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Почему Украина так и не стала «подводной державой»
24 июня 2019, 15:54 • 167 • Политика
Россия утилизирует символ и гордость украинского военно-морского флота – подводную лодку «Запорожье»
Автор:
Павленко Дмитрий
Последняя из могикан
На портале госзакупок Минобороны России разместило тендер на утилизацию некой дизель-электрической подводной лодки проекта 641. Срок подачи заявок установлен до 25 июля, стоимость работ по утилизации субмарины не называется.
Казалось бы, что здесь сенсационного? Периодически отслужившие свой срок и исключённые из состава военно-морского флота корабли разбирают на металлолом или продают по демпинговым ценам странам «третьего мира». Если, конечно, находятся желающие их купить. А главное – имеют средства на то, чтобы поддерживать подобный секонд-хенд в плавучем состоянии.
При этом дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 641, или по классификации НАТО «Фокстрот», – по современным меркам совсем уж допотопные субмарины. Их «звёздным часом» стал Карибский кризис 1962 года, когда четыре советских подлодки этого типа были скрытно перебазированы на Кубу. В условиях развития вооружений, к концу 1980-х годов, они считались устаревшими. В 1990-е годы их вывели из состава советского и российского флота. В начале 2000-х «фокстроты» списали Польша и Индия. К началу второго десятилетия XXI века эти подлодки оставались в составе трёх флотов «великих морских держав» (в жирных кавычках) – Кубы, Ливии и… Украины.
Подводная лодка «Запорожье». Фото: vaalaa / Shutterstock.com
История единственной украинской подводной лодки «Запорожье», по мнению русского писателя-мариниста, капитана 1-го ранга Владимира Шигина, достойна целого романа. Уже пять с лишним лет жители и гости Севастополя имеют уникальную возможность наблюдать этого «первенца» и «гордость подводных сил Украины» стоящим на приколе в Южной бухте под русским Андреевским флагом. А значит, сомнений быть не может. С вероятностью в 100% в случае с утилизацией речь идёт именно об этом «чуде техники».
От славы к безысходности: Как советская подлодка оказалась в степях Украины
Однако, прежде чем поминать известный анекдот про погибшую в степях Украины в неравном воздушном бою подводную лодку, напомним, что эта субмарина была введена в строй в начале 1971 года и четверть века доблестно прослужила в составе трёх флотов ВМФ СССР и России – Балтийского, Северного и Черноморского. Не каждый военный корабль в мирное время может похвастаться такими достижениями, как Б-435, а именно такое невзрачное название до поднятия жовто-блакитного прапора носила наша «героиня». На её счету – 14 дальних морских походов, в том числе переход из Балтийского моря в Баренцево вокруг Скандинавии, походы в Атлантику и Средиземное море с посещением портов Кубы, Сирии, Югославии, Египта, Марокко, Туниса.
Летом 1990 года по внутренним водным путям тогда ещё единой страны уже устаревшую субмарину перебазировали с Белого моря в Чёрное, где её и застали смутные времена.
При разделе Черноморского флота в 1997 году подлодка Б-435 досталась Украине. Как свидетельствует уже упомянутый нами Владимир Шигин, всё произошло не случайно. Хитроумные украинцы выбрали её для своего флота как самую боеготовую из всей 155-й бригады подводных лодок. Незадолго до этого она прошла средний ремонт, а в 1994 году была удостоена звания «отличной» подлодки на всём ещё едином Черноморском флоте. 11 июля 1997 года над Б-435 был торжественно поднят украинский флаг, её переименовали в «Запорожье» и присвоили бортовой номер U01.
История с бортовым номером также имела символический характер. Фактически устаревшая подлодка объявлялась первым боевым кораблём Украины. При этом украинцы подошли к созданию собственных «пiдводних сил» с характерным размахом. Было организовано целое соединение – отдельный дивизион подводных лодок ВМС Украины. Правда, уже через несколько лет его разогнали. Штат лишь формально существующего подразделения был слишком раздут, а новоиспечённые «покорители морских глубин» с трезубцами на кокардах попросту страдали бездельем.
