Почему в России нет монгольского этноса? • 67 • Аналитика Сидя в тени развесистой клюквы…

Читая переводы иностранной прессы, часто не можешь отделаться от мысли, что мифы про развесистую клюкву до сих пор доминируют в представлениях иностранцев о России. И порою очень сложно определиться с тем, как к этому относиться: иногда это смешно, иногда неприятно, часто вызывает желание покрутить пальцем у виска и побыстрее перелистнуть страницу. Но иногда ты с удивлением обнаруживаешь…









Нет, не откровения. Иногда ты вдруг понимаешь, что мнение иностранцев о России и её истории мало чем отличается от мнения миллионов, а то и десятков миллионов наших собственных сограждан. Что они, эти самые наши сограждане, так же плохо знают русскую историю, как и иностранцы, живут в призрачном мире каких-то устоявшихся мифов и представлений, оперируют в своих рассуждениях какими-то странными околонаучными максимами и, в принципе, мало чем от этих самых иностранцев отличаются.



Но что ещё удивительнее, некоторые периоды нашей истории настолько мифологизированы, что даже настоящие историки часто заходят в тупик, начиная о них говорить. Таких периодов очень много: хоть период Октябрьской революции возьми, хоть сталинскую индустриализацию и её роль в ВОВ, хоть перестройку и последовавшие за ними девяностые. И это, отметим, уже относительно недавнее время, задокументированное миллионами письменных и электронных источников, что уж там говорить о более ранних этапах нашего развития.



Поводом взяться за перо в данном случае послужила статья китайского автора в китайской же газете «Sohu», в которой он размышляет по поводу того, как же так получилось: монголы правили Россией 240 лет, а монгольского этноса у нас нет. И в своих размышлениях по этому поводу он, сам того не желая, невольно влезает на поле российских «альтернативных историков», предлагая какие-то сомнительные причины подобного положения вещей. Все его откровения мы, конечно, цитировать не станем, но кое-что привести будет интересно.



Российские ученые до сих пор не пришли к единому мнению, способствовало ли 240-летнее монгольское владычество развитию страны или нет. Многие полагают, что «татаро-монгольское иго — это самая трагическая страница российской истории, из-за которой стране пришлось отдалиться от Европы». Именно из-за этого россияне ненавидят монголов, а те в любую эпоху не решаются признаваться в своей этнической принадлежности, находясь на территории России.



Да уж, размышления о лютых русских, до сих пор готовых разорвать любого монгола за события чуть ли не восьмисотлетней давности, – это сильно. Равно как и ещё один пассаж:

Еще одна причина, почему в России нет монголов, — это вероятность того, что им захотелось бы объединиться и возродить славу Чингисхана, а это не способствовало бы управлению страной. Именно поэтому в России нет монголов.



А ведь это комплимент, я считаю. Оказывается мы, русские, очень продуманная нация (а никакие вовсе не разгильдяи, как некоторые говорят) и на протяжении столетий можем контролировать остатки чужих орд, не давая им объединиться и потихоньку, на всякий случай, изводя их под корень.



В статье ещё много «интересного», но только для тех, кто всерьез интересуется альтернативной историей. И всерьез разбирать её мы не станем, конечно. Но есть, как говорится, один нюанс: а ведь в России действительно ходит поговорка «поскреби русского – найдешь татарина», которую приписывают аж Ключевскому. И очень многие настолько в это верят, что последние исследования генетиков, говорящие о том, что в русском генотипе монгольские гены почти не представлены, породил целую ветку альтернативной истории: оказывается, не было вообще никакого татаро-монгольского ига, это все чудовищная мистификация, страшный заговор кого-то против русских, потому что историю пишут историки, а гаплогруппы записаны в ДНК митохондрий, и их подделать нельзя.



То, что это часто становится предметом довольно частых и мощных по накалу споров в интернете, и говорить не стоит. Про «альтернативщиков» мы уже сказали. Но ведь что поразительно: у нормальных историков тоже, кажется, нет четкого ответа на вопрос, как же так получилось: иго было, а русский генофонд монголами почти не испорчен?



Что ж, давайте попробуем исправить этот пробел в нашей истории, иначе ведь опять передерутся и на баррикады полезут – и историки, и их верные адепты. А нам ещё гражданских волнений из-за ДНК не хватало…



Про монгольские гарнизоны, полицаев и старост

Итак, для начала давайте определимся: мы четко знаем, что татаро-монгольское иго было, и этот период действительно был не самым лучшим для нашей страны. С другой стороны, мы не подвергаем сомнению данные генетиков: наука это точная, баловством и подтасовками не занимается, доверять ей, конечно же, можно. А значит, есть только одна картина происходившего, которая бы четко отвечала этим вводным.



