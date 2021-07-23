Почему в списках КПРФ на выборы в ГД-2021 представители ЛГБТ-сообщества?

Агентство политических новостей опубликовало расследование, в котором приводятся факты того, что в одной из крупнейших партий нашей страны обосновалось гомосексуальное лобби.

Приводим отрывки из материала коллег.

"Почти всю историю СССР гомосексуализм был вне закона. Более того, коммунисты долгое время официально считали нетрадиционную сексуальную ориентацию уголовным преступлением. Даже правопреемница КПСС – КПРФ – в мае 2004 года в полном составе поддержала восстановление в УК РФ советской "121-й статьи", карающей мужеложство тюремным сроком до семи лет. Однако в преддверии думских выборов – 2021 в некоторых региональных партсписках КПРФ, как сообщает Агентство политических новостей (АПН), на первых позициях стоят именно представители ЛГБТ. Эксперты объясняют это не только моральным разложением в рядах партии, но и вынужденной ставкой коммунистов на нетрадиционных избирателей из-за утраты значительной части сторонников и партактива.

На днях в Сеть попали компрометирующие фото со страниц в соцсетях депутата-коммуниста Госдумы Алексея Корниенко. Он идёт на выборы в Госдуму в этом политическом сезоне первым номером в региональном списке КПРФ №17, который объединяет Приморский край, Хабаровский край, Сахалинскую и Еврейскую автономную области, а также как одномандатник в Сахалинском округе. Как сообщают авторы популярных телеграм-каналов "Караульный" и "Медиакиллер", депутат Госдумы Алексей Корниенко – гей. С 2006 года он активно пользуется профилем на Hornet – сайте знакомств для ЛГБТ. Корниенко охотно ставит лайки на страницах открытого гея Владимира Авдеева (AvdeyArt). Владимир подписан на паблики "Парни плюс" и "Гей-путешественник". Вместе с Авдеевым Корниенко проводит время за городом и не стесняется выкладывать общие фото.

В советском УК с 1926 по 1993 год действовала статья №121 "Мужеложство", по которой давали до 7 лет колонии. Сам лидер КПРФ, считающий себя ревнителем православно-духовных ценностей, представителей секс-меньшинств явно недолюбливает. При этом конъюнктурные соображения в КПРФ явно пересилили идейные установки. Раз ЛДПР активно "окучивает" гомосексуалов, то и в КПРФ захотели переманить часть "радужных" под свои знамёна,

– отмечает политический аналитик Андрей Дмитриев.

Ещё один предполагаемый представитель ЛГБТ-сообщества, Олег Михайлов, оказался вторым номером в региональной группе №8 кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ в республиках Карелии и Коми, а также Архангельской и Мурманской областях. Кроме того, Михайлов выдвинут как кандидат от КПРФ по Сыктывкарскому одномандатному округу в Коми. В последнее время Михайлов строил свою политическую карьеру на природоохранной повестке. В частности, он активно использовал экоактивизм во время предвыборной кампании в рамках единого дня голосования (ЕДГ) в прошлом году. Однако в большую политику, как сообщают местные СМИ, Михайлов попал вовсе не благодаря защите природы, а за счёт тесных связей интимного характера с кандидатом в члены ЦК КПРФ, членом бюро компартии в Коми и замруководителя "красного" рескома Болеславом Скроцким, который, как утверждается в материале, сам является тайным гомосексуалистом.

Кандидат в депутаты Олег Михайлов стал претендентом на место в парламенте благодаря очень близкой и странной связи со вторым секретарём рескома КПРФ Болеславом Скроцким, который в настоящее время является депутатом Госсовета. Как объяснить выдвижение никому не известного Михайлова на депутатский пост республиканского уровня? Чем он заслужил такое доверие? Как объяснить выдвижение детёныша без намёка на какой-то жизненный и управленческий опыт на взрослый уровень политики? Гомосексуализм и коммунистическое движение в Коми – близнецы-братья, не верится даже,

– пишет информационное агентство "Коминформ".

