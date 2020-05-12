Почему в Европе практически не было партизанского движения • 83 • Аналитика

Как-то совпало у меня два события, которые произошли за эти праздничные дни. Первое событие, это разговор с одним иностранцем, который очень хочет знать Россию и русских. Его мать когда-то давно вышла замуж за иностранца и уехала жить на Запад. Молодой человек родился там. Но, в отличие от красивых историй из интернета, в его воспитании ничего русского не было. Это типичный представитель «демократического мира».







Уже взрослым он начал задумываться об одном факте, на который не обращал внимание много лет. У его семьи был праздник. Ежегодно, 9 мая, вся семья собиралась за столом и поздравляли маму с победой. Вспоминали её отца и деда, которые погибли на войне. Но они не были солдатами. Они были партизанами.



Сложно понять советских для цивилизованного человека

История довольно запутанная. Поэтому многое из наших разговоров пропущу. Но есть один момент, который меня действительно заинтересовал. Молодой человек задал простой, но очень глубокий вопрос. Почему в СССР не было движения сопротивления? Почему было "какое-то" подполье? А дальше и вовсе...



Если партизаны не были военнослужащими воюющей армии, но действовали в тылу войск с оружием в руках (он сказал жестче-совершали преступления), значит, они бандиты? Если это так, то почему в их семье считают их победителями в войне? Может ли цивилизованное общество, к коему он относит и себя, выставлять героями бандитов? Вот такие интересные вопросы у европейца, в крови которого забродила частичка русской крови.



Второе событие гораздо менее интересное. Вполне тривиальное. Вчера мой сын прислал мне видео об одной белорусской деревне, о которой мало кто знает, но которую сожгли ещё раньше Хатыни. Это деревня Борки, где погибли почти все жители. 2000 человек были сожжены. Журналисты назвали её старшей сестрой Хатыни.



Видео сын прислал без комментариев. Просто памятуя о том, что и в нашей семье есть такой эпизод. Точнее три эпизода. Моего отца, тогда мальчишку, три раза загоняли в клуб вместе со всеми жителями деревни, но почему-то, к счастью, не сожгли... Но мужики из этой маленькой деревеньки в полном составе ушли партизанить. В том числе и мой дед. И были врага до самого освобождения Белоруссии.



Почему советские становились партизанами

Действительно, почему в СССР практически с самого начала войны стихийно возникли партизанские отряды, а в европейских странах нет? Я не о тех подразделениях различных ведомств, которые были оставлены при отступлении в тылу у немцев для организации разведки и диверсий. Даже не о формированиях из советских и партийных работников, для которых создавались схроны с оружием и питанием, и которые должны были стать костяком будущих отрядов.



Большая часть партизанских отрядов в первые дни и месяцы войны возникла именно стихийно. Из окруженцев, из местных жителей, которые пострадали от наступающей армии, из бежавших пленных. Они возникали и исчезали довольно быстро. Сказывалось отсутствие опыта партизанской войны, отсутствие вооружения и всего, что необходимо партизанам. Но некоторые разрастались и действовали достаточно активно.



Мы привыкли рассказывать о партизанских отрядах как о всенародном движении на оккупированной территории. А между тем это не так. Стихийные отряды не возникали на территориях, которые были возвращены в состав СССР в конце 30-х-начале 40-х годов. Более того, деятельность отрядов и групп НКВД там была крайне сложной. Сложной именно от отношения местного населения.



Мне кажется, ответить на этот вопрос, тем более, что звучит он уже с Запада, необходимо. Я озвучу собственную точку зрения на это. Именно ту, которую озвучил моему собеседнику недавно.



Мне кажется все дело в менталитете населения. В том образе жизни, который вели простые люди тогда. Нам много раз рассказывали о том, что НКВД терроризировало крестьян, что люди были запуганы и прочую «информацию к размышлению» якобы из вскрытых архивов ВЧК-НКВД.



Оспаривать эту информацию не буду. Просто спрошу читателей из глубинки страны, из Сибири, с Урала, с Алтая и прочих медвежьих углов вроде Дальнего Востока, а у вас много репрессированных в семье? И за что репрессированы? Из моих родственников-сибиряков репрессирован один. Да и то, о том, что он репрессирован, мы узнали только от «Мемориала». Посадили его на 5 лет по «закону о колосках».



Репрессирован? Может быть. Но ведь украл что-то в колхозе. И закон этот был принят тогда. Вот и считали все необразованные сибиряки, родственники мои, что сидел он за воровство. Потом, кстати, воевал и был неоднократно награжден. Но это другая история.



При «кровавом сталинском режиме», после проведения коллективизации, индустриализации и других социалистических реформ, какие бы жестокие они ни были, крестьяне вернулись к общественному труду. К жизни в обществе. Когда каждый отвечал за всех и все за каждого. Богатели всей деревней и голодали всей деревней.