Как ни странно, ни генетики, ни историки сами никогда не дадут точного ответа на этот вопрос. Хотя карт на руках у историков достаточно. Но все-таки тут большое значение имеют некоторые, скажем так, смежные факторы, которые из поля зрения академической науки часто выпадают.





Прежде всего нужно понимать, что наше представление о татаро-монгольском завоевании сформировано, как ни странно, фильмами о Великой Отечественной войне. Да-да, не удивляйтесь, именно так!



Как рядовой россиянин представляет себе это иго? Правильно: в каждом крупном русском селе или городе стоит монгольский гарнизон. По вечерам, перепивши медовухи, монгольские всадники седлают коней и отправляются на поиски молодых русских девок. Заходят в избы, кричат: «Яйки, млеко, бистро!» Рядом семенят и подобострастно кланяются русские полицаи, покрикивает на местных староста в зипуне на голое тело, где-то истошно визжит пойманная свинья, а девки попрятались в стогу сена и с ужасом ожидают своей участи…



Ой, извините, просто образы как-то незаметно слились воедино.



И так – на протяжении 240 лет. И понятно, что по всей Руси великой не осталось ни одной девки или молодой бабы, не ставшей объектом домогательств доблестного монгольского воина.



Признавайтесь, вы ведь тоже именно так себе это представляли? Что ж, удивлю вас: в реальности картина была совершенно иной!



Немного реальности

Прежде всего нужно понимать, что в ту пору вообще не было такого явления, как оккупация. Армия завоевателя разбивала защитников той или иной страны, после чего либо облагала её данью (как и было в случае с Русью), либо, говоря современным языком, переселялась на новые земли на ПМЖ, постепенно сливаясь с завоеванными и ассимилируясь. Так было, например, с завоевателями Китая. Но Русь как территория для ПМЖ мало интересовала монголов – дети степей не любили глухих лесов, а именно это была основная среда обитания русского этноса.



Поэтому русские платили дань, собирать которую обязывались (а куда бы они делись?) русские же князья. И пока дань исправно платилась, русская земля вообще не слышала о монголах. То есть в истории Руси были целые десятилетия вообще «без монголов», как мы это понимаем. Да, были какие-то посольства, были отряды, сопровождающие сборщиков дани, но все это никакого демографического давления на русский генофонд не оказывало. Причем вообще.



В принципе, нужно понять следующее: на территории Руси были целые области, никогда (вообще никогда, ни разу!) не слышавшие топота монгольской конницы. А даже там, где она проходила, дело часто ограничивалось основными трактами, ведущими от города к городу.



Также нужно понимать, что Русь не была транзитным путем для монголов. Путь в Европу проходил южнее, затрагивая лишь самый юг русского ареала, а именно современную Украину, а прохождение крупных отрядов монголов через центральную, нечерноземную Россию было делом редким и самими монголами, видимо, нелюбимым. Стену Трампа построят за счёт военного бюджета



То есть миф о миллионах русских девок и баб, обесчещенных монголами, сродни мифу о миллиарде немок, обесчещенных русскими солдатами после победы в ВОВ.



Второй фактор, дополняющий то, о чем сказано выше: отношение общества к ребенку, рожденному вне брака. Да, общество было, по современным меркам, диким. И женщина, оказавшаяся в такой ситуации, предпочитала любым способом избавиться от плода насильственной связи. Способы были тоже довольно дикими, но не о том сейчас речь. Главное, что это бесчестье было тяжким позором, и родить узкоглазого ребенка означало буквально обречь себя на остракизм и презрение даже самой близкой родни. Так что девка, у которой от плода избавиться не получалось, предпочитала в омут прыгнуть.



А если вдруг так случалось, что и от беременности избавиться не получалось, и руки на себя наложить духу не хватало, случалось неизбежное: рождался ребенок. Но беда в том, что ребенка этого никак нельзя было выдать за своего, а монголов, чего уж греха таить, и правда на Руси «недолюбливали». А раз так, шанс на то, что этот ребенок сможет как-то пробиться в жизни, стать уважаемым человеком и оставить после себя потомство, был просто мизерным.



