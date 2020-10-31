Почему Украина суверенна? Кто её отпускал? В России потребовали возвращения в родную гавань

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев принял участие в съезде Союза добровольцев Донбасса (СДД) в качестве почётного гостя. В своей речи он напомнил, что СДД интересует не только Донбасс. Риторика общественного объединения гораздо шире.

"Здесь присутствуют лучшие люди страны, соль земли. Люди, которые добровольно жертвовали собой. Которые отстаивали идеалы Русского мира. Это очень редкий тип людей, совершенно не похожий на политиканов, - подчеркнул Малофеев. - Русский мир - это то, что осталось нам от Империи. Это русские люди, которые вдруг оказались за границей. Их отрезали сначала Брестским миром. Потом в рамках СССР вернули, а в 1991 году опять - уже на юге - русские люди оказались иностранцами и стали жертвами насилий, убийств, их выгоняли из собственных квартир. Мы этого не забыли".

Съезд СДД продолжается и в эти минуты. Фото: Царьград.

Русский мир - это наше наследие, напомнил Константин Малофеев. Мы продолжаем традиции Российской Империи, являемся и правопреемниками Советского Союза.

"Поэтому СДД - это союз граждан Русского мира. Если бы нас не делили на куски, если бы Империя продолжала существовать, сколько бы людей остались живыми?! Что, сейчас был бы конфликт между Ереванской и Бакинской губерниями? Ничего бы не было, если бы они находились в составе Империи! Не было бы и конфликта на Украине, - уверен Малофеев. - Мы живём в каком-то бреду из-за того, что государство поделили на куски. И когда нам говорят о том, что есть некая суверенная Украина и некий Донбасс, - это же нонсенс. А почему Украина суверенна? Кто отпускал Украину? Это результат беловежского пьяного сговора. И я подчеркну: Крым и Донбасс, повернувшиеся в направлении России, - это лишь первые ласточки. Вся Украина должна стать частью России. Если кто-то не хочет - западные области, пусть остаются".

Высказался Константин Малофеев и о других наших соседях, напомнив о конфликте в Белоруссии. А после сделал вывод:

"В рамках Империи не может быть мелкотравчатых конфликтов. Русские люди в Прибалтике борются за право говорить по-русски. Где это видано? Мы - великий народ - вынуждены отстаивать на каких-то переговорах своё право на русскость. Поэтому СДД неотделим от судьбы Русского мира. Речь идёт не о каких-то выборах, а о том, что всегда в российской политике должны говорить о Русском мире, должна звучать политическая риторика о возвращении России к своим имперским границам", - подчеркнул Малофеев.