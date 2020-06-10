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Почему в России шансов выжить при COVID-19 больше, объяснил Песков
10 июня 2020, 12:00 • 93 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью CNN, почему в России выжить при подтверждённом COVID-19 больше шансов, чем в других странах. Представитель Кремля обратил внимание на эффективность отечественной системы здравоохранения.
Вопрос низкой смертности в России среди заражённых коронавирусом до сих пор бередит западные умы. В интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в нашей стране выжить при подтверждённом COVID-19 больше шансов, чем в других.
"А вы не задумывались, что российская система здравоохранения может быть более эффективной", - парировал Песков в ответ на вопрос СМИ о причинах низкой смертности среди заражённых коронавирусом.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что отечественная система и даёт возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых.
Что касается большого числа заболевших COVID-19 в России, то и тут есть разумное объяснение. Песков обратил внимание на то, что у нас стараются проводить максимально возможное количество тестов на коронавирус. И логично, что "чем больше вы тестируете, тем больше случаев выявляете".
Представитель Кремля также пояснил, что есть густонаселённые города, например, такие как Москва, которые больше страдают от заражения. И эти мегаполисы есть по всему миру.
На вопрос о возможных допущенных ошибках в борьбе против COVID-19 в нашей стране Песков пояснил, что "всё прошло как нужно". А вот проблемой он посчитал "сам факт существования коронавируса".
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