Да что там говорить – просто не было такого шанса…



Ну и последний момент, о котором свидетельствуют некоторые историки, причем не только русские. Сами монголы были очень высокого мнения о своих боевых качествах. Может, и небезосновательно, но с изрядными перегибами. Дело доходило до того, что обесчещенных женщин они часто убивали сами – «чтобы не рожали врагу настоящих воинов». И хотя у нас нет никакой статистики относительно того, как часто это случалось, ещё раз напомним – времена были дикие. А безумие заразно…



Поэтому вы, дорогие читатели, можете сами примерно прикинуть, каковы были у монголов шансы оставить серьезный след в русском генофонде. Но глупость про «поскреби русского» в любом случае больше не повторяйте, а то кто-нибудь поскребёт вас и обнаружит там, пардон, не очень умного человека. Читая переводы иностранной прессы, часто не можешь отделаться от мысли, что мифы про развесистую клюкву до сих пор доминируют в представлениях иностранцев о России. И порою очень сложно определиться с тем, как к этому относиться: иногда это смешно, иногда неприятно, часто вызывает желание покрутить пальцем у виска и побыстрее перелистнуть страницу. Но иногда ты с удивлением обнаруживаешь…Нет, не откровения. Иногда ты вдруг понимаешь, что мнение иностранцев о России и её истории мало чем отличается от мнения миллионов, а то и десятков миллионов наших собственных сограждан. Что они, эти самые наши сограждане, так же плохо знают русскую историю, как и иностранцы, живут в призрачном мире каких-то устоявшихся мифов и представлений, оперируют в своих рассуждениях какими-то странными околонаучными максимами и, в принципе, мало чем от этих самых иностранцев отличаются.Но что ещё удивительнее, некоторые периоды нашей истории настолько мифологизированы, что даже настоящие историки часто заходят в тупик, начиная о них говорить. Таких периодов очень много: хоть период Октябрьской революции возьми, хоть сталинскую индустриализацию и её роль в ВОВ, хоть перестройку и последовавшие за ними девяностые. И это, отметим, уже относительно недавнее время, задокументированное миллионами письменных и электронных источников, что уж там говорить о более ранних этапах нашего развития.Поводом взяться за перо в данном случае послужила статья китайского автора в китайской же газете «Sohu», в которой он размышляет по поводу того, как же так получилось: монголы правили Россией 240 лет, а монгольского этноса у нас нет. И в своих размышлениях по этому поводу он, сам того не желая, невольно влезает на поле российских «альтернативных историков», предлагая какие-то сомнительные причины подобного положения вещей. Все его откровения мы, конечно, цитировать не станем, но кое-что привести будет интересно.Да уж, размышления о лютых русских, до сих пор готовых разорвать любого монгола за события чуть ли не восьмисотлетней давности, – это сильно. Равно как и ещё один пассаж:А ведь это комплимент, я считаю. Оказывается мы, русские, очень продуманная нация (а никакие вовсе не разгильдяи, как некоторые говорят) и на протяжении столетий можем контролировать остатки чужих орд, не давая им объединиться и потихоньку, на всякий случай, изводя их под корень.В статье ещё много «интересного», но только для тех, кто всерьез интересуется альтернативной историей. И всерьез разбирать её мы не станем, конечно. Но есть, как говорится, один нюанс: а ведь в России действительно ходит поговорка «поскреби русского – найдешь татарина», которую приписывают аж Ключевскому. И очень многие настолько в это верят, что последние исследования генетиков, говорящие о том, что в русском генотипе монгольские гены почти не представлены, породил целую ветку альтернативной истории: оказывается, не было вообще никакого татаро-монгольского ига, это все чудовищная мистификация, страшный заговор кого-то против русских, потому что историю пишут историки, а гаплогруппы записаны в ДНК митохондрий, и их подделать нельзя.То, что это часто становится предметом довольно частых и мощных по накалу споров в интернете, и говорить не стоит. Про «альтернативщиков» мы уже сказали. Но ведь что поразительно: у нормальных историков тоже, кажется, нет четкого ответа на вопрос, как же так получилось: иго было, а русский генофонд монголами почти не испорчен?Что ж, давайте попробуем исправить этот пробел в нашей истории, иначе ведь опять передерутся и на баррикады полезут – и историки, и их верные адепты. А нам ещё гражданских волнений из-за ДНК не хватало…Итак, для начала давайте определимся: мы четко знаем, что татаро-монгольское иго было, и этот период действительно был не самым лучшим для нашей страны. С другой стороны, мы не подвергаем сомнению данные генетиков: наука это точная, баловством и подтасовками не занимается, доверять ей, конечно же, можно. А значит, есть только одна картина происходившего, которая бы четко отвечала этим вводным.