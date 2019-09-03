Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России • 286 • Аналитика









Крушение малайзийского «Боинга»

17 июля 2014 года в небе над Донбассом произошла авиакатастрофа. Лайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но спустя 2 часа 49 минут после вылета из аэропорта Амстердама взорвался в воздухе. Части самолета упали в районах населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка – на территории, контролируемой Донецкой Народной Республикой.



В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту лайнера люди – 283 пассажира и 15 членов экипажа. По количеству погибших авиакатастрофа в небе над Донбассом стала крупнейшей в истории мировой авиации за весь период после теракта 11 сентября 2001 года. Практически сразу удалось установить, что авиакатастрофа произошла в результате попадания в самолет неустановленной ракеты. В связи с этим начались следственные мероприятия, руководство которыми было поручено Нидерландам.



Как мы знаем, Нидерланды – член НАТО и одно из государств Западной Европы с наиболее отчетливой антироссийской позицией, тесно связанное с Великобританией и США. Поэтому неудивительно, что голландские следователи практически сразу же определились с основной версией – самолет был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой донецкими ополченцами. Ракета, согласно официальной версии, была выпущена с зенитно-ракетного комплекса «Бук», находящегося на вооружении российской армии.



То есть Совет по безопасности Нидерландов, который руководил следственными действиями, стал подводить к обвинению в адрес России в причастности к катастрофе. Естественно, что заинтересованные в нападках на Россию страны Запада с радостью подхватили эту версию, которая заодно позволяла снять подозрения и с украинской стороны. Ведь если бы удалось установить, что к крушению самолета причастны Вооруженные силы Украины, то это был бы сокрушительный удар по имиджу Киева в глазах т.н. «мировой общественности».







Именно с целью продвижения «российской» версии о крушении «Боинга», власти Нидерландов и Украины создали все условия для воспрепятствования участию российской стороны в расследовании происшествия. Что интересно, к расследованию фактически не допустили и Малайзию, хотя самолет то был не нидерландским или украинским, а малайзийским. И вот здесь начинается самое интересное.



Самолет – малайзийский, основная часть погибших пассажиров и члены экипажа – граждане Малайзии, следовал самолет в Куала-Лумпур, но вот к расследованию катастрофы малайзийские власти допущены не были. И причина для этого была очень веская – в отличие от Украины, Австралии или Нидерландов, Малайзия не заинтересована в очернении России, так как никаких проблем во взаимоотношениях между нашими странами нет. И малайзийские следователи могли бы начать объективное расследование произошедшего, которое бы выявило совсем нелицеприятные для Запада факты.



Власти Малайзии раскритиковали расследование

Практически с самого начала следственных действий власти Малайзии были недовольны ходом расследования. В Куала-Лумпуре сочли, что расследование чрезмерно политизировано и имеет главной целью не установить подлинные причины трагедии, а притянуть доказательства причастности России и донецких ополченцев к этой катастрофе. Так, с обвинениями в политизированности расследования выступил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он убежден, что США, Австралия и Нидерланды не заинтересованы в установлении подлинных причин катастрофы и ее настоящих виновников.



Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нёс ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение,

— подчеркнул малайзийский премьер.



Затем и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла выступил с призывом к международному сообществу отказаться от голословных обвинений в адрес России. малайзийская сторона недоумевает, почему Запад отказал Малайзии – стране – владельцу самолета и стране гражданства большинства погибших – в допуске к результатам расследования. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что не все чисто с результатами следственных мероприятий нидерландских спецслужб.







Наджиб Разак, премьер-министр Малайзии в 2009-2018 гг.



Стоит отметить, что и предыдущий премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который возглавлял кабинет министров страны как раз во время катастрофы в 2014 году, также был убежден в том, что Запад намеренно препятствует участию Малайзии в расследовании обстоятельств трагедии. Именно поэтому Разак и инициировал параллельное расследование силами малайзийских спецслужб.



Удивительные приключения малайзийского полковника на Украине

В документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, посвященном трагической истории крушения «Боинга» над Донбассом выступил полковник Мохамад Сакри. Этот офицер руководил операцией Совета национальной безопасности Малайзии на Донбассе.



Как только самолет потерпел крушение, полковник Сакри получил от тогдашнего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака распоряжение отправиться вместе со своими подчиненными – 11 военнослужащими и медиками — на Украину для выяснения всех обстоятельств произошедшего.



Однако приехать в страну ему пришлось инкогнито, так как украинские власти стали создавать всевозможные препятствия на пути объективного расследования. В частности, власти Украины при поддержке США пытались сделать все возможное, чтобы в руки малайзийских оперативников не попали бортовые самописцы «Боинга».





