Почему в России не так? "Вторая волна" обошла стороной "родину" коронавируса

Специалисты объяснили отсутствие условной второй волны на "родине" коронавируса - в Китае, где сейчас фиксируется относительно немного новых эпизодов заражения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, работающий в НИЦ им. Гамалеи, в комментарии для РБК объяснил данную ситуацию строгой дисциплиной, которую демонстрируют граждане КНР, а также эффективностью ограничительных мер: "Задушили эпидемию в зародыше".

Глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласилась с доводом врача по поводу дисциплины. По её словам, местные жители на фоне пандемии ведут себя более ответственно и сознательно, нежели, например, люди в государствах ЕС или в России.

Другое объяснение - строгое закрытие границ, добавила собеседница информагентства. Она, однако, также указала на одну неясность по поводу ситуации с COVID в Китае.

Попович пояснила, что для более точного понимания эпидемиологической обстановки в этой стране необходимо оценить общий уровень смертности и ответить на вопрос о том, насколько можно доверять причинам летальных исходов в КНР, которые указываются там в качестве официальных.