Как ни странно, ни генетики, ни историки сами никогда не дадут точного ответа на этот вопрос. Хотя карт на руках у историков достаточно. Но все-таки тут большое значение имеют некоторые, скажем так, смежные факторы, которые из поля зрения академической науки часто выпадают.Прежде всего нужно понимать, что наше представление о татаро-монгольском завоевании сформировано, как ни странно, фильмами о Великой Отечественной войне. Да-да, не удивляйтесь, именно так!Как рядовой россиянин представляет себе это иго? Правильно: в каждом крупном русском селе или городе стоит монгольский гарнизон. По вечерам, перепивши медовухи, монгольские всадники седлают коней и отправляются на поиски молодых русских девок. Заходят в избы, кричат: «Яйки, млеко, бистро!» Рядом семенят и подобострастно кланяются русские полицаи, покрикивает на местных староста в зипуне на голое тело, где-то истошно визжит пойманная свинья, а девки попрятались в стогу сена и с ужасом ожидают своей участи…Ой, извините, просто образы как-то незаметно слились воедино.И так – на протяжении 240 лет. И понятно, что по всей Руси великой не осталось ни одной девки или молодой бабы, не ставшей объектом домогательств доблестного монгольского воина.Признавайтесь, вы ведь тоже именно так себе это представляли? Что ж, удивлю вас: в реальности картина была совершенно иной!Прежде всего нужно понимать, что в ту пору вообще не было такого явления, как оккупация. Армия завоевателя разбивала защитников той или иной страны, после чего либо облагала её данью (как и было в случае с Русью), либо, говоря современным языком, переселялась на новые земли на ПМЖ, постепенно сливаясь с завоеванными и ассимилируясь. Так было, например, с завоевателями Китая. Но Русь как территория для ПМЖ мало интересовала монголов – дети степей не любили глухих лесов, а именно это была основная среда обитания русского этноса.Поэтому русские платили дань, собирать которую обязывались (а куда бы они делись?) русские же князья. И пока дань исправно платилась, русская земля вообще не слышала о монголах. То есть в истории Руси были целые десятилетия вообще «без монголов», как мы это понимаем. Да, были какие-то посольства, были отряды, сопровождающие сборщиков дани, но все это никакого демографического давления на русский генофонд не оказывало. Причем вообще.В принципе, нужно понять следующее: на территории Руси были целые области, никогда (вообще никогда, ни разу!) не слышавшие топота монгольской конницы. А даже там, где она проходила, дело часто ограничивалось основными трактами, ведущими от города к городу.Также нужно понимать, что Русь не была транзитным путем для монголов. Путь в Европу проходил южнее, затрагивая лишь самый юг русского ареала, а именно современную Украину, а прохождение крупных отрядов монголов через центральную, нечерноземную Россию было делом редким и самими монголами, видимо, нелюбимым.То есть миф о миллионах русских девок и баб, обесчещенных монголами, сродни мифу о миллиарде немок, обесчещенных русскими солдатами после победы в ВОВ.Второй фактор, дополняющий то, о чем сказано выше: отношение общества к ребенку, рожденному вне брака. Да, общество было, по современным меркам, диким. И женщина, оказавшаяся в такой ситуации, предпочитала любым способом избавиться от плода насильственной связи. Способы были тоже довольно дикими, но не о том сейчас речь. Главное, что это бесчестье было тяжким позором, и родить узкоглазого ребенка означало буквально обречь себя на остракизм и презрение даже самой близкой родни. Так что девка, у которой от плода избавиться не получалось, предпочитала в омут прыгнуть.А если вдруг так случалось, что и от беременности избавиться не получалось, и руки на себя наложить духу не хватало, случалось неизбежное: рождался ребенок. Но беда в том, что ребенка этого никак нельзя было выдать за своего, а монголов, чего уж греха таить, и правда на Руси «недолюбливали». А раз так, шанс на то, что этот ребенок сможет как-то пробиться в жизни, стать уважаемым человеком и оставить после себя потомство, был просто мизерным.Да что там говорить – просто не было такого шанса…Ну и последний момент, о котором свидетельствуют некоторые историки, причем не только русские. Сами монголы были очень высокого мнения о своих боевых качествах. Может, и небезосновательно, но с изрядными перегибами. Дело доходило до того, что обесчещенных женщин они часто убивали сами – «чтобы не рожали врагу настоящих воинов». И хотя у нас нет никакой статистики относительно того, как часто это случалось, ещё раз напомним – времена были дикие. А безумие заразно…Поэтому вы, дорогие читатели, можете сами примерно прикинуть, каковы были у монголов шансы оставить серьезный след в русском генофонде. Но глупость про «поскреби русского» в любом случае больше не повторяйте, а то кто-нибудь поскребёт вас и обнаружит там, пардон, не очень умного человека. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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