Скриншот страницы shnyagi.net

Впрочем, как отмечает Андрей Дмитриев, Михайлову от Скроцкого нужны были вещи не чувственные, а вполне материальные, "поэтому по иронии в скором времени Михайлов благополучно занял место своего бывшего друга".

На новом посту Михайлов развернул бурную активность, в том числе по протаскиванию в списки своих кандидатов, среди которых оказались грабители, рецидивисты, дебоширы и даже педофилы. У Михайлова, видимо, своё видение прекрасного, весьма нетрадиционное, что, впрочем, неудивительно, учитывая его особенности и наклонности. Причём нельзя исключать, что склонность Михайлова устраивать скандалы и хайп по любому удобному случаю доведут его до каминг-аута (публичное признание своей гомосексуальности) в ходе этой предвыборной кампании. Что, вполне возможно, повернёт к нему многих солидаризирующихся с ЛГБТ-коммьюнити, но явно не понравится ортодоксальным коммунистам. Впрочем, возможно, именно о таком обновлении и трансформации и говорила КПРФ, когда обещала нам активную предвыборную гонку в 2021 году,

– отмечает Дмитриев.

Впрочем, "смягчение" отношения руководящей верхушки красных к голубым, по мнению, эксперта Андрея Дмитриева, "носит временный и предвыборный характер".

Как бы то ни было, геи в рядах КПРФ давно не редкость. Так, экс-депутат от КПРФ в Заксобрании Красноярского края Владимир Седов буквально "не давал прохода юным комсомольцам". А его товарищ по партии – депутат красноярского заксобрания и первый секретарь краевого комитета КПРФ, а также некоторое время замдиректора по воспитательной работе Минусинского колледжа культуры и искусства Пётр Медведев, много лет "играл в доктора" с молоденькими студентами мужского пола.

Органами внутренних дел г. Минусинска было установлено следующее: на протяжении ряда лет начиная с 1990 года заместитель директора училища по воспитательной работе Медведев П.П., являясь ответственным от администрации училища за общежитие этого учебного заведения, находящегося в г. Минусинске по ул. Советской, 31, умышленно превысил свои служебные полномочия, не имея специального медицинского образования, проводил незаконные медицинские осмотры студентов мужского пола. По показаниям бывших студентов училища культуры установлено, что Медведев при поступлении в общежитие училища культуры среди учащихся мужского пола установил процедуру, называемую "медосмотром", которую проводил следующим образом: юноши приглашались в служебный кабинет Медведева, находящийся на первом этаже общежития, где Медведев, оставаясь с ними один на один, предлагал им раздеться, задавал вопросы о том, ведут ли юноши половую жизнь, как давно и как часто, в каких позах и т.п., после чего осматривал половые органы юношей, ощупывал их руками, прикладывал к половым органам фонендоскоп,

– говорится в спецрепортаже Минусинского телеканала "Тон".

При этом некоторые коммунисты предпочитают находить половых партнёров не только своего пола, но и не достигших возраста согласия. Например, в 2009 году в Волгограде правоохранители задержали первого секретаря Краснооктябрьского райкома КПРФ Юрия Бабкина за растление восьмилетнего мальчика. Во время задержания в квартире "красного педофила" были обнаружены сотни DVD и видеокассет с детским порно. Кроме того, коммунист публиковал автобиографические педофильские порнорассказы в тематических изданиях.

Кстати, именно вероятный гей Михайлов, он же кандидат в депутаты Госдумы по партсписку, во время выборов депутатов республиканского Госсовета Коми VII созыва в рамках ЕДГ-2020 поставил третьим номером в список Печорской региональной группы бизнесмена из Емвы Андрея Дряблова. Накануне выборов ЦИК обнаружил, что Дряблов утаил свою судимость по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Впрочем, учитывая, что после разразившегося громкого скандала "красного педофила" не только не исключили из партии, но и не вычеркнули из списка, партийное руководство явно перестало считать секс с малолетними чем-то предосудительным", – заключают авторы статьи в Агентстве политических новостей.