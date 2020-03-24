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Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны

24 марта 2020, 23:35  •  123 • Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку, которым он снимал Путина. Пресс-секретарь главы государства объяснил, что это вопрос безопасности президента России.
Во время визита в больницу в Коммунарке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон, на который он снимал президента России Владимира Путина. Позднее Песков объяснил, почему это было нужно.
Речь идёт о видео, в котором пресс-секретарь главы государства даёт врачам больницы в Коммунарке инструкцию об уничтожении своего телефона, на который он снимал Путина. Оказалось, что причина столь радикальных мер - в необходимости обеспечить безопасность президента России, передает "МК".
По телеграму отправите, там один только контакт - написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете", - говорит Песков на видео.
Позднее он рассказал, что у пресс-службы не было времени ждать проведения дезинфекции телефона. Поэтому, чтобы не подвергать главу государства риску заражения коронавирусом, было решено просто уничтожить телефон.
Мы не можем подвергать президента риску, - цитирует "МК" слова пресс-секретаря.
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