Те из читателей-ветеранов, что выросли в 60-70 годы помнят это ощущение общности. Когда любая женщина могла шугануть за шкоду какую-нибудь и коленку зеленкой замазать, если упал неудачно. Причем, такое было не только в деревнях. Точно так же люди жили и в провинциальных городах. Все дети были под присмотром всех взрослых. А взрослые жили одной семьей.



Почему идея совместной борьбы чужда европейцам

На территориях, вернувшихся в состав СССР, всего этого не происходило. Жесткость, даже жестокость, с которой проводилась коллективизация в СССР, для Прибалтики, западной Белоруссии и западной Украины чужда. Там колхозы и совхозы создавались более мягким способом. И на момент начала войны большинство граждан жили так же, как жили до воссоединения. Хутора, мызы, отрубы. Индивидуальное было выше общественного.



Помните основные обещания гитлеровцев при вербовке в подразделения ваффен-СС, полицию или другие части? Ведь главным было именно это. Вам дадут землю, вам дадут рабов, вы будете богатыми. Ведь именно ради этого и шли добровольцы в СС. Количество врагов Советской власти среди предателей ничтожно.



Итак, конфликт личного и общественного и был одним из главных факторов личного выбора каждого. Советские выбрали совместную борьбу с врагом. Несоветские этого сделать просто не могли. В этом и заключается причина отсутствия партизан в Европе.



Есть два вопроса, которые обязательно надо осветить. Первый это Югославия и второй, немногочисленные партизанские отряды в некоторых странах Европы.



Югославия, которая поплатилась за победу над европейским фашизмом уже в наше время, заслуживает огромного уважения и восхищения за свою борьбу. Мы называем воинские формирования партизанскими просто потому, что они действовали на оккупированной территории. Сами же югославы называли себя армией. Народно-освободительная армия и партизанские отряды Югославии (НОАЮ). Сразу же отвечу на вопрос о названии армии. Она в разное время имела разные названия, но сути от этого не меняла.



Слово «партизанская» в названии армии есть показатель «европейскости» Югославии. Дело в том, что в Европе тоже существовали люди, для которых частная собственность была чужда. И именно эти люди были, в подавляющем большинстве, костяком тех отрядов и боевых групп, которые действовали в некоторых странах. Это были коммунисты-интернационалисты. В Югославии таким интернационалистом был Тито. Он-то и создал партизанские отряды, которые вошли в состав НОАЮ.



Мы не могли оставить это безнаказанным

Читатели привыкли к тому, что в конце материала я делаю какие-то выводы. Сегодня этих выводов не будет. Сегодня я использую возможности «Военного Обозрения» как интернет-ресурса. Я просто дам посмотреть тот материал, который мне прислал сын. Специальный репортаж CTVBY «Старшая сестра Хатыни». Думаю этого будет достаточно для выводов…



