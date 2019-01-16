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Почему в Сербии придумали угрозу для жизни Путина и кому это нужно

16 января 2019, 21:24  •  127 • Политика
СМИ Сербии сообщили о задержании боевика, якобы готовившего покушение на Владимира Путина. Как известно, президент России 17 января прибудет в эту страну с официальным визитом. Почему версия о покушении не выдерживает никакой критики, и кому было нужно раздувать подобные слухи?
Автор:
Кучер Егор
Уже завтра, 17 января, в Сербию по приглашению президента этой страны Александра Вучича приедет Владимир Путин. Путина ждут в Белграде с нетерпением: Вучич уже заявил, что значительная часть сербов крайне положительно относится к президенту России, многие жители сербской столицы выйдут на улицы, «чтобы просто посмотреть на Путина».
В интервью «Российской газете» и ТАСС накануне приезда Путина Вучич рассказал, что часто советуется с президентом России по разным вопросам. По словам сербского лидера, Белград не меняет своей позиции и не намерен вступать в НАТО. Кроме этого, Вучич уже заранее поблагодарил Путина за Орден Александра Невского, хотя получит его только завтра.
Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Накануне визита сербские СМИ сообщили о задержании боевика, который мог готовить покушение на президента России, тема широко разошлась по сербским и российским медиа. Между тем ни сам задержанный, ни полиция не подтверждали информацию о таких намерениях экстремиста.
Человек с винтовкой
Как сообщили сербские издания «Правда», Blic и Informer, предполагаемого террориста задержали возле небольшого города Нови-Пазар в 290 километрах от Белграда. Полиция установила его личность — им оказался 21-летний Армин Алибашич.

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