«Запорожье». Фото: www.globallookpress.com
Причина сего банальна – на строительство или закупку новых субмарин у Киева денег не находилось, а единственная имеющаяся подлодка была уже не способна погружаться в морские глубины.
Пятнадцать лет без погружений
Стоит ли говорить о том, что служба субмарины под новым флагом не задалась с самого начала. С одной стороны, подводную лодку покинули многие опытные члены экипажа, не желавшие изменять воинской присяге и служить Незалежной. Во-вторых, вышли из строя аккумуляторные батареи. А в новоиспечённой стране, название которой, по версии некоторых юмористов, является однокоренным со словом «украсть», попросту не нашлось средств на их замену. Поэтому прямиком с торжественной и пафосной церемонии новоявленная «гордость украинского флота» отправилась на прикол в Балаклавской бухте. На несколько лет о ней попросту забыли.
«Вспомнили» о подлодке лишь в конце 2002 года. Кое-как наскребли 3,5 миллиона долларов на закупку в Греции аккумуляторных батарей, и в феврале 2003 года «Запорожье» отбуксировали в Севастополь на принадлежащий российскому Черноморскому флоту судостроительный завод №13. Украинские власти рассчитывали, что уже в начале 2005 года подлодка сможет выйти в море. В 2004 году, накануне событий, известных как «оранжевая революция», группа офицеров – членов экипажа «первенца украинского подводного флота» была отправлена на специальные курсы в США. Однако приобретённые у американцев навыки командования дизельными субмаринами украинским морякам так и не пригодились.
Ситуация балансировала на грани между комедией и трагедией. 3,5 миллиона долларов были потрачены зря (!). Греческие аккумуляторные батареи оказались непригодны для советской подлодки. Да и сами аккумуляторы предприимчивые украинские морячки попросту разобрали на металлолом. Таким образом, единственная украинская субмарина вновь встала на прикол.
Новый, «оранжевый» министр обороны Анатолий Гриценко не испытывал иллюзий в отношении «Запорожья» и предлагал её списать и продать. Тем более одно время украинскую подлодку вроде бы как соглашалась купить Ливия вдобавок к двум оставшимся в составе её флота «фокстротам». Однако эта идея так и не была реализована. Оказалось, что шкурка не стоит выделки.
А. Гриценко. Фото: www.globallookpress.com
В 2009 году в Киеве вновь решили восстанавливать многострадальную подлодку для собственных военно-морских сил. И снова обратились за помощью к России. В начале 2010 года на «Запорожье» наконец-то установили новые аккумуляторы, а также провели целый ряд других ремонтных работ, после которых субмарина по крайней мере смогла выйти в море. Общая стоимость капремонта «первенца подводных сил ВМСУ» оценивалась в 60 миллионов гривен, не считая закупки аккумуляторов.
В 2011 году «Запорожье» уже принимала участие в совместных российско-украинских военно-морских учениях «Фарватер мира». Правда, в роли условно затонувшей субмарины. А та часть манёвров, где её задействовали, проходила прямо у причала 13-го судоремонтного завода.
Испугались, что не доплывёт до Одессы
Спустя пятнадцать лет после поднятия на подлодке украинского флага, «Запорожье» наконец-то смогла выйти в море с использованием собственной силовой установки (в сопровождении буксиров, но это так, на всякий случай), совершить погружение на перископную глубину 14 метров и даже после всего этого успешно всплыть. За сим действием, происходившим в июле 2012 года, наблюдало всё украинское высшее военное командование, включая министра обороны Дмитрия Саламатина, начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Владимира Замана и исполняющего обязанности командующего ВМС Украины вице-адмирала Юрия Ильина. Пожалуй, не хватало только президента Виктора Януковича.
