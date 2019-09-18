Почему ВКС России несут потери • 330 • Война Приказано лететь — лети

Мы как-то быстро привыкли к тому, что профессия военного летчика стала вновь одной из самых опасных в армии. Мы привыкли к тому, что сообщения о летных происшествиях и авиакатастрофах поступают на ленты информационных агентств с пугающей периодичностью. Но самое страшное, мы привыкли к тому, что гибнут военные пилоты. Даже к стандартным объяснениям вроде «человеческий фактор» или «техническая неисправность» привыкли. О «неблагоприятных погодных условиях» как универсальной причине происшествий при посадке самолетов и писать не хочется.









Кто не летает, тот и не падает. Эту аксиому в военной авиации знает любой «кузнечик». Только вот скорости в авиации изменились. Техника изменилась. И для многих падение бывает всего лишь раз в жизни. Первый и последний раз. Пилот военной авиации должен быть обучен и способен принимать решения и действовать профессионально в любой ситуации. Армия стояла и стоит на выполнении приказа. Приказано лететь — лети. В любую погоду. Ты ещё в училище знал, что так будет, что ты будешь военным летчиком. Точно так же, как и специалисты наземных служб.



Полёты на тренажёрах

Сегодня в российской авиации происходит вполне предсказуемый процесс оттока молодых пилотов в гражданскую авиацию. Оплата труда, условия работы, бытовые проблемы и проч. подталкивают хороших пилотов к уходу из военной авиации. Добавим к этому естественный процесс ухода по возрасту и здоровью. Итог: некомплект в военной авиации сегодня огромный. Об этом говорят на всех уровнях. Впрочем, быстро успокаиваются. В США и других армиях ситуация не лучше. Пилотов не хватает везде. Именно военных пилотов.



Подготовка молодых пилотов, по мнению действующих летчиков и ветеранов авиации, аховая. Если в СССР обучением пилотов военной авиации занимались более 20 военных училищ, то сегодня для этого оказалось достаточно одного: Краснодарского авиационного имени Серова. Курсанты «летают» больше на тренажерах, чем в реальных условиях. Эффективность такого обучения достаточно низкая. Но большее при существующей материальной базе осуществить сложно. Об аховом состоянии самолетов Л-39 и Як-130 писалось много раз.



Некоторые авиакатастрофы вроде столкновения двух фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке 18 января 2019 года с потерей двух самолетов и фактически чудесным спасением третьего или столкновения двух Су-34 в Липецкой области (6 сентября 2019-го) выявляют ещё одну проблему нашей авиации. Слабая подготовка пилотов в училищах продолжается и в частях. Командование полков вынуждено «выращивать боевых летчиков» в ускоренном режиме. Иначе можно получить «по шапке» от вышестоящего начальства.



В частях идет массовый выпуск пилотов 3-го класса, а иногда и 2-го класса. При этом налет у этих пилотов составляет 300-400 часов. Для отчетов и показателей работы это прекрасно. Часть в передовиках, в личных делах командиров появляются благодарности от командующего, молодые пилоты становятся «действительно боевыми летчиками». Но как-то не вяжется эта красивая картинка с высказыванием одного очень уважаемого генерала, бывшего командующего ВВС генерала армии Петра Степановича Дейнекина:

«ВКС России на сегодняшний день не располагает группировкой, численность которой позволила бы вести масштабные боевые действия. Не хватает боевого летного состава».



Почему стали возможны такие вопиющие происшествия, как столкновение самолетов при выполнении достаточно простых маневров? Опять же, по мнению опытных пилотов, это возможно лишь в одном случае: когда летчик считает себя асом, способным выполнить любое действие. Тот самый пилот 2-3 класса срабатывает. Что в условиях, когда частота полетов возросла в разы, всегда чревато авиапроисшествиями и трагедиями.