полковник Мохамад Сакри — руководитель группы расследования



Но полковнику Сакри удалось прибыть на место происшествия раньше, чем представителям Нидерландов, Австралии и Украины, которых не пускали к месту крушения донецкие ополченцы. И лишь поэтому «черные ящики» погибшего самолета оказались в распоряжении спецслужб Малайзии. Но на получении бортовых самописцев приключения малайзийского полковника на Украине не закончились. К нему наведались агенты Федерального бюро расследований США, которые пытались убедить офицера передать им «черные ящики».



Мохамад Сакри в документальном фильме рассказал и о том, что на него всячески давили власти Украины. Затем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также попыталась заполучить заветные самописцы, но и она получила официальный отказ со стороны малайзийских властей. Несмотря на давление со стороны Запада, Малайзия сумела отстоять свою независимую позицию. Кстати, в отличие от Нидерландов, Австралии, Бельгии и прочих стран, участвующих в расследовании событий на Донбассе, Малайзия действительно может быть названа независимой стороной – она не связана какими-либо обязательствами с США, не имеет своих интересов в Восточной Европе, в том числе и на Украине.



Интересно, что малайзийские спецслужбы в ходе независимого расследования проанализировали аудиоматериалы переговоров диспетчеров, переданные Украиной Нидерландам, и пришли к выводу, что записи были подвергнуты серьезному редактированию. малайзийские следователи насчитали как минимум девять склеек – то есть, какие-то фразы вырезались, затем записи склеивались. Кому и для чего потребовалось это делать? Ответ очевиден – тем, кто хочет взвалить вину за произошедшее на Россию и скрыть подлинные обстоятельства трагедии. О чем ворчат сержанты?



Почему Малайзия и Россия сблизились в процессе расследования

Прекрасно понимая, что лишь своими силами организовать параллельное расследование не представляется возможным, власти Малайзии вышли на связь с Москвой. Здесь стоит отметить, что Малайзия и Россия никогда не были союзниками или близкими партнерами.



В годы Холодной войны Малайзия была одним из ближайших союзников Великобритании и США по противостоянию «коммунистической угрозе» в Индокитае и Юго-Восточной Азии. В наши дни, понятно, приоритеты внешней политики Куала-Лумпура изменились, но все равно нельзя сказать, что между нашими странами существуют особо тесные связи. И именно это обстоятельство подтверждает стремление малайзийских властей к объективному расследованию всех обстоятельств авиакатастрофы.



Действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад известен как авторитарный и жесткий политик. Ему 92 года, но, несмотря на возраст, мэтр малайзийской политики продолжает проводить свой курс, направленный не только на обеспечение экономического процветания страны, но и на сохранение ее национальной самобытности, противодействие западному влиянию и обеспечение политического суверенитета. Махатхир Мохамад известен своей критикой глобализма и глобальных ценностей, выпадами в адрес Джорджа Сороса.





Махатхир Мохамад, действующий премьер-министр Малайзии



Махатхир Мохамад беспощаден с оппонентами, стремится держать свою страну в «железных рукавицах», но, при этом, является безусловным патриотом Малайзии и искренне желает своей стране самого лучшего. Именно патриотические чувства Махатхира Мохамада и взыграли после того, как Запад буквально плюнул в лицо Куала-Лумпуру, отказавшись допускать представителей Малайзии к расследованию обстоятельств авиакатастрофы и, тем самым, продемонстрировав всему миру, что с Куала-Лумпуром можно не считаться. Такой плевок Махатхир Мохамад Западу простить не в состоянии.



Премьер-министру Малайзии потребовалось восстанавливать свой имидж жесткого и бескомпромиссного политика. И в сложившейся ситуации единственное, что он мог сделать – вступить в переговоры с Россией, чтобы показать Западу, что Малайзия, если будут пренебрегать ее интересами, готова действовать самостоятельно и легко найдет серьезных партнеров для независимого расследования.



Стоит отметить и то, что в отношении бывшего малайзийского премьер-министра Наджиба Разака в Соединенных Штатах возбудили уголовное дело. Формально – за коррупцию, фактически – за политику, поскольку Разак вызывал негативные эмоции у американского руководства. Ведь он не только взял курс на сотрудничество с Китаем и привлечение китайских инвестиций в малайзийскую экономику, но и занял очень жесткую позицию в вопросе о расследовании авиакатастрофы на Донбассе.



Казалось бы, при чем здесь Разак и США? Почему правоохранительные органы США считают возможным возбуждать уголовные дела в отношении граждан других государств, не совершавших преступлений на территории Соединенных Штатов? Но это выглядит нелепым только с точки зрения международного права, а по факту американцы руководствуются все той же старой и недоброй колониальной идеологией.



