Почему в Молдавии победил коллективный Сорос

О механизмах внешнего управления Республикой Молдова

Между первым и вторым турами президентских выборов в Молдавии «Изборский клуб» провёл международную видеоконференцию «Сетевая война Запада против независимого Молдавского государства». Собственно, о сетевой войне, о её роли в победах на постсоветском пространстве прозападных политиков вроде Майи Санду говорил, пожалуй, лишь политолог Семён Уралов. Остальные участники под сетевой войной подразумевали деятельность разветвлённой сети НПО.

Богдан Цырдя

О том, как Запад обеспечил победу Санду, рассказал депутат парламента Молдавии, директор Социал-демократического института Молдовы Богдан ЦЫРДЯ. Он обратил внимание на то, что в небольшом государстве с населением в 3 млн. человек действует не менее 14 000 (четырнадцати тысяч!) НПО, «обеспечивающих работой» 82 000 «волонтёров». С 1992 г. эти организации получили от западных доноров более 1 млрд. 50 млн. долларов. «Это огромная сумма для Молдовы, – подчеркнул Цырдя. – Сегодня ежегодный бюджет этой cети приближается к сумме в 150 млн. евро. Спонсируется сеть Фондом Сороса, Национальным фондом в поддержку демократии (финансируется Конгрессом США. – Д.С.), Европейским фондом за демократию», Фондом Конрада Аденауаэра. Эта сеть является механизмом внешнего управления страной. Благодаря тому, что в 2005-2006 гг. были подписаны планы действий “Молдова-ЕС ” и ”Молдова-НАТО”, все эти НПО были пущены во власть посредством формирования разнообразных “советов гражданского общества”, “платформ гражданского общества” при парламенте, при правительстве, при президентуре, при всех министерствах. НПО мониторят все тендеры, все законопроекты, все постановления. Ни один закон в Молдове не может пройти без их одобрения. Подобные “коллегии” формируются даже при Службе безопасности, при Генпрокуратуре и Национальном антикоррупционном центре. Эта сеть навязала запрет на трансляцию российских новостных СМИ в Молдове и развязала войну против русского языка, против Молдавской митрополии Русской православной церкви, против традиционной семьи. Соответственно, они борются за «права ЛГБТ», за ювенальную юстицию, за радикальный феминизм, продвижение прав наркоманов. Эти НПО… финансировали избирательную кампанию Санду. В то же время эти НПО вели медийную травлю Игоря Додона (только Соросом контролируется более сотни СМИ, включая ключевые телеканалы)…»

Александр Рар

Немецкий политолог Александр РАР рассказал, что не только НПО, но и правительственные структуры западных стран пытались в меру возможностей остановить Додона. «Я лично свидетельствую, что Додона в Германии и в ЕС просто принципиально не хотели принимать как политика, – заявил Рар. – То же и по отношению к назначенному Додоном министру иностранных дел. Им демонстративно показывали: “Вы нам не интересны, мы ждём Санду” » .

Тогда как в любой другой стране на передний план выходит риторика укрепления суверенитета, здесь обсуждался вопрос вхождения Молдовы в ЕС через слияние с Румынией. В качестве примера прямого действия внешнего фактора Александр Рар привёл резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 г. в осуждение Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. В тексте этой резолюции говорится, что СССР в июне 1940 года “оккупировал и аннексировал часть территории Румынии”. «Очевидно, что речь идёт о территории Молдовы», – уверен Рар.

«Но где же российская “мягкая сила” » ? – воскликнул немецкий политолог.

Немецкого участника конференции поддержал писатель и публицист из Арцаха Гагик ОГАНЖАНЯН: «Именно в России сложилась миссия по противостоянию абсолютному экзистенциальному этому злу. Это зло – идеология, которая направлена на атомизацию человечества, буквально его оскотинивание».

Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Дмитрий КУНИЦКИЙ также считает, что молдавское голосование было «выбором между сохранением православного пространства и откровенно антихристианским режимом». Однако, по мнению белорусского участника, «Молдавская митрополия во главе с владыкой Владимиром мало что сделала, чтобы у простых людей (а Молдавия достаточно религиозная православная страна) произошло понимание этого».

Руководитель отдела по связям с РПЦ Института стран СНГ Кирилл ФРОЛОВ рассказал, что патриарх Московский Кирилл планировал в дни президентской кампании посетить Молдавию, чтобы поддержать практикующего христианина, своего личного друга Игоря Додона. Помешал коронавирус. Поэтому, считает Фролов, было бы «очень важным», если бы, к примеру, епископ Бельц (где в первом туре и Додона, и Санду обошёл глава местного муниципалитета Ренато Усатый) довёл до прихожан, что голосование за Санду – это предательство Православия. По мнению Фролова, Усатый, который призвал своих сторонников голосовать за Санду, «повторил путь той части русской эмиграции, которая со своими… претензиями к большевикам угодила в объятия Гитлера». Что же касается Санду, то её победа – это «неминуемая сдача Приднестровья галицийским бандеровцам при весьма вероятном разделе Молдавии между Румынией и Украиной».

