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Почему в Санкт-Петербурге до сих пор не подвели итоги муниципальных выборов

12 сентября 2019, 21:24  •  24 • В России

Прошедшие в Санкт-Петербурге 8 сентября муниципальные выборы, параллельно с губернаторскими, надолго запомнятся жителям города. Скандалы на участках не утихали на протяжении всего единого дня голосования. Как результат – итоги выборов не подведены до сих пор, а ситуацией всерьез озаботились федеральные власти. Что же происходит?

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СВОДКИ С УЧАСТКОВ – КАК С ФРОНТОВ

По словам координатора пресс-центра общественного движения «Наблюдатели Петербурга» Красимира Врански, они получили больше 3 000 жалоб на действия членов избирательных комиссий. И это число до сих пор растет.

- На некоторых участках наблюдателям угрожали, мешали при подсчете голосов, в отдельных случаях доходило до рукоприкладства, - отмечает Врански.

Так, общественники опубликовали в соцсетях видео, как крепкий коротко стриженый парень бьет под дых юношу-наблюдателя Василия Дьяченко. По словам участников движения, инцидент произошел в УИК 1619 в Петроградском районе.

По словам омбудсмена Александра Шишлова, подтвердились его худшие опасения - с таким огромным количеством нарушений прошли муниципальные выборы. Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге

- Для меня одним из самых мерзких инцидентов стал подсчет голосов, - поделилась с читателями на своей страничке Ольга Ясененко – на выборах она была и кандидатом в депутаты и членом комиссии. - Кто не в курсе - вся стопка бюллетеней должна лежать около одного человека, который должен громко называть фамилии тех, за кого проголосовали. За его спиной должны стоять наблюдатели - следить, чтобы не соврал. Другой человек ставит галочки на листке напротив названных кандидатов, а наблюдатели должны следить, чтобы ставил там, где сказали. Но это по правилам. У нас же члены комиссии карандашом рисовали галочки напротив фамилий в заранее распечатанных списках. Поскольку все строчат одновременно, проконтролировать процесс невозможно.

По словам наблюдателей, кое-где на участках были заметны признаки выборных "каруселей". Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге

В СПИСКАХ БЫЛИ УМЕРШИЕ

На ситуацию обратил внимания и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В день голосования он вместе с представителями посетил несколько избирательных участков и увиденным остался неприятно удивлен. Так, по словам омбудсмена, на участке № 1614 все в том же Петроградском районе граждане в очереди внезапно не узнали своих «соседей» по дому. При этом председатель УИК отказал одному из членов комиссии в просьбе проверить паспорта и прописку подозрительных товарищей. На участке № 1470 из списков избирателей не исключили давно умерших людей. На участке № 2161 голосовали товарищи, не зарегистрированные в Санкт-Петербурге. По итогам проверки уполномоченный направил обращения к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко с просьбой разобраться в ситуации.

- К сожалению, худшие опасения, которые высказывали общественные организации, подтвердились, - заявил днем позже Шишлов.

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Отдельные претензии у наблюдателей возникли к подсчету голосов - кое-где этот процесс просто невозможно было проверить.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО ПОКАЖУТ ПРОВЕРКИ?

В Санкт-Петербургском избиркоме ситуацию с муниципальными выборами комментируют неохотно. По словам заместителя начальника управления по организации и правового обеспечения избирательного процесса Григория Марголина-Каганского, единственное, что сейчас можно сказать точно: по каждой жалобе и обращению проводятся проверки. Закон избирательным комиссиям отводит на все про все десять дней – соответственно, результаты мы должны узнать не позднее 18 сентября, и до этой же даты решения комиссий можно будет обжаловать. При этом сообщения городских СМИ о том, что всю муниципальную кампанию в Северной столице могут признать недействительной, Марголин-Каганский назвал «информацией, не соответствующей действительности».

- Говорилось об отдельных округах или даже муниципальных образованиях в целом, - отметил он. – Но никак не о том, что выборы вообще признают недействительными по всему Санкт-Петербургу.

Между тем ситуацией всерьез озаботился Центризбирком. Практически сразу после выборов в ведомстве заявили, что будут поддерживать любые «решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса». А 12 сентября зампред ведомства Николай Булаев отметил, что ЦИК внимательно следит за происходящим в Северной столице и формулирует свои предложения по замеченным нарушениям. Скоро их передадут в петербургский избирком.

Нападение на наблюдателя во время муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.Видео: "Наблюдатели Петербурга за честные выборы"

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