В какой-то степени независимое расследование, инициированное Малайзией, и является протестом против неоколониализма США и стран Западной Европы. Ведь попытки решать вопрос за спиной Малайзии прямо связаны с общим отношением Запада к странам Азии, Африки, Латинской Америки как к несамостоятельным субъектам, чьими интересами вполне можно пренебрегать ради достижения собственных целей. Расследование по делу о крушении малайзийского самолета Boeing MH17 над Донбассом продолжается. На фоне антироссийской позиции Запада очень интересна позиция Малайзии: именно этой стране принадлежал потерпевший крушение самолет и сейчас власти Малайзии открыто встали на сторону России. Попробуем разобраться, почему Куала-Лумпур занял такую позицию?17 июля 2014 года в небе над Донбассом произошла авиакатастрофа. Лайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но спустя 2 часа 49 минут после вылета из аэропорта Амстердама взорвался в воздухе. Части самолета упали в районах населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка – на территории, контролируемой Донецкой Народной Республикой.В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту лайнера люди – 283 пассажира и 15 членов экипажа. По количеству погибших авиакатастрофа в небе над Донбассом стала крупнейшей в истории мировой авиации за весь период после теракта 11 сентября 2001 года. Практически сразу удалось установить, что авиакатастрофа произошла в результате попадания в самолет неустановленной ракеты. В связи с этим начались следственные мероприятия, руководство которыми было поручено Нидерландам.Как мы знаем, Нидерланды – член НАТО и одно из государств Западной Европы с наиболее отчетливой антироссийской позицией, тесно связанное с Великобританией и США. Поэтому неудивительно, что голландские следователи практически сразу же определились с основной версией – самолет был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой донецкими ополченцами. Ракета, согласно официальной версии, была выпущена с зенитно-ракетного комплекса «Бук», находящегося на вооружении российской армии.То есть Совет по безопасности Нидерландов, который руководил следственными действиями, стал подводить к обвинению в адрес России в причастности к катастрофе. Естественно, что заинтересованные в нападках на Россию страны Запада с радостью подхватили эту версию, которая заодно позволяла снять подозрения и с украинской стороны. Ведь если бы удалось установить, что к крушению самолета причастны Вооруженные силы Украины, то это был бы сокрушительный удар по имиджу Киева в глазах т.н. «мировой общественности».Именно с целью продвижения «российской» версии о крушении «Боинга», власти Нидерландов и Украины создали все условия для воспрепятствования участию российской стороны в расследовании происшествия. Что интересно, к расследованию фактически не допустили и Малайзию, хотя самолет то был не нидерландским или украинским, а малайзийским. И вот здесь начинается самое интересное.Самолет – малайзийский, основная часть погибших пассажиров и члены экипажа – граждане Малайзии, следовал самолет в Куала-Лумпур, но вот к расследованию катастрофы малайзийские власти допущены не были. И причина для этого была очень веская – в отличие от Украины, Австралии или Нидерландов, Малайзия не заинтересована в очернении России, так как никаких проблем во взаимоотношениях между нашими странами нет. И малайзийские следователи могли бы начать объективное расследование произошедшего, которое бы выявило совсем нелицеприятные для Запада факты.Практически с самого начала следственных действий власти Малайзии были недовольны ходом расследования. В Куала-Лумпуре сочли, что расследование чрезмерно политизировано и имеет главной целью не установить подлинные причины трагедии, а притянуть доказательства причастности России и донецких ополченцев к этой катастрофе. Так, с обвинениями в политизированности расследования выступил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он убежден, что США, Австралия и Нидерланды не заинтересованы в установлении подлинных причин катастрофы и ее настоящих виновников.— подчеркнул малайзийский премьер.Затем и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла выступил с призывом к международному сообществу отказаться от голословных обвинений в адрес России. малайзийская сторона недоумевает, почему Запад отказал Малайзии – стране – владельцу самолета и стране гражданства большинства погибших – в допуске к результатам расследования. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что не все чисто с результатами следственных мероприятий нидерландских спецслужб.Стоит отметить, что и предыдущий премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который возглавлял кабинет министров страны как раз во время катастрофы в 2014 году, также был убежден в том, что Запад намеренно препятствует участию Малайзии в расследовании обстоятельств трагедии. Именно поэтому Разак и инициировал параллельное расследование силами малайзийских спецслужб.В документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, посвященном трагической истории крушения «Боинга» над Донбассом выступил полковник Мохамад Сакри. Этот офицер руководил операцией Совета национальной безопасности Малайзии на Донбассе.