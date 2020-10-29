Почему в Нижнем Новгороде растет недовольство министром спорта Артемом Ефремовым

Всего за полгода пребывания в должности министра спорта Нижегородской области Артем Ефремов восстановил против себя чуть ли не всю спортивную общественность региона. А некоторые финансовые «инициативы» нового министра привлекли внимание областной прокуратуры.

Нам нового начальника назначили

История назначения А.А. Ефремова министром спорта в высшей степени нелепа и подозрительна. По словам источника из региональной администрации, к 2019 г. накопился достаточный негатив на предыдущего физкультурного начальника, и губернатор Глеб Никитин предложил ему уйти. Какое-то время место пустовало. Однако уже в конце апреля 2020 г. министром назначили Артема Ефремова – человека, не имеющего практически ничего общего со спортивной специализацией.

Выглядело это странно. Ведь было еще три претендента, обладавших необходимыми компетенциями в области физкультуры и спорта. Они даже проходили некий конкурс. Тем не менее, назначили Ефремова. Кто-то внушил губернатору, что у названного кандидата достаточно опыта, чтобы сфокусироваться «на формировании материальной базы для занятий спортом высших достижений и массовым спортом».

В аппарате минспорта будто видели Ефремова хмельным. И слышали заявление, что должность Министра чуть ли не куплена за 20 миллионов рублей. К слову, интересно было бы узнать, где торгуют таким ходовым «товаром»?

Почти сразу – стал завбазой

Артему Ефремову 46 лет. Он сын бывшего высокопоставленного руководителя местного РЖД. В 1995 году окончил Горьковский политехнический институт по специальности «технология машиностроения». Далее, под присмотром влиятельного папы, в рамках железнодорожного ведомства, некоторое время занимался строительством автомобильных дорог.

В 2000-е годы Ефремовы изловчились, и приватизировали элитную базу отдыха РЖД международного уровня «Изумрудное». В результате Артем стал учредителем и директором ценного актива. Какое-то время на базе отдыха «Изумрудное», будто бы, даже готовили команду молодых футболистов. Этим и ограничивалась вся связь нового министра со спортом.

Своим все – остальным беззаконие

Первое, чем Ефремов «отличился» на посту министра спорта – разослал директивное письмо во все подразделения министерства (в Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий) и ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы) о сокращении всем сотрудникам зарплат до 2/3 от существующего размера. Мотивируя это решение экономией средств, в связи с удаленным способом работы во время пандемии коронавируса. В профессиональных коллективах возникла волна возмущения. Скандал сопровождался бурными обсуждениями в СМИ и социальных сетях. Вопросом заинтересовалась областная прокуратура, по всей этой истории была проведена проверка. Итог – региональному министру спорта «объявлено предостережение». Тогда же зам. прокурора области пригрозил, что по данному эпизоду еще не раз придется встречаться с новым министром. Пришлось Ефремову сдавать назад и отменять свое решение.

Дальше – больше. Не получилось с зарплатой подчиненных, Ефремов нашел иной способ поприжать свой контингент. Согласно очередному распоряжению министра, в Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий (далее – Дирекция) якобы были отменены обязательные премии, которые являлись составной частью фиксированной зарплаты работников. В результате, не мытьем, так катанием, Ефремов все же добился того, что заработная плата сотрудников Дирекции сократилась чуть ли не на 40%! При этом объем выполняемых сотрудниками Дирекции работ остался прежним. Происходило явное нарушение трудового законодательства. Как следствие – уволились многие профессиональные специалисты.

Одновременно в Дирекцию, по настоянию министра, стали в массовом порядке устраивать бывших сотрудников базы отдыха «Изумрудное» (в которой А. Ефремов ранее был руководителем). Не трудно догадаться, что они финансировались по особому регламенту. С первых же дней премии «ефремовским» начислялась в размере примерно до 250% от оклада! При этом подобного рода вознаграждения за государственный счет – серьезно не обосновывались и тщательно не афишировались. Например, похоже, что некая Н.В. Балашова была принята на должность заместителя директора Дирекции с 5 августа. И в том же августе ей выписали премию 120 000 рублей (за неполный месяц), а в сентябре Балашова получила премию 134 000 рублей (больше, чем ее руководитель). Источник в Дирекции отмечает, Балашова признавалась, что с Ефремовым, и они давно знакомы.

Адвокат-призрак

Тогда же в мае появился еще один, на этот раз – никому не известный адвокат А.А. Китаев. Трудоустроив названного юриста на подведомственный стадион, министр заявил, что сильно нуждается в его советах. Здесь следует пояснить, что в самой Дирекции уже работали четыре штатных юриста, да в придачу в министерстве имелась своя юридическая служба.

Однако ни советов, ни самого адвоката подчиненные Ефремова так и не увидели. Зато со временем стали появляться финансовые документы, суть которых – значительные выплаты Китаеву. Например, знакомые с ситуацией люди сообщают, что якобы с 1 июля руководитель Дирекции В. Мочалов подписал приказ № 126/1 «Об оплате расходов за счет средств от приносящей доход деятельности», согласно которому, впоследствии, в адрес адвокатской палаты Нижегородской области, было оплачено 684 391 руб. 35 коп., за оказание услуг по консультационно–правовому обеспечению (то есть лично Китаеву).

Эти же лица сообщают, что 3 июля, между Дирекций и адвокатом Китаевым, был заключен еще один договор №37.ЕП-2020 на оказание консультационных услуг. Согласно которому Доверитель оплачивает по Договору плату в размере 585 391 руб. 35 копеек (НДС не предусмотрен). Всего на октябрь Китаеву было выплачено свыше 1 000 000 рублей.

