Почему в Британии «воскресли» Скрипали?

Целый «залп» публикаций о Скрипалях в британской прессе связан с намеченным на 15 января голосованием в парламенте по Brexit. Цель Лондона - отвлечь внимание от провалов кабинета Терезы Мэй, чтобы укрыться за антироссийской истерией и заставить русских заплатить за «развод» с ЕС

Автор:

Латышев Сергей

Тема Скрипалей вновь вышла на первые полосы британских газет. Это вовсе не связано с общественным интересом к совершенному почти год назад преступлению в Солсбери или имитации оного. Это связано только с тем, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль британские власти обвиняют Москву. Между тем «злобная Россия» будет востребована уже через неделю - для отвлечения внимания широкой общественности от провала правительственного курса по выходу Британии из Евросоюза (Brexit), что, как ожидается, засвидетельствует голосование по этому поводу 15 января в Палате общин.

«Разогреть», «распалить» публику против Москвы, чтобы укрыться за антироссийской истерией, заставить русских заплатить за «развод» с ЕС и хотя бы отчасти покрыть убытки. Такова главная причина того, почему в Британии именно сейчас «воскресли» два гражданина России, ставшие фигурантами глобальной антироссийской провокации, вероятно, даже против их воли.

Технологии управления общественным мнением доведены на Западе до совершенства, и Британия находится тут в первых рядах. Поскольку мы уже догадались о цели разворачивающегося перед нами действа, давайте сведём воедино посвященные Скрипалям газетные публикации, чтобы понять очевидное: перед нами типичное шоу. Уильям Шекспир, а, вернее, те, кто на самом деле скрывался за этой маской, были бы горды тем, что их потомки остаются в мире ведущими экспертами по мистификациям, минимум вторыми – после американцев.

Чем не пародия: дом Скрипаля в Солсбери станет «музеем», его дочь, москвичка, - сотрудником британских спецслужб

Как сообщают британские и мировые СМИ, над домом бывшего сотрудника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля военные строители возведут строительные леса и установят защитный купол. Официально это делается для того, чтобы разобрать крышу дома и соседнего гаража и избежать при этом «заражения» местности. После этого над превращаемым в «музей» глобальной антироссийской провокации домом возведут новую крышу.