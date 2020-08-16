|
Почему украинские националисты назвали музыку Цоя вредной
16 августа 2020, 06:15 • 204 • Украина
Как работает украинская пропаганда мы можем пронаблюдать сегодня воочию. Словно вторя своим правителям, некоторые жители Украины настолько прониклись националисткой галиматьёй, что теперь, мол, из-за Крыма не могут слушать Цоя и Шевчука.
Причиной срача послужило высказывание украинского радиоведущего и музыканта Сергея Кузина, который сказал, что патриот Незалежной вполне может слушать музыку Цоя и Шевчука. На это заявление сразу повылазило куча националистов в комментах, говоря, что после событий 2014 года эта музыка уже не воспринимается и вообще есть свои.
Причем некоторые высказались и вовсе крайне радикально, назвав эту музыку вредной, а Цоя назвали советским артистом, а не российским, что, конечно, важно при националистической повестке. Также важно, что Украина сама находилась в совке, но кого это волнует, правда?
Само собой, градировать исполнителей и артистов по национальному признаку стало для некоторых украинцев крайне важно, ведь вектор пропаганды повернут в ту сторону, где даже искусство стало объектом распрей, а не объединения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
204
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2020, 00:40
|
12 августа 2020, 00:30
|
13 августа 2020, 07:40
|
12 августа 2020, 05:05
|
11 августа 2020, 14:25
|
14 августа 2020, 19:25
|
09 августа 2020, 15:40