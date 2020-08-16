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Почему украинские националисты назвали музыку Цоя вредной

16 августа 2020, 06:15  •  204 • Украина

Как работает украинская пропаганда мы можем пронаблюдать сегодня воочию. Словно вторя своим правителям, некоторые жители Украины настолько прониклись националисткой галиматьёй, что теперь, мол, из-за Крыма не могут слушать Цоя и Шевчука.

Причиной срача послужило высказывание украинского радиоведущего и музыканта Сергея Кузина, который сказал, что патриот Незалежной вполне может слушать музыку Цоя и Шевчука. На это заявление сразу повылазило куча националистов в комментах, говоря, что после событий 2014 года эта музыка уже не воспринимается и вообще есть свои.

Причем некоторые высказались и вовсе крайне радикально, назвав эту музыку вредной, а Цоя назвали советским артистом, а не российским, что, конечно, важно при националистической повестке. Также важно, что Украина сама находилась в совке, но кого это волнует, правда?
Само собой, градировать исполнителей и артистов по национальному признаку стало для некоторых украинцев крайне важно, ведь вектор пропаганды повернут в ту сторону, где даже искусство стало объектом распрей, а не объединения.

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