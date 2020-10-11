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Почему в России не так? "Вторая волна" обошла стороной "родину" коронавируса

11 октября 2020, 18:05  •  126 • В мире
"Вторая волна" пандемии обошла стороной "родину" коронавируса - Китай, где сейчас фиксируется относительно немного новых эпизодов заражения. Эксперт Лариса Попович предположила, почему в России не так. Она считает, что граждане КНР в условиях угрозы COVID-19 ведут себя более ответственно и сознательно, нежели, например, люди в государствах ЕС или в РФ.
Специалисты объяснили отсутствие условной второй волны на "родине" коронавируса - в Китае, где сейчас фиксируется относительно немного новых эпизодов заражения.
Вирусолог Анатолий Альтштейн, работающий в НИЦ им. Гамалеи, в комментарии для РБК объяснил данную ситуацию строгой дисциплиной, которую демонстрируют граждане КНР, а также эффективностью ограничительных мер: "Задушили эпидемию в зародыше".
Глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласилась с доводом врача по поводу дисциплины. По её словам, местные жители на фоне пандемии ведут себя более ответственно и сознательно, нежели, например, люди в государствах ЕС или в России.
Другое объяснение - строгое закрытие границ, добавила собеседница информагентства. Она, однако, также указала на одну неясность по поводу ситуации с COVID в Китае.
Попович пояснила, что для более точного понимания эпидемиологической обстановки в этой стране необходимо оценить общий уровень смертности и ответить на вопрос о том, насколько можно доверять причинам летальных исходов в КНР, которые указываются там в качестве официальных.

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