Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Илова...
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "с...
Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского
Кремль не увидел в словах Зеленского об антироссийских санкциях новизны
Главная / В России

Почему Украина уехала на заработки в Польшу

22 мая 2019, 03:24  •  43 • В России

БЕЗВИЗ БЕЗВИЗУ РОЗНЬ

Отправиться украинцу работать в Польшу легко. В соцсетях полно групп с предложениями. В основном нужны мужики. Токари, грузчики, строители. Следом семейные пары - от них толка больше.

Женщины тоже нужны - кассирши, продавщицы, там, где не требуется таскать тяжести.

Долгожданный безвиз, который Украина получила в 2017 году, позволяет украинцам беспрепятственно въезжать в любую страну ЕС и находиться там три месяца. Но затем надо вернуться домой на те же три месяца. А вот работать по биометрическому паспорту украинцам разрешила только Польша. При условии, что у заробитчанина есть разрешение на работу. Такая щедрость со стороны поляков оправдана нехваткой рабочих рук во время сезонных работ.

Украинец может устроиться в Польше и по рабочей визе. Выдается на полгода или год. Но годичная рабочая виза - заветная мечта! Когда она заканчивается, не надо возвращаться домой. Документы на продление визы можно подать заранее в Польше.

С РОССИЕЙ НЕ РАБОТАЕМ

- Работа в две смены по 12 часов 6 дней в неделю, 11 злотых в час (188 рублей - это средний ценник по всей Польше: за одну смену выходит 2256 руб., в месяц - более 54 000 руб.). Жилье отличное. Женские и мужские комнаты отдельно. В месяц за хостел 300 злотых (около 5 тыс. руб.), - рассказывает рекрутер Вероника. Вакансия только для женщин - фасовка лука по весу.

- В Польше уже работала?

- Нет, - говорю. - А россиян на заработки отправляете?

- Работаем с украинцами и белорусами, - задумалась Вероника. - Ваши в Польшу особо не едут. Уточню.

Через пару минут рекрутер меня расстроила: с русскими все-таки не работают. Будем искать дальше.

НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ ГЕМОРРОЙ

- Шо ты говоришь? Российский паспорт? - деловито спрашивает меня хохол Денис. Он сразу перешел на ты. А чего стесняться, он же меня в Польшу отправляет, а не на Мальдивы.

- Копии документов ты мне скинула. А что с визой? Видел, шенген. Официально работать не сможешь, - сразу отрезает рекрутер.

- А если неофициально? - хлопаю ресницами, но через телефонную трубку этого не видно.

- За нелегала работодатель может штраф в 15 тысяч злотых получить (255 тыс. рублей).

- Ну погодите. Все же знают, что в Польше работают тысячи нелегалов. Может, все-таки получится?

- Нелегально - это 20 процентов успеха и 80 - неудачи. Я это знаю, пять лет в бизнесе, - хвастается Денис.

Понятно. Как только Украина стала «незалежной» от России, а заробитчане дорвались до Запада, смекалистые украинцы враз стали европейскими «рабочими сутенерами».

Итог поиска работы через агентства печален. Россияне для рынка заработков в Польше редкость. Нелегально устроиться, видимо, можно, но это не самый простой путь. Его я и выбираю.

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкойФото: Иван МАКЕЕВ

НЕ СДАДИМ СТРАНУ ХОХЛАМ

Поляк-таксист, услышав, что я мешаю русские и английские слова, спрашивает:

- Пани откуда? Украина?

- Пани из России.

- Из России в Польше мало. Украинцы в основном. Поляки уехали в Англию, Ирландию. Чем заработать один злотый, лучше заработать один евро. Я бы сам так сделал.

- А чего не едете?

- Не хочу украинцам Польшу оставлять.

В девять вечера центр Варшавы пуст - ни пробок, ни мигающих вывесок, ни музыки из баров. Попадаются только маргинального вида шляхтичи, стреляющие друг у друга сигареты.

