Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны

Во время визита в больницу в Коммунарке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон, на который он снимал президента России Владимира Путина. Позднее Песков объяснил, почему это было нужно.

Речь идёт о видео, в котором пресс-секретарь главы государства даёт врачам больницы в Коммунарке инструкцию об уничтожении своего телефона, на который он снимал Путина. Оказалось, что причина столь радикальных мер - в необходимости обеспечить безопасность президента России, передает "МК".

По телеграму отправите, там один только контакт - написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете", - говорит Песков на видео.

Позднее он рассказал, что у пресс-службы не было времени ждать проведения дезинфекции телефона. Поэтому, чтобы не подвергать главу государства риску заражения коронавирусом, было решено просто уничтожить телефон.