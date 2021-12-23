Почему Украина ведёт себя как капризный ребёнок: Политолог объяснил, откуда все "хотелки" Киева

Путин заявил о создании на территории Украины "анти-России". Политолог подтвердил, что Запад превратил Киев в подобие капризного ребёнка, требующего исполнять все его "хотелки", так как возлагал на него большие надежды в плане борьбы с Россией.

Президент России Владимир Путин считает, что на территории Украины появилась "анти-Россия", с "постоянной накачкой оружием, промыванием мозгов населению". Слова главы государства прокомментировал политолог Юрий Светов.

Он указал, что сейчас Украина ведёт себя как капризный ребёнок, который требует, чтобы все его "хотелки" мгновенно выполнялись. Это происходит потому, что Запад разбаловал Киев, так как возлагал на него большие надежды в плане борьбы с Россией.

И здесь, конечно, ключевые слова Путина про "анти-Россию". Из Украины действительно делают "анти-Россию",

- подтвердил Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что опросы общественного мнения на Украине, к сожалению, показывают, что в стране имеется достаточно людей, которые поддерживают соответствующий политический курс Украины. То есть они видят функцию своей страны в том, чтобы быть "анти-Россией".