Как-то совпало у меня два события, которые произошли за эти праздничные дни. Первое событие, это разговор с одним иностранцем, который очень хочет знать Россию и русских. Его мать когда-то давно вышла замуж за иностранца и уехала жить на Запад. Молодой человек родился там. Но, в отличие от красивых историй из интернета, в его воспитании ничего русского не было. Это типичный представитель «демократического мира».Уже взрослым он начал задумываться об одном факте, на который не обращал внимание много лет. У его семьи был праздник. Ежегодно, 9 мая, вся семья собиралась за столом и поздравляли маму с победой. Вспоминали её отца и деда, которые погибли на войне. Но они не были солдатами. Они были партизанами.История довольно запутанная. Поэтому многое из наших разговоров пропущу. Но есть один момент, который меня действительно заинтересовал. Молодой человек задал простой, но очень глубокий вопрос. Почему в СССР не было движения сопротивления? Почему было "какое-то" подполье? А дальше и вовсе...Если партизаны не были военнослужащими воюющей армии, но действовали в тылу войск с оружием в руках (он сказал жестче-совершали преступления), значит, они бандиты? Если это так, то почему в их семье считают их победителями в войне? Может ли цивилизованное общество, к коему он относит и себя, выставлять героями бандитов? Вот такие интересные вопросы у европейца, в крови которого забродила частичка русской крови.Второе событие гораздо менее интересное. Вполне тривиальное. Вчера мой сын прислал мне видео об одной белорусской деревне, о которой мало кто знает, но которую сожгли ещё раньше Хатыни. Это деревня Борки, где погибли почти все жители. 2000 человек были сожжены. Журналисты назвали её старшей сестрой Хатыни.Видео сын прислал без комментариев. Просто памятуя о том, что и в нашей семье есть такой эпизод. Точнее три эпизода. Моего отца, тогда мальчишку, три раза загоняли в клуб вместе со всеми жителями деревни, но почему-то, к счастью, не сожгли... Но мужики из этой маленькой деревеньки в полном составе ушли партизанить. В том числе и мой дед. И были врага до самого освобождения Белоруссии.Действительно, почему в СССР практически с самого начала войны стихийно возникли партизанские отряды, а в европейских странах нет? Я не о тех подразделениях различных ведомств, которые были оставлены при отступлении в тылу у немцев для организации разведки и диверсий. Даже не о формированиях из советских и партийных работников, для которых создавались схроны с оружием и питанием, и которые должны были стать костяком будущих отрядов.Большая часть партизанских отрядов в первые дни и месяцы войны возникла именно стихийно. Из окруженцев, из местных жителей, которые пострадали от наступающей армии, из бежавших пленных. Они возникали и исчезали довольно быстро. Сказывалось отсутствие опыта партизанской войны, отсутствие вооружения и всего, что необходимо партизанам. Но некоторые разрастались и действовали достаточно активно.Мы привыкли рассказывать о партизанских отрядах как о всенародном движении на оккупированной территории. А между тем это не так. Стихийные отряды не возникали на территориях, которые были возвращены в состав СССР в конце 30-х-начале 40-х годов. Более того, деятельность отрядов и групп НКВД там была крайне сложной. Сложной именно от отношения местного населения.Мне кажется, ответить на этот вопрос, тем более, что звучит он уже с Запада, необходимо. Я озвучу собственную точку зрения на это. Именно ту, которую озвучил моему собеседнику недавно.Мне кажется все дело в менталитете населения. В том образе жизни, который вели простые люди тогда. Нам много раз рассказывали о том, что НКВД терроризировало крестьян, что люди были запуганы и прочую «информацию к размышлению» якобы из вскрытых архивов ВЧК-НКВД.Оспаривать эту информацию не буду. Просто спрошу читателей из глубинки страны, из Сибири, с Урала, с Алтая и прочих медвежьих углов вроде Дальнего Востока, а у вас много репрессированных в семье? И за что репрессированы? Из моих родственников-сибиряков репрессирован один. Да и то, о том, что он репрессирован, мы узнали только от «Мемориала». Посадили его на 5 лет по «закону о колосках».Репрессирован? Может быть. Но ведь украл что-то в колхозе. И закон этот был принят тогда. Вот и считали все необразованные сибиряки, родственники мои, что сидел он за воровство. Потом, кстати, воевал и был неоднократно награжден. Но это другая история.При «кровавом сталинском режиме», после проведения коллективизации, индустриализации и других социалистических реформ, какие бы жестокие они ни были, крестьяне вернулись к общественному труду. К жизни в обществе. Когда каждый отвечал за всех и все за каждого. Богатели всей деревней и голодали всей деревней.Те из читателей-ветеранов, что выросли в 60-70 годы помнят это ощущение общности. Когда любая женщина могла шугануть за шкоду какую-нибудь и коленку зеленкой замазать, если упал неудачно. Причем, такое было не только в деревнях. Точно так же люди жили и в провинциальных городах. Все дети были под присмотром всех взрослых. А взрослые жили одной семьей.На территориях, вернувшихся в состав СССР, всего этого не происходило. Жесткость, даже жестокость, с которой проводилась коллективизация в СССР, для Прибалтики, западной Белоруссии и западной Украины чужда. Там колхозы и совхозы создавались более мягким способом. И на момент начала войны большинство граждан жили так же, как жили до воссоединения. Хутора, мызы, отрубы. Индивидуальное было выше общественного.Помните основные обещания гитлеровцев при вербовке в подразделения ваффен-СС, полицию или другие части? Ведь главным было именно это. Вам дадут землю, вам дадут рабов, вы будете богатыми. Ведь именно ради этого и шли добровольцы в СС. Количество врагов Советской власти среди предателей ничтожно.Итак, конфликт личного и общественного и был одним из главных факторов личного выбора каждого. Советские выбрали совместную борьбу с врагом. Несоветские этого сделать просто не могли. В этом и заключается причина отсутствия партизан в Европе.Есть два вопроса, которые обязательно надо осветить. Первый это Югославия и второй, немногочисленные партизанские отряды в некоторых странах Европы.Югославия, которая поплатилась за победу над европейским фашизмом уже в наше время, заслуживает огромного уважения и восхищения за свою борьбу. Мы называем воинские формирования партизанскими просто потому, что они действовали на оккупированной территории. Сами же югославы называли себя армией. Народно-освободительная армия и партизанские отряды Югославии (НОАЮ). Сразу же отвечу на вопрос о названии армии. Она в разное время имела разные названия, но сути от этого не меняла.Слово «партизанская» в названии армии есть показатель «европейскости» Югославии. Дело в том, что в Европе тоже существовали люди, для которых частная собственность была чужда. И именно эти люди были, в подавляющем большинстве, костяком тех отрядов и боевых групп, которые действовали в некоторых странах. Это были коммунисты-интернационалисты. В Югославии таким интернационалистом был Тито. Он-то и создал партизанские отряды, которые вошли в состав НОАЮ.Читатели привыкли к тому, что в конце материала я делаю какие-то выводы. Сегодня этих выводов не будет. Сегодня я использую возможности «Военного Обозрения» как интернет-ресурса. Я просто дам посмотреть тот материал, который мне прислал сын. Специальный репортаж CTVBY «Старшая сестра Хатыни». Думаю этого будет достаточно для выводов… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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