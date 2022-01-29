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Почему в Ватикане любят извращенцев

29 января 2022, 00:15  •  168 • В мире
Иезуит-понтифик «освящает» один из самых страшных с христианской точки зрения грехов
В первой половине января папа римский Франциск поблагодарил «за служение» монахиню Жаннин Грамик, которая занимается тем, что пропагандирует половые извращения, поддерживая от имени римско-католической церкви ЛГБТ-движение.
Жаннин Грамик (в центре) на ЛГБТ-марше. Фото: YouTube
Жаннин Грамик – соучредитель англосаксонской организации New Ways Ministry («Обновленное служение»), занимающейся легализацией гомосексуализма среди католиков и защитой извращенцев. В 1999 году кардинал Йозеф Ратцингер (впоследствии папа Бенедикт) навсегда запретил Жаннин Грамик «заниматься пастырской деятельностью с участием гомосексуалистов». Грамик проигнорировала папский указ. А сейчас папа Франциск считает, что работа католической монахини и ее организации, пропагандирующей половые извращения, – это «богоугодное дело». Понтифик собственноручно написал письмо, в котором поздравил Ж. Грамик с… «50-летием близости, сострадания и нежности» в её «служении»
Это далеко не единственный факт поддержки извращенцев нынешним римским папой. Ещё в бытность архиепископом Буэнос-Айреса (1998-2013) он выступал за то, чтобы узаконить «союзы однополых пар». В июне 2013 года во время возвращения в Ватикан со Всемирной встречи католической молодежи в Рио-де-Жанейро Франциск заявил: «Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?» 4 февраля 2021 года папа римский наградил «за содействие человеческом братству» Генсека ООН Антониу Гутерриша, выступающего за финансирование абортов, поддержку ЛГБТ и «права секс-меньшинств».
Ещё когда Франциск служил в Буэнос-Айресе, его усилия способствовали тому, что парламент Аргентины узаконил однополые «браки». Вскоре этому примеру последовали другие государства, в частности Германия (с 1 октября 2017 года). В целом за два десятка лет «браки» гомосексуалистов легализовали 33 страны.
Тем временем среди католического священства расцветает педофилия. Лидируют в этом страны англосаксонского мира. В 2019 году на 6 лет тюрьмы за надругательство над детьми был осуждён казначей Ватикана, австралийский кардинал Джордж Пелл – один из ближайших советников папы Франциска. По данным телеканала SBS, суд присяжных в Мельбурне признал его виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Он был один из самых влиятельных иерархов Ватикана (сейчас этому любителю мальчиков 80 лет).
Незадолго до этого скандала миру стало известно, что более трехсот (301) католических священников в штате Пенсильвания (США) на протяжении нескольких десятилетий сексуально эксплуатировали подростков (после этого другие штаты начали собственные расследования, приводящие к похожим результатам).
Схожие скандалы сотрясают Британию. В конце 2019 года The Independent сообщила, со ссылкой на доклад независимой комиссии по расследованию сексуального насилия по отношению к детям (IICSA), что священники и учителя католической школы Святого Бенедикта в Лондоне десятилетиями домогались своих юных учащихся. В учебном заведении была садистская атмосфера, педофилы действовали, «как мафия», и оставались безнаказанными, отрицая любые обвинения и покрывая друг друга. С 2003 года в тюрьму за сексуальные преступления в отношении 21 учащегося школы отправились четверо – настоятель монастыря, монах и двое учителей. Комиссия смогла получить доказательства еще по меньшей мере 18 случаев насилия, к которым причастны как осужденные, так и 8 других извращенцев…
По информации BBC, Ватикан опирается на решение собора более 200 католических епископов, собранного в своё время Франциском для обсуждения таких вопросов, как аборты, предохранение от беременности, гомосексуализм и разводы; собор принял документ, в котором провозглашалось: «Гомосексуалисты обладают ценными для христианского общества качествами» (???).
Кстати, в разоблачениях ватиканских педофилов и прочих извращенцев главную играют ведущие англосаксонские СМИ. Этим убивают сразу двух зайцев: смешивают с грязью заклятого врага – католическую церковь и способствуют превращению Ватикана в «идеологический отдел» при «обкоме золотых тельцов» Сити.
Архитекторам нового мирового порядка представители всевозможных меньшинств – от сексуальных до конфессиональных – видятся обладателями «особых социальных энергий». Характерный пример – британский военнослужащий Laurens «Lucy» Vallender, принявший ислам, сделавший операцию и ставший по определению Daily Mail «первым трансгендерным геем-женщиной, исповедующей ислам».
Важный момент: по отдельности каждое из меньшинств, хотя и разрастается стремительно в последние годы за счёт пропаганды, все еще остается относительно общей массы «обычных» людей меньшинством. Однако сводимые воедино такие меньшинства могут составить «электоральное большинство», способное навязывать свою волю всем остальным.
А иезуит-понтифик идеологически «освящает» один из самых страшных с христианской точки зрения грехов.
Артём ИГНАТЬЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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