиться за стол переговоров с Зеленским. А вариант, который разработали Франция и ФРГ в духе Минских соглашений, выглядит так: «Франция — за, Германия — за, Россия — за, Украина — против». И о чем можно договориться в ходе будущей трехсторонней встречи?»

Жданов напомнил, в 2019 году Зеленский пообещал украинцам, что лично встретится с Владимиром Путиным и тот вернет Украине территории.

«Россия сама хочет вернуть Донбасс, но на своих условиях. В этих самых кластерах прописано: народная милиция, совместное патрулирование и т. д. А начало передачи Украине контроля над границей прописано аж в восьмом кластере. После того как ситуация в Донбассе нормализуется, все силовые структуры превратятся в народную милицию. То есть Москва вернет Украине эти территории, но со своими войсками. Думаю, на этом фоне Зеленскому не о чем говорить с Макроном и Меркель».

В целом, считает Жданов, выхода из нынешней ситуации пока не видно, а трехсторонние переговоры, анонсированные Банковой, не помогут его отыскать.