В. Янукович. Фото: www.globallookpress.com
В начале 2013 года подлодку «Запорожье» в очередной раз торжественно с исполнением гимна и поднятием флага приняли в состав военно-морских сил Украины. Местом базирования для неё была определена Стрелецкая бухта Севастополя. Там она находилась до 22 марта 2014 года, когда после недолгих переговоров с представителями Черноморского флота экипаж «Запорожья» поднял на своей подводной лодке Андреевский флаг. Большая часть личного состава во главе с командиром подлодки, капитаном 1-го ранга Робертом Шагеевым перешла на службу в ВМФ России. В тот же день бывшая украинская подлодка была перебазирована в Южную бухту Севастополя, где находится и по сей день.
Стоит ли говорить, что в Черноморском флоте России такому украинскому «подарку» очень «обрадовались». Для несения боевого дежурства она непригодна. Превратить её в музей – так зачем России музей украинской жадности и глупости? В итоге, приняли поистине соломоново решение – посоветовали коллегам из Незалежной просто приехать и забрать свой металлолом куда-нибудь подальше от крымских берегов. Однако тем уже было не до «символа украинского флота». О «Запорожье» на Украине снова забыли. Или попросту испугались, что подлодка затонет где-нибудь на полпути к Одессе, что вызовет острый приступ смеха не только у «клятых москалей», но и у «западных партнёров».
В конечном итоге, когда российский президент в очередной раз предложил украинцам приехать в Крым и забрать все оставшиеся там плавсредства своей бывшей «фльоти», те, в силу природной жадности, потребовали от России отремонтировать весь их металлолом, да и в придачу вернуть сам полуостров. На этом разговор был закончен.
Несостоявшаяся «волчья стая"
Фото: paparazzza / Shutterstock.com
Рассказ об истории украинского «пiдводного флота» был бы неполным, если бы мы умолчали ещё об одном интересном эпизоде. На самом деле у Украины могло бы быть, как минимум, целых две подводных лодки.
Как известно, история военно-морских сил Незалежной началась с откровенного пиратства, когда группа бывших советских морских офицеров в расчёте на персональный шмат сала от «незалежной молодой краины» попросту захватила и угнала из Крыма в Одессу принадлежавший тогда ещё единому Черноморскому флоту сторожевик. Это случилось в июле 1992 года в разгар противостояния между командующим Черноморским флотом адмиралом Игорем Касатоновым и киевским режимом Кравчука, объявившим ЧФ собственностью Украины. Внезапно осознавшие себя «патриотами Незалежной» вчерашние советские офицеры нашлись и в составе подводных сил Черноморского флота. Одним из них был заместитель командира 14-й дивизии подводных лодок капитан Евгений Лупаков.
13 марта 1992 года он вместе с группой единомышленников – « «самостийников» предпринял попытку захвата новейшей подлодки Б-871 (проекта 877В «Палтус") и приведения её экипажа к украинской присяге, что было прямым нарушением приказа комфлота Касатонова. Однако патриотически настроенные офицеры и матросы загерметизировались в 4-м отсеке субмарины и пообещали взорвать её вместе с собой, если принятие украинской присяги не прекратится. В итоге на сторону Украины из всего экипажа Б-871 перешли лишь пятеро офицеров и матрос с фамилией Махно. После продолжительного ремонта Б-871 получила новое название «Алроса» и до поступления новейших ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» оставалась единственной боеспособной субмариной Черноморского флота РФ.
Что же касается перебежчика Лупакова, то свой шмат сала от украинской власти он всё-таки получил. В настоящее время Лупаков является одним из лидеров Конгресса украинских националистов (КУН) и почётным главой Союза офицеров Украины. Периодически он делает публичные антироссийские заявления в украинских СМИ. Так, в 2017 году обещал уничтожить российский Черноморский флот «в труху», если у Украины будет «хотя бы пяток подводных лодок». Как говорится, вашему теляти да нашим волком не подавиться бы…
Ещё одну списанную советскую подводную лодку СС-310 в 2000 году «братскому украинскому народу» подарил не кто иной, как сам Владимир Путин. Подарок отбуксировали в Херсон для превращения в музей военно-морских сил Украины. Никакого музея, естественно, не было создано.
Цела ли подлодка, или предприимчивые украинцы уже давно нашли ей применение, растащив на металлолом, история умалчивает.
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