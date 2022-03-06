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Почему в США испугались отказа 35 стран в ООН: "Это не просто неприятность, а конец" - политолог

06 марта 2022, 02:45  •  182 • Политика
NI назвал тревожным знаком для США отказ 35 стран поддержать резолюцию против России в ООН. "Когда вы так действуете и у вас это перестаёт получаться, то это не просто неприятность, а конец того типа политики, к которому вы привыкли", - прокомментировал политолог Дмитрий Журавлёв.
Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая США, столкнулась с серьёзными проблемами - 35 стран отказались поддержать резолюцию против России, и это тревожный знак, пишет американский журнал National Interest. Что так напугало американцев, объяснил кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв.
Он считает, что демарш 35 стран - это удар по тому, каким в США привыкли видеть остальной мир. За период однополярного мира американцы успели взять под контроль многие страны. Кроме того, они постоянно транслировали образ "ужасной" России, против которой надо голосовать. И то, что ряд крупных стран проголосовали против антироссийской резолюции, - это признак, что политика давления начинает давать сбои.
Это действительно тревожный знак. Когда вы так действуете и у вас это перестаёт получаться, то это не просто неприятность, а конец того типа политики, к которому вы привыкли,
- пояснил Дмитрий Журавлёв эфире радио Sputnik.
Напомним, что речь идёт о голосовании в ООН, которое состоялось в минувшую среду. США внесли резолюцию, которая требует от России немедленно прекратить военную операцию на Украине. За резолюцию проголосовала 141 страна, против - пять, воздержались 35 стран.

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