Ждём новых героев…

Кстати, то, о чем говорилось выше, в полной мере относится и к наземным службам. Вспомните катастрофу с Ту-22М3 под Мурманском, на аэродроме «Оленья». Стратегическому бомбардировщику пришлось садиться в условиях плохой видимости. Понятно же, что всепогодной авиации не существует в принципе. Военный летчик летает всегда. А обеспечивает безопасность взлета и посадки наземный персонал. Вот он то и не сработал на «Оленьей». Не было обеспечено дополнительное освещение полосы посадки. Летчик попросту, учитывая снежные заряды, которые били по кабине, не видел полосы! И это тоже результат ускоренной подготовки специалистов…



Но и это ещё не все. Это только хвост рыбы, которая начинает пахнуть. Есть проблема и с «головой». Мы сегодня в ВКС впервые в истории нашей армии реально видим то, о чем говорил курсантам общевойсковых училищ ещё на первом курсе. Общевойсковой командир обязан управлять всеми видами и родами войск, которые ему придаются для выполнения боевой задачи. Главнокомандующим ВКС сегодня является именно общевойсковой генерал Сергей Суровикин! Молодой, имеющий опыт командования не только округом, но и группировкой российских войск в Сирии, опыт штабной работы на уровне Главного оперативного управления Генштаба, Герой Российской Федерации. Человек действительно выдающихся командирских талантов. Только каким боком выпускник Омского общевойскового училища связан с ВКС?



Обсуждать сегодня кулуарные игры в высших этажах власти не будем. Кто и кого куда готовит, не столь важно. Важнее то, что, как показала операция в Сирии, один из важнейших родов войск в российских вооруженных силах испытывает сегодня множество проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. И решать эти проблемы в первую очередь обязан главком ВКС. Для этого у него есть все силы и средства, есть необходимые специалисты и возможности. В конечном итоге у генерал-полковника Суровикина есть авторитет боевого генерала.



