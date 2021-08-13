Почему в США отложили полет на Луну • 109 • Аналитика © AFP 2021 / Josh Edelson NASA заявило, что в 2024 году полететь на Луну, скорее всего, не удастся. Может быть, в 2025-м. Но это не точно. Правда, Starship Илона Маска, на котором предполагается лететь, до сих пор регулярно взрывается при посадке. Но на этот раз дело не в нем, а в скафандрах. Они будут готовы хорошо если весной 2025 года. Казалось бы, вот с этим-то уж точно проблем не должно быть. Скафандры в США успешно производят с начала 1960-х. Американцы летают в них на МКС и выходят в открытый космос. На фотографиях с Луны 50-летней давности мы видим участников миссии "Аполлон", все они в скафандрах, беленьких, сияющих, на них еще так хорошо видна эмблема с американским флагом. Но вот уже четырнадцать лет космическая индустрия Америки бьется над скафандром для возвращения на Луну — ан нет, не выходит каменный цветок. За это время в рамках многомиллиардной программы "Артемида" на космические костюмы потрачено больше четырехсот миллионов долларов. Планируется спустить еще больше шестисот. Но в чем реально астронавты полетят покорять Луну, науке неизвестно. "Голые короли", — печально шутят топ-менеджеры NASA. Казалось бы, что проще? Зайти в Музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, взять скафандр Нила Армстронга, первого человека на Луне, посмотреть, что и как. Ну поэкспериментировать с новыми материалами, может быть. Приспособить к нему электронные девайсы и придумать для них защиту. Ну, собственно, и все. Принцип-то не изменился. Остались какие-то вопросы? Можно свериться с советским скафандром, разработанным специально для полета на Луну. Один такой, купленный на Сотбис эксцентричным миллиардером Россом Перо, выставлен в том же вашингтонском музее. Впрочем, при демонстрации прототипа лунного скафандра в 2019 году видно было, что одну советскую идею американцы уже позаимствовали: им понравилась задняя дверца, через которую астронавт сможет заходить в свой костюм, словно в шкаф. Используются и сходные утяжелители для плеч, компенсирующие невесомость. Согласно официальной версии, NASA задерживает выпуск скафандров из-за повышенных требований к безопасности: защите астронавтов от радиации, вакуума, маленькой гравитации на Луне. Однако принципиально технические решения не изменились: в борьбе со сниженной гравитацией используются все те же громоздкие утяжелители, а системы жизнеобеспечения по старинке прячутся в короба типа рюкзаков. Радиация? Ну ведь побывавшие на Луне американские астронавты прожили довольно долго. Из этого можно сделать вывод, что уже тогдашние скафандры вполне надежно защищали их от зашкаливающей радиации. Зачем заново изобретать велосипед? Как какое-то невероятное достижение подается то, что лунный скафандр NASA будет защищать астронавта от минус 150 до плюс 120 градусов по Цельсию. Но примерно в таком же диапазоне от минус 130 до плюс 160 работал и старенький советский скафандр "Кречет", ставший прототипом гораздо более совершенного "Орлана". Ну и название, конечно. Новый скафандр — это не просто какой-то там скафандр. Это "исследовательская единица внекорабельной мобильности" — просто на зависть Тони Старку. Особую ответственность на ее создателей накладывает то, что покорителями Луны должны стать женщина и цветной. Эта идея родилась в Белом доме и призвана компенсировать женщинам и цветным века угнетений. Тема со скафандрами наглядно показывает, какая чепуха творится с технологиями в стране, позиционирующей себя как лидера научного прогресса. Что, на самом деле, случилось со сверхтяжелыми ракетами, запускавшими лунные модули больше полувека назад? Где все чертежи, расчеты? Где те гениальные старые кадры, которые обеспечили такой невероятный прорыв американской науки и техники? Почему в 1960-х надежные лунные скафандры разработали за два-три года, а сейчас валандаются четырнадцать лет? Все проблемы, успешно решенные в 1969-1972 годах в рамках миссии "Аполлон", приходится заново решать в рамках миссии "Артемида". Причем такое впечатление, что от славной эпохи покорения Луны не осталось буквально ничего, кроме кинопленки. Вот сейчас команда NASA тщетно бьется над проблемой лунной пыли. Ученые опасаются, что поднявшаяся при посадке лунного модуля пыль ослепит и приборы, и астронавтов. При маленькой гравитации оседать она будет очень медленно. Что делать? Обращаемся к первоисточнику. В мемуарах Нила Армстронга сказано туманно. "На высоте меньше 100 футов (около 30 метров) нас начала обступать прозрачная пелена пыли, слегка затруднявшая видимость. Чем ниже мы спускались, тем больше падала видимость". Так что там с пылью-то? Она лишь слегка затрудняла видимость или вообще ничего не было видно? Когда она рассеялась? Ученые пересматривают видеозаписи с Луны, но на них никакой пыли не видно... Конспирологи — отнюдь не только в России, но и в США — торопятся сделать из всего этого вывод, что американцы вообще не бывали на Луне. На деле, однако, ситуация куда печальнее. Если бы они никуда не летали, а сейчас пытались с нуля покорить Луну, это было бы круто. Это был бы просто подвиг — и мы все аплодировали бы стоя. А вот иметь в своем распоряжении такие замечательные технологии, таких выдающихся ученых, инженеров, конструкторов и за полвека так эпически пустить на ветер все полимеры — это надо было постараться. Это действительно упадок — и науки в целом, и ракетно-космической отрасли в частности. Говоря простыми словами — сегодня не получается построить то, что успешно строилось полвека назад. Деградация налицо. И никакими теслами и айфонами этот очевидный регресс не закамуфлировать. А еще тут сама собой напрашивается нехорошая мыслишка об откатах и попилах. Ну серьезно. Четырнадцать лет работы, миллиард долларов, и что в результате? Не самый новаторский скафандр, ах, простите, "исследовательская единица внекорабельной мобильности". Да и тот еще надо дорабатывать. Кстати, совершенно очевидно, почему запуск скафандра в производство намечен на конец 2024 — начало 2025 года. Дело в том, что каждый новый американский президент берется покорять космос по-своему. В 2024-м как раз пройдут выборы. Если власть удержит нынешний президент, Илон Маск, только что предложивший NASA сделать для них скафандры, может рассчитывать на прежнее финансирование. Если Байден покинет Белый дом, тогда все планы NASA и, соответственно, Space X могут пойти под нож. Роковой период — от выборов до инаугурации — как раз и приходится на конец 2024 — начало 2025 года. Опытнейший политик, виртуоз госконтрактов Илон Маск в таких вещах разбирается прекрасно. Вдруг новый президент запланирует миссию к альфе Центавра. Тогда скафандр придется переделывать вновь — и под это дело запрашивать новое финансирование. Ну а не получится скафандр — там уже до следующих выборов будет недалеко. Подобным образом выбивал бюджетное финансирование еще Ходжа Насреддин: или ишак сдохнет, или шах умрет (проиграет на выборах). Нет, в этих наблюдениях нет никакого злорадства. Космос остался, пожалуй, последней отраслью, которая еще не слишком загажена милитаризмом. Люди со всего мира с искренним интересом следят за работой китайских, российских, американских ученых. Это же восхитительно, когда на Землю, целенький и невредимый, возвращается Falcon 9. И когда взлетает наш "Протон", это тоже прекрасно. Это предел человеческой изобретательности, позволивший нам сделать невозможное, выйти в бесконечность. Жаль будет, если американская лунная программа окажется такой же туфтой, такой же ширмой для распилов, как их "Звездные войны". Это будет большой шаг назад — и для Америки, и для всего человечества. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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