В ресторанчике с польской кухней на прогулочной улице Новый Свят слышу родную речь. На заробитчан не похожи. Нагло встреваю в их разговор. Мужчины оказались москвичами, в Варшаве в командировке. Меня сразу окрестили пани Марысей. Их имена даже не пытаюсь запомнить, кроме одного.

- Знакомься, это наш заробитчанин Макс, - показывают на высокого мужчину.

Макс кивнул:

- Из Запорожья. Четыре года в Польше.

- Вы неправильный заробитчанин - сытый, довольный, одежда у вас хорошая, - комментирую я.

Мужчины дружно хохочут:

- Макс - топ-менеджер международной компании. А довольный, потому что в Европе живет, а не в Запорожье.

- Выходит, после майдана сбежали, - рассуждаю я. - От армии скрывались, чтобы в Донбасс не попасть?

- Не сбежал, - поправляет Макс. - Мне предложили, я и перебрался. У нас с коллегами из России правило - мы не обсуждаем отношения между нашими странами.

- Макс у нас за майдан и Порошенко топит! - вклинивается в разговор один из мужчин.

- А чем Зеленский не устраивает?

Максу не нравился разговор, но, как джентльмен, он не мог послать приставучую пани Марысю куда подальше.

- Зеленский интересный персонаж, но в его команде есть политтехнологи, которые работали на Януковича. Это будет ровно то, от чего мы бежали в 2014 году. А еще он человек в политике неопытный, будущее Украины с Зеленским сложно предугадать.

Численность украинцев, постоянно проживающих в стране

«ПРИШЛИТЕ ФОТОГРАФИИ»

Как говорят заробитчане, если хочешь устроиться на работу в Польше, то это нужно делать через своих. Катя звонит Лене, Лена - Люде, и вот ты уже моешь полы в варшавском офисе Би-би-си и получаешь за два часа уборки 800 злотых в месяц (13 600 руб.). Сарафанное радио соцсетей, по которому передавалась моя просьба о работе в Польше, вывела меня на полулегального рекрутера - украинца Володимира.

«Все выглядит прилично и современно»: Медведев совершил рейд по Воронежской области

- Хм, - задумался тезка нового президента незалежной. - Мне кажется, я знаю, куда тебя пристроить. Вот, читай.

Рекрутер показывает объявление: «Нужна домработница. 7 - 8 часов в день. Зарплата - 2,5 - 3 тыс. злотых в месяц (42,5 - 51 тыс. руб.)». Владимир просит снимок первой страницы паспорта и несколько моих фотографий.

- Домработница нужна крупному бизнесмену. У него в гостях бывают известные люди. Нужно соответствовать, - объясняет украинец.

Выбрать подходящий снимок оказалось сложно: то слишком нарядная, то слишком игривая - еще приставать станет. Наконец, выбрав оптимальные фото, отправляю рекрутеру. Спустя пару минут звонок с неизвестного польского номера.

- Мария, ты будешь работать на меня, - в телефонной трубе ломаный русский вперемешку с польским.

- Кто это?

- Якуб Двигнев. Жду тебя завтра в Слупске.

О боги, если бы я тогда знала, в какой переплет попаду через пару дней...

Продолжение следует.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 14:24
Трампу нужна война с Ираном, чтобы переизбраться на второй срок
21 мая 2019, 20:54
«Все выглядит прилично и современно»: Медведев совершил рейд по Воронежской области
21 мая 2019, 20:54
Генерал Хомчак стал вторым лицом украинской армии
21 мая 2019, 20:54
Депутаты могут провалиться под землю: В фундаменте здания Госдумы обнаружили огромные дыры
21 мая 2019, 17:39
Поклонская осадила Зеленского, пообещавшего вернуть Крым и Донбасс
21 мая 2019, 17:39
Президент на Украине новый, а смуты, похоже, остались старые
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
16 мая 2019, 19:09
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
16 мая 2019, 02:54
Страны G7 потребовали от Порошенко передать власть Зеленскому "плавно"
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.