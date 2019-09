Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу • 89 • Политика 7 сентября Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых лиц по формуле «35 на 35». В числе вернувшихся в Киев оказались 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка, режиссёр Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко. В Россию отправились глава украинского отделения «РИА Новости» Кирилл Вышинский, а также один из «ценных свидетелей» по делу о гибели малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году Владимир Цемах. Почему Украина передала его России? Автор:

Кучер Егор Гибель малайзийского Boeing, похоже, продолжает обрастать спекуляциями. Новый повод – обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Примечательно, что Запад, казалось бы, уже давно назначил виновных в трагедии – это Россия. К этому выводу пришла и Совместная следственная группа (ССГ), которая работает под контролем голландской прокуратуры. Не менее интересно и то, что первые обвинения в адрес России возникли ещё в день катастрофы – 17 июля 2014 года. Тогда международные следователи, впрочем, не стали указывать на виновных, однако уже 29 июля их «нашли» и против России были введены санкции. Фото: Alexander Ermochenko /ZUMAPRESS.com/Global Look Press Суть всех обвинений, которые в итоге были выдвинуты против России, состоит в том, что Boeing был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», который приписан к 53-й ракетной бригаде Вооружённых сил России из Курска. Также были названы подозреваемые – это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следователи ожидают выдачи ордера на арест этих лиц, а суд по делу о катастрофе MH17 назначен на 9 марта 2020 года. Важный факт состоит в том, что российской стороне было отказано в участии в расследовании. Россия, тем не менее, передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, из которых следует, что поразившая самолёт ракета принадлежала Украине. Эти улики были проигнорированы следствием. В июне на Украине неожиданно появился «ценный свидетель», как назвали его в Киеве. Некто Владимир Цемах, который якобы являлся командующим ПВО Донецкой народной республики в 2014 году и был осведомлён о том, как сбили Boeing. Цемах был похищен украинскими силовиками и доставлен в Киев, прошла серия его допросов, которые ни к чему не привели. О своей заинтересованности в Цемахе заявил и Амстердам, однако администрация президента Владимира Зеленского решила включить пленника в число лиц, выдаваемых России. «Ценный свидетель» Цемах был похищен украинскими спецслужбами в июне из своего дома в городе Снежное. Предположительно его тайно вывезли из Донбасса через все блокпосты напрямую в Киев. На Украине Цемаху были предъявлены обвинения в создании террористической группы и причастности к крушению малайзийского Boeing MH17. 29 июня украинский прокурор Олег Пересада заявил на заседании Шевченковского районного суда, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по крушению малайзийского Boeing. 17 июля на заседании Контактной группы в Минске представители ДНР заявили о незаконном похищении жителя республики и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций. В этот период многие украинские чиновники заявляли, что в руках у Киева, наконец, оказался «ценный свидетель», который прольёт свет на вину Москвы в трагедии. Однако не случилось. О деталях допросов жителя ДНР нет подробной информации, но известно, что Киев предлагал ему пойти на сделку со следствием. Этого добиться от Цемаха украинцы так не смогли. Также известно, что Цемаха несколько раз допрашивали голландские следователи в режиме видеоконференции. Результат оказался такой же – нулевой. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции, – написал тогда бывший прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook. Фото: Philippe Francois/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Действительно, конституция Украины запрещает выдачу своих граждан третьим странам, однако в случае с обменом удерживаемыми лицами в Киеве этим решили пренебречь. По-видимому, с правовой точки зрения «обмен» не является «экстрадицией», то есть речь не идёт о прямой выдаче как таковой, которая имела бы место, если бы Киев просто отправил Цемаха в Амстердам. Луценко также ответил на критику после решения о выдаче Цемаха, заявив, что «это война», и «священный долг государства» состоит в обмене «наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных ему сепаратистов». Что касается Цемаха, то Луценко уверен, что Нидерланды смогут судить его заочно – так же, как и четверых других подозреваемых. Тем не менее после обмена удерживаемыми лицами украинцы принялись обвинять