Пока же, увы, мы видим стрелочников, которые и оказываются виноватыми во всех бедах нашей авиации. Одни за это платят собственной жизнью, другие свободой, третьи погонами. А система живет. Ждет новых жертв и новых героев, которые предотвратили… Мы как-то быстро привыкли к тому, что профессия военного летчика стала вновь одной из самых опасных в армии. Мы привыкли к тому, что сообщения о летных происшествиях и авиакатастрофах поступают на ленты информационных агентств с пугающей периодичностью. Но самое страшное, мы привыкли к тому, что гибнут военные пилоты. Даже к стандартным объяснениям вроде «человеческий фактор» или «техническая неисправность» привыкли. О «неблагоприятных погодных условиях» как универсальной причине происшествий при посадке самолетов и писать не хочется.Кто не летает, тот и не падает. Эту аксиому в военной авиации знает любой «кузнечик». Только вот скорости в авиации изменились. Техника изменилась. И для многих падение бывает всего лишь раз в жизни. Первый и последний раз. Пилот военной авиации должен быть обучен и способен принимать решения и действовать профессионально в любой ситуации. Армия стояла и стоит на выполнении приказа. Приказано лететь — лети. В любую погоду. Ты ещё в училище знал, что так будет, что ты будешь военным летчиком. Точно так же, как и специалисты наземных служб.Сегодня в российской авиации происходит вполне предсказуемый процесс оттока молодых пилотов в гражданскую авиацию. Оплата труда, условия работы, бытовые проблемы и проч. подталкивают хороших пилотов к уходу из военной авиации. Добавим к этому естественный процесс ухода по возрасту и здоровью. Итог: некомплект в военной авиации сегодня огромный. Об этом говорят на всех уровнях. Впрочем, быстро успокаиваются. В США и других армиях ситуация не лучше. Пилотов не хватает везде. Именно военных пилотов.Подготовка молодых пилотов, по мнению действующих летчиков и ветеранов авиации, аховая. Если в СССР обучением пилотов военной авиации занимались более 20 военных училищ, то сегодня для этого оказалось достаточно одного: Краснодарского авиационного имени Серова. Курсанты «летают» больше на тренажерах, чем в реальных условиях. Эффективность такого обучения достаточно низкая. Но большее при существующей материальной базе осуществить сложно. Об аховом состоянии самолетов Л-39 и Як-130 писалось много раз.Некоторые авиакатастрофы вроде столкновения двух фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке 18 января 2019 года с потерей двух самолетов и фактически чудесным спасением третьего или столкновения двух Су-34 в Липецкой области (6 сентября 2019-го) выявляют ещё одну проблему нашей авиации. Слабая подготовка пилотов в училищах продолжается и в частях. Командование полков вынуждено «выращивать боевых летчиков» в ускоренном режиме. Иначе можно получить «по шапке» от вышестоящего начальства.В частях идет массовый выпуск пилотов 3-го класса, а иногда и 2-го класса. При этом налет у этих пилотов составляет 300-400 часов. Для отчетов и показателей работы это прекрасно. Часть в передовиках, в личных делах командиров появляются благодарности от командующего, молодые пилоты становятся «действительно боевыми летчиками». Но как-то не вяжется эта красивая картинка с высказыванием одного очень уважаемого генерала, бывшего командующего ВВС генерала армии Петра Степановича Дейнекина:Почему стали возможны такие вопиющие происшествия, как столкновение самолетов при выполнении достаточно простых маневров? Опять же, по мнению опытных пилотов, это возможно лишь в одном случае: когда летчик считает себя асом, способным выполнить любое действие. Тот самый пилот 2-3 класса срабатывает. Что в условиях, когда частота полетов возросла в разы, всегда чревато авиапроисшествиями и трагедиями.Кстати, то, о чем говорилось выше, в полной мере относится и к наземным службам. Вспомните катастрофу с Ту-22М3 под Мурманском, на аэродроме «Оленья». Стратегическому бомбардировщику пришлось садиться в условиях плохой видимости. Понятно же, что всепогодной авиации не существует в принципе. Военный летчик летает всегда. А обеспечивает безопасность взлета и посадки наземный персонал. Вот он то и не сработал на «Оленьей». Не было обеспечено дополнительное освещение полосы посадки. Летчик попросту, учитывая снежные заряды, которые били по кабине, не видел полосы! И это тоже результат ускоренной подготовки специалистов…Но и это ещё не все. Это только хвост рыбы, которая начинает пахнуть. Есть проблема и с «головой». Мы сегодня в ВКС впервые в истории нашей армии реально видим то, о чем говорил курсантам общевойсковых училищ ещё на первом курсе. Общевойсковой командир обязан управлять всеми видами и родами войск, которые ему придаются для выполнения боевой задачи. Главнокомандующим ВКС сегодня является именно общевойсковой генерал Сергей Суровикин! Молодой, имеющий опыт командования не только округом, но и группировкой российских войск в Сирии, опыт штабной работы на уровне Главного оперативного управления Генштаба, Герой Российской Федерации. Человек действительно выдающихся командирских талантов. Только каким боком выпускник Омского общевойскового училища связан с ВКС?Обсуждать сегодня кулуарные игры в высших этажах власти не будем. Кто и кого куда готовит, не столь важно. Важнее то, что, как показала операция в Сирии, один из важнейших родов войск в российских вооруженных силах испытывает сегодня множество проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. И решать эти проблемы в первую очередь обязан главком ВКС. Для этого у него есть все силы и средства, есть необходимые специалисты и возможности. В конечном итоге у генерал-полковника Суровикина есть авторитет боевого генерала.Пока же, увы, мы видим стрелочников, которые и оказываются виноватыми во всех бедах нашей авиации. Одни за это платят собственной жизнью, другие свободой, третьи погонами. А система живет. Ждет новых жертв и новых героев, которые предотвратили… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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