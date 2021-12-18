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Почему Украину не хотят принимать в ЕС и НАТО: пояснение МИД Латвии
18 декабря 2021, 14:35 • 93 • Политика
Европейские страны чувствуют «общую усталость» от расширения
Замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс поведал, почему Незалежную до сих пор не приняли в Евросоюз. Он объясняет это тем, что члены ЕС испытывают некую "общую усталость" после нескольких раундов расширения. Кроме того, жители европейских стран пока не готовы к этому.
Вилумсонс в беседе с журналистами напомнил, что Украину примут в Евросоюз и НАТО после того, когда все члены единогласно решат, что она к этому готова и ее присоединение будет полезным обеим организациям.
"…для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности",
– заявил он.
Ранее призыв России не расширять НАТО назвали неприемлемым в Грузии. Напомним, российская сторона предложила отказаться от решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. Речь идет о вступлении в НАТО Грузии и Украины.
Между темгенсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Незалежную примут в альянс несмотря на стремление России этому помешать. Подробности - в нашем материале.
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