Источники в министерстве считают, что оплаченные Китаеву услуги – не оказывались, сделка имеет признаки фиктивной, и может служить прикрытием для вывода средств Дирекции и последующего обращения в собственность неустановленных должностных лиц. Таким образом, налицо признаки состава преступления, предусмотренные ст.160, 285, 286 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и т.д.).

Подрядчик минспорта, как очередной источник «экономии средств»

Недавно в Нижнем Новгороде сотрудниками УФСБ был задержан главный инженер местного стадиона Артём Пономарев. Произошло это во время получения взятки. По версии следствия, 8 октября 2020 года подозреваемый получил от представителя подрядной организации, осуществляющей инженерное обслуживание спортивного объекта, взятку в сумме 205 тысяч рублей «за не создание препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ». Подозреваемому предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом деянии он признал.

А предыстория названного события такова. Стадион в Нижнем Новгороде технически обслуживают аутсорсинговые компании (подрядчики). С определенного времени подрядчик по инженерным работам попал под пристальное внимание Ефремова. Сначала министр предлагал руководству инженерной компании брать кредиты на 100 млн рублей, судя по всему, закладывая при этом личный интерес. Взамен якобы обещал 10-летнюю гарантию работы на объекте. Подрядная организация сначала отказывалась под разными благовидными предлогами. Тогда дела этой компании начали стремительно ухудшаться. Уж не приложил ли руку к этому господин Ефремов и его помощники набранные на скорую руку?

Источники в Минспорта так описали эту старую, как мир схему и выглядела они примерно так: звучали инструкции, что нужно всячески тормозить оплату по контрактам. Для чего было необходимо до предела увеличить бюрократические рогатки, в виде разного рода согласований. Одним словом, развести традиционную волокиту. В результате был выдуман объёмистый комплект документов, который должны были предоставлять компании-подрядчики. Комплект периодически дополнялся новыми бумагами, которые должны были сделать послушными даже самых несговорчивых партнеров. На финальном этапе процесса появлялся некий персонаж, наподобие арестованного Пономарева, который предлагал за определенную сумму снять все проблемы разом. В конце концов, инженерные компании вынуждены были обратиться в правоохранительные органы за защитой.

Говорят, что сейчас арестованный Пономарев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В то же время министр Ефремов активно его защищает. Заявляя повсеместно, что его подставили. Тем не менее, расследование по уголовному делу продолжается.

Самое страшное в природе – «чудак» с инициативой

В настоящее время создается впечатление, что министра Ефремова, буквально, «сорвало с катушек». Похоже, у него возникла новая «идея» – провести массовое сокращение штата сотрудников аппарата Дирекции. Естественно, под это сокращение подпадут специалисты с солидным опытом работы. Но они министру не нужны. Явная цель Ефремова – максимально наводнить Дирекцию лояльными людьми, с которыми будет легче проворачивать схемы.

И еще одно новшество: на недавнем совещании в министерстве Ефремов озвучил очередную инициативу – создать единый центр закупок в дирекции, который будет обслуживать спортивные объекты. Очевидно, что названная структура предоставит дополнительные возможности перенаправлять бюджетные средства в нужный карман.

Продолжают реализоваться и другие, запущенные министром, сомнительные финансовые инициативы. Только действует Ефремов теперь не сам, а через доверенных лиц. Например, необходимо провести детский чемпионат по футболу. На это выделяется 10 млн. рублей. И, вместо того, чтобы проводить его на объектах минспорта почти бесплатно, организуются соревнования на базе «Изумрудное» втридорога.

Для подобной схемы разработан специальный алгоритм «работы» с документами. Примерно такой: сначала проводится спортивное мероприятие, затем «подельники» смотрят, во сколько оно обошлось. И задним числом, учитывая свой интерес, выбивают соответствующий бюджет из области. Зачастую удается получить деньги даже за непроведенные мероприятия. Как мы можем сделать вывод, министр тоже остаётся не в накладе.

Прощай глупый вор, не скучай, смотри футбол!

Весь этот организованный судя по всему не без министра Ефремова беспредел, происходит на фоне повсеместной стагнации спорта в регионе. Например, областная футбольная команда влачит жалкое существование. В подтверждение – вопиющий факт, ярко характеризующий положение дел: 8 октября в Нижнем Новгороде двух человек задержали за хранение крупной партии наркотиков. Есть информация, что они могут иметь отношение к футбольному клубу «Нижний Новгород». И неудивительно! Что им еще остается делать, когда у министра спорта есть более важные заботы, чем собственно спорт.

Невольно задаешься вопросом: почему все эти схемы сходят Ефремову с рук? Почему не возмущаются административные сотрудники, тренерский состав? Источники в ведомстве Ефремова говорят, что одни – постоянно находятся под угрозой увольнения. Другие – просто не хотят связываться, постоянно наблюдая наглые выходки министра. Вот и помалкивают пока, коллективно.

Ясно главное – похоже, что новый министр пришел обогащаться, заранее подготовив для этого конкретную коммерческую структуру, в виде базы «Изумрудное». Скорее всего, сейчас он лихорадочно плетет новые схемы перераспределения бюджетных средств в корыстных целях. Ведь должность министра ему дорого обошлась – нужно срочно компенсировать вложения.

При этом стоит отметить удивительный факт – «бурная» деятельность нового министра пока не попала в поле зрения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. А стоило бы внимательней присмотреться к этому персонажу. Иначе можно окончательно поставить крест и на спорте мастеров, и на детско-юношеском спорте в регионе.

И напоследок, перефразируя известный хит, так и хочется пропеть: «Прощай глупый вор, не скучай, смотри футбол!». И действительно – таким лучше смотреть спорт по телевизору, а не руководить им.