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Европейские страны чувствуют «общую усталость» от расширения

Замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс поведал, почему Незалежную до сих пор не приняли в Евросоюз. Он объясняет это тем, что члены ЕС испытывают некую "общую усталость" после нескольких раундов расширения. Кроме того, жители европейских стран пока не готовы к этому.



Вилумсонс в беседе с журналистами напомнил, что Украину примут в Евросоюз и НАТО после того, когда все члены единогласно решат, что она к этому готова и ее присоединение будет полезным обеим организациям.

"…для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности",

– заявил он.

Ранее призыв России не расширять НАТО назвали неприемлемым в Грузии. Напомним, российская сторона предложила отказаться от решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. Речь идет о вступлении в НАТО Грузии и Украины.

Между темгенсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Незалежную примут в альянс несмотря на стремление России этому помешать. Подробности - в нашем материале.