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации доктор экономических наук Михаил ДЕЛЯГИН уверен в другом, а именно: пришедшие к власти «абсолютно антироссийские силы» готовы устроить силовое «возвращение Приднестровья».

Николай Стариков

Публицист и политик Николай СТАРИКОВ также считает, что приход к власти прорумынских сил может привести к активации старых конфликтов, потому что «ни Приднестровье, ни Гагаузия не мыслят себя в составе Румынии. Кроме того, в Молдове существуют целые сёла, заселённые преимущественно русскими, украинцами да и молдаванами, не желающими румынизации. При этом в случае опасности для жизни и здоровья тысяч и тысяч этнических русских России неизбежно придётся вмешаться. Но, не имея границ с указанными образованиями, Россия может это сделать только через Украину. Значит, возникает угроза конфликта между Россией и Украиной. И всё – из-за результатов 2-го тура выборов в Молдове. Выбора между войной и миром».

Александр Носович

«В нулевых годах целью евроатлантических структур на постсоветском пространстве было как раз реформирование бывших республик под глобалистские стандарты, – считает руководитель медиапортала RUBALTIC.RU Александр НОСОВИЧ, приводя в пример Грузию, «из которой создавали «потемкинскую деревню», и даже на эту имитацию выделялись реальные деньги… Однако в нынешнем десятилетии, после ослабления Европы вслед за миграционным кризисом, после экономического обвала 2020 г., даже об имитации не приходится говорить. Сейчас единственная цель Запада – ослабление России, создание напряжённости по периметру её границ... На практике – это полная хаотизация на внешних границах РФ. Бывшие республики… полностью сжигаются для выполнения этой задачи. Но в этом отношении победа Санду обернётся… поражением для Запада. Потому что не будет майдана, как было бы в случае победы Додона». Как будто в Молдавии нет Приднестровья и майдан – единственный способ поднять напряжённость на Днестре на более высокий уровень.

Московский политолог Александр БОВДУНОВ обратил внимание на то, что «на периферии евразийского пространства в течение считаных месяцев возникло сразу несколько точек напряженности – Белоруссия, Киргизия, Закавказье, а теперь потенциально и в Молдове… Любопытно, что все эти пункты упоминаются в одном из последних докладов RAND Corporation как точки, где можно нанести удар по России с целью её ослабления. Поэтому заявление Санду о том, что она будет восстанавливать отношения с Россией, звучат смешно…».

В контексте упомянутых Николаем Стариковым потенциальных конфликтов и, видимо, отвечая на парадоксальные выводы Александра Носовича о «поражении Запада в Молдове», Бовдунов отметил, что в Румынии стремительно расширяется присутствие НАТО. Он напомнил слова заведующего отделом стратегических исследований в Центре анализа европейской политики Бена Ходжеса (до недавнего времени командующего Вооружёнными силами США в Европе) о «неусыпном оке НАТО» в Причерноморском регионе.

Под столь же неусыпным оком голосовали в странах НАТО молдавские «остарбайтеры», которые принесли Санду победу в первом туре. А из выступления главы молдавской общины Воронежской области Каролины ВЕТРОВОЙ следовало, что абсолютно никакой работы по вовлечению в молдавские выборы граждан этой страны не ведётся даже в РФ. Дмитрий Куницкий навскидку привёл только один пример того, как могла бы выглядеть такая работа: «Скажем, объявить, что всем молдавским «заробитчанам», которые явятся на молдавские же избирательные участки, будет на год продлено разрешение на работу в РФ. Не нужно стесняться таких методов». В ответ на обвинения во «вмешательстве» всегда можно объяснить, что «ответственные граждане своей страны – и в России желанные гости».

«С 1992 года мы не воспитываем гражданина Республики Молдова, – рассказал доктор философии, публицист из Кишинёва Борис ШАПОВАЛОВ. – У нас читается курс истории Румынии (фальсифицированной истории), но не преподаётся уже отдельная история Молдавии. Кроме того, ежегодно 6000 молдавских учащихся едут учиться в Румынию. Департамент румынского правительства по работе с соотечественниками финансирует ряд НПО в Молдове, которые, в свою очередь, финансируют унионистские партии, телеканалы с румынской повесткой дня. А нам нечего противопоставить этому, кроме энтузиазма».

Работай в Молдавии «мягкая сила Москвы», хотя бы в части позиционирования России и пророссийских политиков как защитников традиционных для Молдавии ценностей, противопоставления этих ценностей тому, что пропагандируют прозападные силы, те 17%, которые проголосовали в первом туре за «пророссийского» Усатого, во втором туре прислушались бы не к его призыву голосовать за Санду, а голосовали бы за идею. За идею, закреплённую в массовом сознании проводниками мягкой силы Русского мира.

И всё же, завершая конференцию, один из её организаторов директор Центра геополитических экспертиз, постоянный член Изборского клуба (Москва) Валерий КОРОВИН оптимистически заметил: несмотря на то, что некоторые силы в регионе «всецело служат глобалистскому Западу, сам Запад является абсолютным меньшинством человечества».

Однако если этому меньшинству не противостоять, оно побеждает.