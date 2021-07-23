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Почему в списках КПРФ на выборы в ГД-2021 представители ЛГБТ-сообщества?
23 июля 2021, 10:25 • 203 • Политика
Агентство политических новостей опубликовало расследование, в котором приводятся факты того, что в одной из крупнейших партий нашей страны обосновалось гомосексуальное лобби.
Приводим отрывки из материала коллег.
"Почти всю историю СССР гомосексуализм был вне закона. Более того, коммунисты долгое время официально считали нетрадиционную сексуальную ориентацию уголовным преступлением. Даже правопреемница КПСС – КПРФ – в мае 2004 года в полном составе поддержала восстановление в УК РФ советской "121-й статьи", карающей мужеложство тюремным сроком до семи лет. Однако в преддверии думских выборов – 2021 в некоторых региональных партсписках КПРФ, как сообщает Агентство политических новостей (АПН), на первых позициях стоят именно представители ЛГБТ. Эксперты объясняют это не только моральным разложением в рядах партии, но и вынужденной ставкой коммунистов на нетрадиционных избирателей из-за утраты значительной части сторонников и партактива.
На днях в Сеть попали компрометирующие фото со страниц в соцсетях депутата-коммуниста Госдумы Алексея Корниенко. Он идёт на выборы в Госдуму в этом политическом сезоне первым номером в региональном списке КПРФ №17, который объединяет Приморский край, Хабаровский край, Сахалинскую и Еврейскую автономную области, а также как одномандатник в Сахалинском округе. Как сообщают авторы популярных телеграм-каналов "Караульный" и "Медиакиллер", депутат Госдумы Алексей Корниенко – гей. С 2006 года он активно пользуется профилем на Hornet – сайте знакомств для ЛГБТ. Корниенко охотно ставит лайки на страницах открытого гея Владимира Авдеева (AvdeyArt). Владимир подписан на паблики "Парни плюс" и "Гей-путешественник". Вместе с Авдеевым Корниенко проводит время за городом и не стесняется выкладывать общие фото.
– отмечает политический аналитик Андрей Дмитриев.
Ещё один предполагаемый представитель ЛГБТ-сообщества, Олег Михайлов, оказался вторым номером в региональной группе №8 кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ в республиках Карелии и Коми, а также Архангельской и Мурманской областях. Кроме того, Михайлов выдвинут как кандидат от КПРФ по Сыктывкарскому одномандатному округу в Коми. В последнее время Михайлов строил свою политическую карьеру на природоохранной повестке. В частности, он активно использовал экоактивизм во время предвыборной кампании в рамках единого дня голосования (ЕДГ) в прошлом году. Однако в большую политику, как сообщают местные СМИ, Михайлов попал вовсе не благодаря защите природы, а за счёт тесных связей интимного характера с кандидатом в члены ЦК КПРФ, членом бюро компартии в Коми и замруководителя "красного" рескома Болеславом Скроцким, который, как утверждается в материале, сам является тайным гомосексуалистом.
– пишет информационное агентство "Коминформ".
Скриншот страницы shnyagi.net
Впрочем, как отмечает Андрей Дмитриев, Михайлову от Скроцкого нужны были вещи не чувственные, а вполне материальные, "поэтому по иронии в скором времени Михайлов благополучно занял место своего бывшего друга".
– отмечает Дмитриев.
Впрочем, "смягчение" отношения руководящей верхушки красных к голубым, по мнению, эксперта Андрея Дмитриева, "носит временный и предвыборный характер".
Как бы то ни было, геи в рядах КПРФ давно не редкость. Так, экс-депутат от КПРФ в Заксобрании Красноярского края Владимир Седов буквально "не давал прохода юным комсомольцам". А его товарищ по партии – депутат красноярского заксобрания и первый секретарь краевого комитета КПРФ, а также некоторое время замдиректора по воспитательной работе Минусинского колледжа культуры и искусства Пётр Медведев, много лет "играл в доктора" с молоденькими студентами мужского пола.
– говорится в спецрепортаже Минусинского телеканала "Тон".
При этом некоторые коммунисты предпочитают находить половых партнёров не только своего пола, но и не достигших возраста согласия. Например, в 2009 году в Волгограде правоохранители задержали первого секретаря Краснооктябрьского райкома КПРФ Юрия Бабкина за растление восьмилетнего мальчика. Во время задержания в квартире "красного педофила" были обнаружены сотни DVD и видеокассет с детским порно. Кроме того, коммунист публиковал автобиографические педофильские порнорассказы в тематических изданиях.
Кстати, именно вероятный гей Михайлов, он же кандидат в депутаты Госдумы по партсписку, во время выборов депутатов республиканского Госсовета Коми VII созыва в рамках ЕДГ-2020 поставил третьим номером в список Печорской региональной группы бизнесмена из Емвы Андрея Дряблова. Накануне выборов ЦИК обнаружил, что Дряблов утаил свою судимость по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Впрочем, учитывая, что после разразившегося громкого скандала "красного педофила" не только не исключили из партии, но и не вычеркнули из списка, партийное руководство явно перестало считать секс с малолетними чем-то предосудительным", – заключают авторы статьи в Агентстве политических новостей.
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