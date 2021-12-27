Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"

Почему украинки не побегут в военкомат после объявленной Минобороны Украины обязательной постановки на учёт? Жительница республики дала короткий, но ёмкий ответ: "Вот вам!"

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива в своём Telegram-канале опубликовал видео с простой украинкой, которая ответила на вопрос журналистов о том, как она относится к идее Минобороны.

В кадре женщина на русском языке прямо отвечает, что относится к такой идее "отрицательно" и далее объясняет, что власти страны продали украинские земли и теперь "отстаивать нечего".

"Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", - сказала она.

В конце женщина показала в камеру неприличный жест средним пальцем и сказала: "Вот вам!"

В свою очередь Кива, комментируя видео, написал, что "после объявленного призыва украинских женщин в армию" эти же женщины "главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!".