власти в предательстве. По их мнению, Киев ни в коем случае не должен был отдавать Цемаха Москве. Реакция На Западе уже расценили выдачу Цемаха Москве как слабость со стороны Украины, а также как якобы косвенное признание Москвой своей ответственности за трагедию с Boeing. Против выступили депутаты Европарламента и власти Нидерландов. В письме к Зеленскому в среду (4 сентября – прим. Царьграда) 40 членов Европарламента, включая Кэтрин Роветт из Соединённого Королевства, выступили против заявленных Россией ходатайств об обмене на Цемаха, назвав его «ключевым подозреваемым» в расследовании MH17, который должен дать показания по делу, – написала тогда газета The Telegraph. «Правительство Нидерландов связывалось с Украиной «несколько раз и на самом высоком уровне», чтобы предотвратить передачу Владимира Цемаха, подозреваемого специалиста по противовоздушной обороне поддерживаемых Москвой повстанцев на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент», – сообщило AFP. По сообщению европейского агентства, депутат Европарламента Кати Пири заявила, что выдача Цемаха России «нарушит её приверженность расследованию». Подобного же мнения придерживаются и другие европейские представители, которые считают, что если Москва требовала выдачи Цемаха, то значит, ему есть что скрывать, и в Кремле не хотят, чтобы задержанный был допрошен (хотя с момента задержания Цемаха его неоднократно допрашивали как украинские, так и голландские следователи). Владимир Цемах. Фото: EPA/VOLODYMYR GONTAR/ТАСС Позднее сообщалось, что Нидерланды, уже после обмена лицами между Россией и Украиной, передали российской стороне запрос на выдачу Цемаха голландским властям. Однако в посольстве России в Нидерландах заявили, что такого запроса к ним не поступало. Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена Так почему отдали? Если вернуться к вопросу следствия о катастрофе малайзийского Boeing, то следует вспомнить несколько существенных деталей. А именно – замалчивание Западом и Украиной ряда фактов, которые смогли бы пролить на трагедию больше света, чем бесполезные допросы Цемаха. Известно, что Украина до сих пор не делится со следствием своими радиолокационными данными. В недавно вышедшем фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа приводятся высказывания властей Малайзии о том, что они не доверяют обвинениям ССГ против России и вообще версии о «российском следе». Не будем забывать также и о том, что именно у Малайзии находятся чёрные ящики упавшего Boeing, которые власти страны получили, несмотря на препятствия, чинимые украинскими властями. Поэтому на Украине сделали ставку на Цемаха в надежде «расколоть» его и добиться признательных показаний (пусть даже ложных) в рамках сделки со следствием. Однако Цемах не мог рассказать то, чего не знал и к чему не имел отношения, и поэтому повёл себя абсолютно правильно, отказавшись от сделки, которая автоматически означала бы его «чистосердечное признание». Дочь Владимира Цемаха Мария уже заявила, что её отец вовсе не был командующим ПВО ДНР в июле 2014 года, а был рядовым ополченцем. Должность командующего ему была предложена лишь спустя три месяца после трагедии – в октябре. Такие же показания дала и супруга Цемаха, которая сказала, что в июле никаким ПВО её муж не командовал. Более того, от Цемаха ничего не добились и голландцы во время видеодопросов. И одновременно с этим Москва ставит освобождение Цемаха условием для обмена удерживаемыми лицами 7 сентября. Казалось бы, Украина могла бы оставить у себя совершенно бесполезного ей пленника ценой отказа вообще от всего обмена, но это было бессмысленно. Особенно, когда на кону стоят фигуры Сенцова и крайне медийно популярных моряков из «прорыва волчьей стаи» в Керченском проливе. Но главное в том, что «обмен пленными» – одно из предвыборных обещаний нового президента Владимира Зеленского. И провести этот обмен ему очень хотелось, потому как больше похвастаться ему пока нечем – война в Донбассе как шла, так и идёт, люди продолжают гибнуть. Определённый трагизм ситуации для Зеленского и вообще Украины состоит в том, что Киев 7 сентября менял своих граждан на своих же граждан. Это уже стало поводом для украинских националистов обвинить Зеленского в выдаче «украинцев агрессору». Однако новому президенту Украины очень необходимы политические очки, он хочет поставить себе в заслугу возвращение домой как террориста Сенцова – «узника совести», так и бездумно посланных на убой украинских моряков. Россия же, добившись выдачи Цемаха, смогла своевременно предотвратить новую волну спекуляций, которые могли возникнуть вокруг обвинений в гибели Boeing вследствие раздувания значимости фигуры похищенного жителя ДНР, давления на него и работы с ним предвзятых голландских следователей.





