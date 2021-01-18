Почему в регионах ничего не хотят знать о бюджетном планировании

Принятие региональных бюджетов, обычно являющееся событием рядовым и рутинным, в этом году не обошлось без скандала. Уже второй месяц в соцсетях не утихают страсти по поводу выступления оппозиционного депутата Сергея Бойко, раскритиковавшего бюджет Новосибирска. Впрочем, на поверку оказывается, что подобная ситуация для российских регионов не уникальна.

«Бюджетное планирование», «сбалансированность главного финансового документа» – чиновники часто произносят эти красивые слова, однако на самом деле большинство региональных бюджетов верстается, что называется, на глазок. Кстати, причина тут далеко не только в коррупционной составляющей.

«У нас появилось поколение менеджеров, они в магазине хорошо торговать умеют. А управленцы – это более сложная штука, они должны много чего знать, – поделился с «Нашей Версией» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. – Наш региональный руководитель, например, просто физически не умеет привлекать инвесторов. Его этому никогда не учили. И хотя советской власти нет уже 30 лет, мы все вышли из периода монополии внешней торговли».

Случай в Новосибирске как нельзя лучше иллюстрирует слова эксперта. Ведь претензии депутата Бойко были не только и не столько про коррупцию, сколько именно про непрофессионализм. Например, депутат обратил внимание на то, что город собирается потратить 150 тыс. рублей на профилактику наркомании. «И мне не понятно, если профилактика наркомании входит в муниципальные полномочия, то почему так мало? Это огромная проблема. А если не входит, то зачем мы тратим даже 150 тысяч», – недоумевал депутат.

Самые богатые и самые бедные регионы России

С северным размахом

Хаотичные, подчас даже бездумные траты – характерная черта богатых регионов. Сейчас, в условиях экономического кризиса и пандемии, многие руководители субъектов Федерации объявили о режиме жёсткой экономии. Однако так было далеко не всегда.

«Я ещё помню времена, когда в Тюменской области всерьёз обсуждали проект строительства точной копии аэропорта Шарля де Голля, – говорит Дмитрий Журавлёв. – Вопрос, зачем вам аэропорт на 50 млн человек в регионе, где проживают всего несколько миллионов (3,7 миллиона. – Ред.), так и остался без ответа. Но то было время, когда деньги вообще были лишние».

Кстати, новому аэропорту в Тюменской области таки быть! С прошлого года амбициозный проект по строительству гражданского аэропорта в Тобольске реализует компания «Сибур». Да, формально к бюджетным деньгам региона предприятие вроде как отношения не имеет. Но заметим, что «Сибур» является градообразующим предприятием Тобольска. Зачем небольшому городу с населением 102 тыс. человек огромный аэропорт, который будет принимать лайнеры типа Boeing 373-800, не очень понятно. Открытой информации по бюджету проекта также нет. В СМИ проходила информация, что объём инвестиций составит от 8 до 18 млрд рублей. И ладно бы, это деньги частные. Однако бюджет области тоже участвует в проекте, в том числе в части строительства подъездных путей.

Заметим, что на 2021 год бюджет Тюменской области был принят с достаточно большим дефицитом – более 31 млрд руб­лей. По словам главы региона Александра Моора, документ, как и в предыдущие годы, остаётся социально ориентированным.

Впрочем, это мнение разделяют далеко не все. Например, депутаты от КПРФ и ЛДПР были недовольны сокращением трат на профилактику ВИЧ, охрану окружающей среды, а также на оказание стационарной медпомощи.

Пример Тюменской области весьма показателен, учитывая, что это один из богатейших регионов страны и проблем с нехваткой средств здесь обычно нет. А вот с их грамотным распределением, очевидно, вышла заминка. «Теперь у них не хватает денег на весь их размах. Ну, что ж, махать надо чуть меньше», – иронизирует Дмитрий Журавлёв.

Ещё один традиционно финансово успешный регион – Якутия – также в этом году сверстал бюджет с дефицитом. Правда, минимальным – всего в 0,4% от расходов. Но в данном случае дело не в цифрах, а в самом факте. «Предыдущий лидер Якутии (Егор Борисов. – Ред.) на заседании парламента, помню, как-то прямо сказал, дескать, да, мы можем сделать бездефицитный бюджет, но зачем? Москва-то поможет, – отмечает Дмитрий Журавлёв. – У нас есть эта извечная проблема: надо стимулировать желание регионов зарабатывать, а не тратить».

Миллионы спустили в унитаз

Кстати, возможность получения помощи из федерального бюджета по факту не что иное, как конкурс регионального лоббизма. Чем больше политический вес у того или иного губернатора, тем больше средств из центра поступит.

В этом контексте кавказские республики не упоминал, пожалуй, только ленивый. Впрочем, иной раз ситуация уже превращается в фарс. «Помню, как во время предыдущей переписи населения глава одной кавказской республики выяснял отношения с Росстатом. Был страшно недоволен уменьшившейся численностью населения. Прирост рождаемости у них ведь действительно гигантский, только вот население уменьшается, потому что в Москву переезжает, так как хочет кушать», – комментирует Журавлёв.