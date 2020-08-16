Почему украинские националисты назвали музыку Цоя вредной

Как работает украинская пропаганда мы можем пронаблюдать сегодня воочию. Словно вторя своим правителям, некоторые жители Украины настолько прониклись националисткой галиматьёй, что теперь, мол, из-за Крыма не могут слушать Цоя и Шевчука.Причиной срача послужило высказывание украинского радиоведущего и музыканта Сергея Кузина, который сказал, что патриот Незалежной вполне может слушать музыку Цоя и Шевчука. На это заявление сразу повылазило куча националистов в комментах, говоря, что после событий 2014 года эта музыка уже не воспринимается и вообще есть свои.Причем некоторые высказались и вовсе крайне радикально, назвав эту музыку вредной, а Цоя назвали советским артистом, а не российским, что, конечно, важно при националистической повестке. Также важно, что Украина сама находилась в совке, но кого это волнует, правда?Само собой, градировать исполнителей и артистов по национальному признаку стало для некоторых украинцев крайне важно, ведь вектор пропаганды повернут в ту сторону, где даже искусство стало объектом распрей, а не объединения.