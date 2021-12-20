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Почему в казахском детском саду дети в советской форме "расстреливали" студента

20 декабря 2021, 13:50  •  42 • Политика
В районном управлении образования одной из областей Казахстана объяснили, почему малыши в местном детском саду, надев советскую форму, "расстреливали" студента.
В управлении образования Туркестанской области Казахстана отреагировали на распространяемые ролики, снятые в одном из детских садов региона. Дети в кадре, как и рассказывал ранее Царьград, играют сценку из событий 1986 года. Малыши одеты в форму советских солдат. Они приводят в исполнение приговор и "расстреливают" казахского студента.

Снимали. Но для "развития творческих способностей"

Такое видео, действительно, было снято. И все образы, описанные ранее - и советских солдат, и несчастного студента, были считаны верно. Однако районная администрация в Казахстане настаивает, что видео старое, впрочем, точной даты съёмок не могут назвать и в управлении образования:
Видеозапись, сделанная в одном из детских садов и распространяемая в эти дни в социальных сетях, была снята ещё три-четыре года тому назад. Дети были задействованы в сцене, тематика которой посвящена событиям 1986 года, - говорится в отчёте чиновников.
В управлении образования понимают, что кадры, снятые в детском саду, вызвали "неоднозначную реакцию". По словам руководителя управления образования акимата области Рахимбека Жолаева, такие сценки, хоть и ставятся в детских садах, в образовательную программу не входят. Они, по словам чиновника, не рекомендованы типовой программой.
Когда кадры расстрела только-только были сняты, у администрации детского сада взяли объяснения. По словам Жолаева, педагоги просто хотели "развить творческие способности дошколят".
Отдельно в заявлении подчёркивается, что сейчас такие съёмки не проводятся. Остаётся лишь надеяться, что сказанное чиновником - правда.

Досье

Как уточняет Sputnik в Казахстане, исторический момент, о котором идёт речь, связан с декабрьскими событиями, произошедшими в Алма-Ате в 1986 году. Тогда студенческая молодёжь вышла на улицы города в ответ на действия властей: на смену Динмухамеду Кунаеву первым секретарём ЦК Компартии Казахстана был назначен Геннадий Колбин. Представители молодёжи потребовали, чтобы руководителем Казахстана не назначали функционера со стороны. Митинги переросли в беспорядки и привели к массовым задержаниям. В ходе декабрьских событий погиб народный дружинник Сергей Савицкий, пострадали десятки милиционеров, военнослужащих, а также участники митинга. Другими словами, пострадавшие были со всех сторон.
После тех резонансных событий несколько человек были осуждены, в числе которых был Кайрат Рыскулбеков. Его обвинили в убийстве дружинника Сергея Савицкого и вынесли смертный приговор. Но Рыскулбеков не был расстрелян, так же как и никто из других осуждённых. Спустя два года приговор Рыскулбекову был заменён на 20 лет лишения свободы. Позже он скончался в тюремной камере.

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