Как только самолет потерпел крушение, полковник Сакри получил от тогдашнего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака распоряжение отправиться вместе со своими подчиненными – 11 военнослужащими и медиками — на Украину для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Однако приехать в страну ему пришлось инкогнито, так как украинские власти стали создавать всевозможные препятствия на пути объективного расследования. В частности, власти Украины при поддержке США пытались сделать все возможное, чтобы в руки малайзийских оперативников не попали бортовые самописцы «Боинга».Но полковнику Сакри удалось прибыть на место происшествия раньше, чем представителям Нидерландов, Австралии и Украины, которых не пускали к месту крушения донецкие ополченцы. И лишь поэтому «черные ящики» погибшего самолета оказались в распоряжении спецслужб Малайзии. Но на получении бортовых самописцев приключения малайзийского полковника на Украине не закончились. К нему наведались агенты Федерального бюро расследований США, которые пытались убедить офицера передать им «черные ящики».Мохамад Сакри в документальном фильме рассказал и о том, что на него всячески давили власти Украины. Затем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также попыталась заполучить заветные самописцы, но и она получила официальный отказ со стороны малайзийских властей. Несмотря на давление со стороны Запада, Малайзия сумела отстоять свою независимую позицию. Кстати, в отличие от Нидерландов, Австралии, Бельгии и прочих стран, участвующих в расследовании событий на Донбассе, Малайзия действительно может быть названа независимой стороной – она не связана какими-либо обязательствами с США, не имеет своих интересов в Восточной Европе, в том числе и на Украине.Интересно, что малайзийские спецслужбы в ходе независимого расследования проанализировали аудиоматериалы переговоров диспетчеров, переданные Украиной Нидерландам, и пришли к выводу, что записи были подвергнуты серьезному редактированию. малайзийские следователи насчитали как минимум девять склеек – то есть, какие-то фразы вырезались, затем записи склеивались. Кому и для чего потребовалось это делать? Ответ очевиден – тем, кто хочет взвалить вину за произошедшее на Россию и скрыть подлинные обстоятельства трагедии.Прекрасно понимая, что лишь своими силами организовать параллельное расследование не представляется возможным, власти Малайзии вышли на связь с Москвой. Здесь стоит отметить, что Малайзия и Россия никогда не были союзниками или близкими партнерами.В годы Холодной войны Малайзия была одним из ближайших союзников Великобритании и США по противостоянию «коммунистической угрозе» в Индокитае и Юго-Восточной Азии. В наши дни, понятно, приоритеты внешней политики Куала-Лумпура изменились, но все равно нельзя сказать, что между нашими странами существуют особо тесные связи. И именно это обстоятельство подтверждает стремление малайзийских властей к объективному расследованию всех обстоятельств авиакатастрофы.Действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад известен как авторитарный и жесткий политик. Ему 92 года, но, несмотря на возраст, мэтр малайзийской политики продолжает проводить свой курс, направленный не только на обеспечение экономического процветания страны, но и на сохранение ее национальной самобытности, противодействие западному влиянию и обеспечение политического суверенитета. Махатхир Мохамад известен своей критикой глобализма и глобальных ценностей, выпадами в адрес Джорджа Сороса.Махатхир Мохамад беспощаден с оппонентами, стремится держать свою страну в «железных рукавицах», но, при этом, является безусловным патриотом Малайзии и искренне желает своей стране самого лучшего. Именно патриотические чувства Махатхира Мохамада и взыграли после того, как Запад буквально плюнул в лицо Куала-Лумпуру, отказавшись допускать представителей Малайзии к расследованию обстоятельств авиакатастрофы и, тем самым, продемонстрировав всему миру, что с Куала-Лумпуром можно не считаться. Такой плевок Махатхир Мохамад Западу простить не в состоянии.Премьер-министру Малайзии потребовалось восстанавливать свой имидж жесткого и бескомпромиссного политика. И в сложившейся ситуации единственное, что он мог сделать – вступить в переговоры с Россией, чтобы показать Западу, что Малайзия, если будут пренебрегать ее интересами, готова действовать самостоятельно и легко найдет серьезных партнеров для независимого расследования.Стоит отметить и то, что в отношении бывшего малайзийского премьер-министра Наджиба Разака в Соединенных Штатах возбудили уголовное дело. Формально – за коррупцию, фактически – за политику, поскольку Разак вызывал негативные эмоции у американского руководства. Ведь он не только взял курс на сотрудничество с Китаем и привлечение китайских инвестиций в малайзийскую экономику, но и занял очень жесткую позицию в вопросе о расследовании авиакатастрофы на Донбассе.Казалось бы, при чем здесь Разак и США? Почему правоохранительные органы США считают возможным возбуждать уголовные дела в отношении граждан других государств, не совершавших преступлений на территории Соединенных Штатов? Но это выглядит нелепым только с точки зрения международного права, а по факту американцы руководствуются все той же старой и недоброй колониальной идеологией.В какой-то степени независимое расследование, инициированное Малайзией, и является протестом против неоколониализма США и стран Западной Европы. Ведь попытки решать вопрос за спиной Малайзии прямо связаны с общим отношением Запада к странам Азии, Африки, Латинской Америки как к несамостоятельным субъектам, чьими интересами вполне можно пренебрегать ради достижения собственных целей. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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